Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”

Campioana României, FCSB, a debutat cu dreptul în noul sezon de Europa League. , iar selecționerul Mircea Lucescu salută atitudinea jucătorilor lui Elias Charalambous.

“Miculescu îl pune sub presiune pe Dennis Man”

David Miculescu a fost remarcatul serii în victoria obținută de FCSB pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, iar Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori, a recunoscut că evoluția bună a jucătorului campioanei României l-ar putea scoate din primul 11 al tricolorilor pe Dennis Man, fotbalistul celor de la PSV, care prinde foarte puține minute de joc în Olanda.

„(N.r. Îl pune Miculescu pe Dennis Man sub presiune?) Bineînțeles. Miculescu îl pune sub presiune pe Dennis Man. A arătat foarte bine aseară. Jocul lui defensiv, recuperările… Să vedem și cu Bîrligea. Să dea Dumnezeu să am eu această problemă, să trebuiască să aleg. Sper să nu se accidenteze iar Bîrligea. A avut ghinion de fiecare dată”, a spus Mircea Lucescu.

“Am făcut o greşeală cu Moldovan! Târnovanu a fost senzaţional”

Ștefan Târnovanu, portarul de la FCSB, a fost marele remarcat al lui Mircea Lucescu în victoria campioanei României cu Go Ahead Eagles, iar selecționerul naționalei a recunoscut că a comis o greșeală în partidele cu Canada și Cipru, atunci când în poartă l-a trimis pe Horațiu Moldovan, un goalkeeper care nu joacă la echipa de club. Antrenorul a anunțat cine sunt jucătorii care se luptă acum pentru un loc între buturile selecționatei de seniori.

„Eu am făcut o greșeală cu Moldovan. El era sufletul acestei echipe în perioada de calificare. Am făcut o greșeală. Un portar care nu apără are dificultăți. Vom vedea. Târnovanu a arătat bine într-un meci. Să vedem partidele următoare. Sunt 3 jucători care concurează: Târnovanu, Ionuț Radu și Sava. Toți 3 sunt titulari. Vom vedea. În meciul de aseară, Târnovanu a salvat rezultatul. Să sperăm că va continua la fel și în următoarele meciuri. Vom vedea”, a explicat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

“Eram îngrijorat! Acum se lărgeşte aria de selecţie pentru Moldova şi Austria”

Victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles din Europa League l-a făcut pe Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, să regândească strategia pentru dubla cu Moldova și Austria de la începutul lunii octombrie. Antrenorul, în vârstă de 80 de ani, a lăudat atitudinea campioanei României și e foarte posibil ca mulți dintre jucătorii acesteia să fie convocați în lot.

„La un moment dat eram îngrijorat după meciul cu Cipru. Nu am văzut în acel joc fotbaliști dispuși să își dea viața pe teren. Să vedem partida cu Young Boys acum. Se lărgește aria de selecție pentru meciurile cu Moldova și Austria. Era foarte greu să găsești un jucător de la FCSB pentru echipa națională din cauza meciurilor din campionat.

În acest moment lucrurile se schimbă. Vom vedea ce se va întâmpla. Mulți dintre cei care au jucat s-au întors la echipele de club și nu au fost folosiți. Am avut și ghinion. Am pierdut vreo 9 jucători. Mulți s-au accidentat din grupul acela extraordinar care a fost la Campionatul Mondial. Arată o omogenitate sufletească extraordinară. Eu spun tot timpul: trebuie să pui bazele pe un joc mai rațional. Indiferent ce jucător lipsește, echipa trebuie să arate la fel. E nevoie de entuziasm. Lipsa unui jucător se simte. Echipa deja suferă când lipsesc doi. Nu e simplu.

O echipă națională are nevoie de omogenitate. E esențial. Austria joacă de 7 ani cu aceeași echipă. E important. Un mare avantaj. Noi trebuie să compensăm cu ce am văzut ieri: organizare de joc. Cu Cipru am pregătit ceva și după ce am luat gol am început să jucăm cu pase lungi. Ciprioții s-au bătut de la egal la egal cu austriecii și cu bosniacii. E în ADN-ul lor. Se bat, luptă, nu renunță. Noi trebuie să ne ducem pe calitățile noastre. Să nu le dăm mingile până ne-am pierdut încrederea”, au fost cuvintele lui Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, impresionat de jocul campioanei României în meciul cu Go Ahead Eagles

. Campioana României a învins-o pe Go Ahead Eagles cu 1-0, prin golul înscris de David Miculescu, iar roș-albaștrii speră să repete performanța făcută în sezonul precedent și să ajungă până în primăvara europeană.

Mircea Lucescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit în detaliu despre evoluția campioanei României. Selecționerul naționalei se bucură că roș-albaștrii au început cu dreptul în cupele europene și au adus puncte la coeficient.

„Excelentă victoria pentru moralul lor. E o victorie foarte importantă pentru fotbalul românesc. A fost obținută cu foarte multă inteligență. Organizare multă și spirit de sacrificiu. Se vede diferența. Clubul plătește jucătorii. E o responsabilitate enormă. Trebuie să joace cu sufletul. Au fost super motivați. Bravo lui Gigi și lui Charalambous.

Au arătat ca o echipă. S-au sacrificat. Am văzut atacanții că au recuperat mingea în propriul careu. Mi-a plăcut echipa. Mi-a plăcut spiritul ei. Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României. E o diferență enormă. Și-au dorit enorm de mult. Veneau și după niște rezultate negative în campionat. Lumea își pierduse speranța că mai pot să își revină. Cu spiritul se poate câștiga enorm.

Câteodată, cu spiritul poți bate pe oricine. De mult nu am văzut atât de mult sacrificiu. În fiecare duel au ieșit cu bine. Urmează și meciurile din campionat acum. Sunt obligați să atace în campionat. Acolo e cu totul alt tip de meci. Am văzut alt spirit”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.