Mircea Lucescu, gest de mare campion pe Giulești! Cum a ajutat un tânăr suporter aflat cu piciorul în ghips. Video

Etapa a 4-a din Superligă se încheie cu . Aflat în tribunele stadionului, Mircea Lucescu (80 de ani) a făcut un gest impresionant pentru un tânăr suporter al gazdelor.

Mircea Lucescu, gest de mare campion în Giulești

Înainte de primul fluier al partidei Rapid – FC Botoșani, un copil aflat în tribună a dorit să își facă o poză alături de selecționerul României, Mircea Lucescu. Deși era cu piciorul în ghips, tânărul fan a dorit să urce până la locul în care se afla legendarul tehnician.

În momentul în care a realizat că suporterul rapidist are o problemă la picior, Mircea Lucescu i-a făcut semn acestuia să se oprească și a coborât din lojă pentru a face poza. După ce și-a îndeplinit dorința, tânărul fan a coborât la locul său pentru a urmări partida, cu puțin ajutor și din partea directorului tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Mircea Lucescu, discurs fabulos la ziua sa de naștere

, iar legendarul tehnician a sărbătorit alături de nume uriașe din fotbalul românesc. Selecționerul României a ținut și un discurs emoționant în fața acestora, în care a vorbit despre viața sa extraordinară.

„Viața noastră este așa: copilăria o trăim cu bucurie, fără niciun fel de gânduri legate de ceea ce înseamnă viața. Este o perioadă a bucuriei, în care toți am debutat. A venit apoi perioada plăcerii.

Căutam plăcerea în orice… în sport, în studiu, în prietenii… am avansat și am ajuns la perioada satisfacției, când am ajuns la 40-50 de ani și am zis că nu am trecut prin viață oricum. A venit pe urmă o altă perioadă, a împlinirii.

Cum am ajuns eu. Am obținut totul, ce îmi mai trebuie? Doar să mențin ceea ce am câștigat de-a lungul timpului, prietenia și respectul oamenilor”, a declarat Mircea Lucescu.