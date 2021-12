Dialog de colecție între Helmuth Duckadam și Mircea Lucescu: “A vrut să mă ducă la Craiova” / “Hai, băi, că nu mă supăr”

„Eroul de la Sevilla” a povestit că „Il Luce” a vrut să îl ducă la Craiova, până să semneze cu Steaua, însă a refuzat mutarea dintr-un motiv personal.

Helmuth Duckadam a recunoscut că i s-a făcut frică, gândindu-se cum va fi judecat de către olteni și dacă se va acomoda la Craiova.

Dialog de colecție între Helmuth Duckadam și Mircea Lucescu

Helmuth Duckadam și de colecție în cadrul emisiunii „Fotbal Club”, de la TV , în care „Il Luce” i-a cerut să îi spună pe nume.

Helmuth Duckadam – Domnul Lucescu a vrut să mă ducă la Craiova…

Mircea Lucescu – Hai, băi, spune-mi Mircea, că nu mă supăr!

Helmuth Duckadam – Nu îmi permit nici ca vârstă, nici ca…

Mircea Lucescu – Uite, ca performanță îți permiți!

„A vrut să mă ducă la Craiova!”

După dialogul savuros dintre cei doi, Helmuth Duckadam și-a reluat povestea și a spus cum ar fi putut ajunge la Universitatea Craiova, la dorința lui Mircea Lucescu:

„ vrut să mă ducă la Craiova, nu era pe atunci așa cu Steaua sau alte echipe, dar mi s-a făcut frică…”.

„Eu am copilărit în zona Olteniei și mi-era frică să nu cumva să nu mă integrez, să nu mă accepte lumea printre ei”, a mai spus Helmuth Duckadam.

Mircea Lucescu a mai vorbit despre perioada sa în care a fost selecționerul României, recunoscând că nu i-a fost ușor: „Nu e simplu să fii antrenorul naționalei”.

„Eu am fost puternic când am preluat naționala și aveam niște atacuri incredibile din partea revistei Săptămâna, unde erau Tănăsescu, Vadim Tudor, Eugen Barbu. În fiecare săptămână mă desființau, dar nu am avut nicio problemă.

Și Răzvan are aceeași filosofie ca mine, nu mai antrenează niciodată naționala, după ceea ce s-a întâmplat cu el atunci”, a mai spus Mircea Lucescu.