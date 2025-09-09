Sport

Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!

Mircea Lucescu a decis ce prim 11 va folosi în meciul împotriva Ciprului, din preliminariile Campionatului Mondial. Selecționerul a surprins prin alcătuirea echipei.
Cristi Coste, Iulian Stoica
09.09.2025 | 13:40
SPECIAL FANATIK
Mircea Lucescu a anunțat primul 11 din meciul împotriva Ciprului. Sursă foto: sportpictures

După înfrângerea rușinoasă din meciul amical cu Canada, prima reprezentativă a României se pregătește de etapa a 5-a din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Cipru este următorul adversar, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, iar Mircea Lucescu a decis ce prim 11 va alinia.

Deși toată lumea se aștepta să existe schimbări în primul 11 al României după partida în fața Canadei, Mircea Lucescu a luat o decizie surprinzătoare. „Il Luce” va miza pe cei care au suferit în meciul contra formației din America de Nord.

Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu le-a transmis fotbaliștilor convocați la ședința de la prânz pe cine se va baza în duelul contra Ciprului. Selecționerul a decis să îi trimită din primul minut pe aceeași jucători care au început meciul împotriva Canadei. Cea mai mare surpriză vine la titularizarea lui Horațiu Moldovan, care a greșit decisiv în duelul anterior.

În apărare se vor regăsi aceleași benzi, Rațiu și Bancu, ca în centru să se afle cuplul Ghiță – Burcă. Titular la Hannover, Ghiță a impresionat în această stagiune și este foarte probabil ca el să facă pereche cu Drăgușin pe viitor, asta în momentul în care fundașul de la Tottenham va fi recuperat complet.

La mijloc îi vom vedea din nou pe ambii Marini, Răzvan și Marius, ca linia să fie completată de căpitanul Stanciu. Pe partea ofensivă, „Il Luce” nu a avut opțiuni, iar Drăguș este vârful autentic, ca în benzi să fie ajutat de Man și Dobre.

În cazul în care va fi nevoit, Mircea Lucescu îl poate folosi pe Miculescu drept atacant central, așa cum selecționerul a anunțat și la conferința de presă. Despre echipa de start a scris și GSP.ro.

  • Primul 11 al României: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Dobre. Selecționer: Mircea Lucescu.
  • Bogdan Racovițan este singurul tricolor care a rămas în tribună la Cipru – România

Care este lotul pe care se bazează Mircea Lucescu pentru duelul în fața Ciprului

Portari:

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6);

Mijlocași:

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți:

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
