Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!

După înfrângerea rușinoasă din meciul amical cu Canada, prima reprezentativă a României se pregătește de etapa a 5-a din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Cipru este următorul adversar, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, iar Mircea Lucescu a decis ce prim 11 va alinia.
Deși toată lumea se aștepta să existe schimbări în primul 11 al României după partida în fața Canadei, Mircea Lucescu a luat o decizie surprinzătoare. „Il Luce” va miza pe cei care au suferit în meciul contra formației din America de Nord.
Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu le-a transmis fotbaliștilor convocați la ședința de la prânz pe cine se va baza în duelul contra Ciprului. Selecționerul a decis să îi trimită din primul minut pe aceeași jucători care au început meciul împotriva Canadei. Cea mai mare surpriză vine la titularizarea lui Horațiu Moldovan, care a greșit decisiv în duelul anterior.
În apărare se vor regăsi aceleași benzi, Rațiu și Bancu, ca în centru să se afle cuplul Ghiță – Burcă. Titular la Hannover, Ghiță a impresionat în această stagiune și este foarte probabil ca el să facă pereche cu Drăgușin pe viitor, asta în momentul în care fundașul de la Tottenham va fi recuperat complet.
La mijloc îi vom vedea din nou pe ambii Marini, Răzvan și Marius, ca linia să fie completată de căpitanul Stanciu. Pe partea ofensivă, „Il Luce” nu a avut opțiuni, iar Drăguș este vârful autentic, ca în benzi să fie ajutat de Man și Dobre.
În cazul în care va fi nevoit, Mircea Lucescu îl poate folosi pe Miculescu drept atacant central, așa cum selecționerul a anunțat și la conferința de presă. Despre echipa de start a scris și GSP.ro.
