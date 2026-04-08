Mircea Lucescu i-a împăcat pe Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu! Cei doi rivali au stat umăr la umăr la slujba de pomenire de pe Arena Națională

va dăinui ani și ani, asta pentru că „Il Luce” nu a fost doar un personaj din fotbal, ci a fost un om în adevăratul sens al cuvântului și prin bunătatea sa a reușit să-și atragă aprecierea tuturor celor care l-au cunoscut.

Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu au uitat de rivalitate! Momentul neașteptat petrecut la priveghiul lui Mircea Lucescu

La căpătâiul său au venit miercuri, în prima zi de priveghi, mii și mii de oameni, iar printre aceștia s-au numărat și oficialii de la FRF, conduși de Răzvan Burleanu, dar și foști jucători cu care a colaborat, precum Mircea Rednic, Gică Hagi sau Ionuț Lupescu. Multe imagini au impresionat în primele ore ale comemorării și vor rămâne în memoria colectivă a celor care nu-l vor uita pe Mircea Lucescu.

s-a petrecut când doi dintre cei care au fost rivali în cursa pentru șefia de la FRF, Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu, au stat umăr lângă umăr la câțiva pași de sicriul lui Mircea Lucescu. Aceștia au lăsat problemele din trecut în spate și au fost surprinși unul lângă altul când preotul făcea slujba de pomenire pe Arena Națională.

Când va avea loc înmormântarea lui Mircea Lucescu

Marele antrenor român Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie 2026, la Cimitirul Bellu din București, în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare dedicate uneia dintre cele mai influente figuri ale fotbalului românesc și nu numai. Sicriul va fi depus pentru omagiu public pe parcursul zilelor de miercuri și joi la Arena Națională, unde suporterii și apropiații îi pot aduce un ultim rămas‑bun. Funeraliile propriu‑zise vor include o slujbă la Biserica Sfântul Elefterie și apoi înhumarea la Bellu, loc pe care Lucescu și‑l alesese de mult ca loc de odihnă veșnică.

Cimitirul Bellu, considerat “panteonul” personalităților românești, îl va găzdui pe antrenorul legendă care a marcat generații de fotbaliști și fani, iar ceremonia va fi una restrânsă în ultima parte, rezervată familiei și invitaților apropiați. Până atunci, Arena Națională a devenit loc de pelerinaj pentru mii de oameni care vor să‑i aducă un omagiu lui “Il Luce” pentru cariera extraordinară și contribuția imensă la sportul românesc.