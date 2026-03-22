Mircea Lucescu i-a interzis retragerea de la Dinamo. A fost unul dintre cei mai mari jucători din Ștefan cel Mare

Fără îndoială, Ionel Augustin, 70 de ani, a fost unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Dinamo. De numele său se leagă performanțe care cu greu vor mai fi egalate de cineva în Ștefan cel Mare. ”Oneață” are însă și o serie de regrete după lunga sa carieră. Acesta a fost dezamăgit de faptul că Mircea Lucescu i-a interzis practic retragerea de la Dinamo.

Cum i-a interzis Mircea Lucescu retragerea lui Ionel Augustin de la Dinamo: “Nu am înțeles niciodată gestul ăsta!”

Cariera lui Augustin la echipa alb-roșie a fost una încununată cu mai multe trofee și evenimente remarcabile. Au fost campionate și cupe câștigate, goluri fabuloase, faze memorabile, amintiri și amintiri care mai de care mai deosebite. Regretele au curs și ele pentru ”Oneață”. De exemplu, în 1984, dacă bara sa de pe Anfield era un gol, astăzi poate s-ar fi vorbit altfel despre care a fost cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

În cea mai recentă ediție ”FANATIK Dinamo”, din 10 februarie 2026, . E vorba de retragerea sa din carieră. Dinamovist pe viață, ”Oneață” visa să se despartă de fotbal în tricoul echipei de suflet. Acest lucru nu a fost posibil. Rolul negativ jucat de Mircea Lucescu.

”Eu foarte mult mi-am dorit să-mi termin cariera la Dinamo (…) să mă retrag, cum a fost retragerea lui Nelu Nunweiller și a lui Cornel Dinu. Același lucru mi-l doream și eu. Ultimul meci din carieră să fie la Dinamo. Atunci, în momentul ăla, m-am gândit la chestia asta și, într-adevăr, mi-a părut foarte rău gestul ăla al lui nea Mircea.

Nu l-am înțeles niciodată pentru că nu i-am făcut niciodată greutăți. Din contră, și nea Mircea Lucescu au avut o contribuție foarte mare la promovarea mea. Deci numai cuvinte de laudă am la adresa lui nea Mircea Lucescu. Nu l-am întrebat niciodată de ce (n.r. a decis să mă îndepărteze de la echipă)”, spune Augustin.

1986 – anul în care Mircea Lucescu l-a anunțat pe Ionel Augustin că nu îl mai dorește la Dinamo

Când a jucat Ionel Augustin ultima dată pentru Dinamo

Ultimul meci oficial jucat de a avut loc pe 8 decembrie 1985. A fost atunci un duel Dinamo – Corvinul Hunedoara încheiat la egalitate, scor 0-0. ”Oneață” a fost integralist. ”(n.r. v-ați fi dorit ca ultimul meci din carieră să fie la Dinamo) Da, să mă retrag. În 1985 aveam 30 de ani. Mi-am dorit foarte mult, pentru că țineam mult la aspectul acesta. Așa de mult mă bucuram în care își făceau anumiți jucători retragerea, în Italia, în Spania. Apoi am trăit cel mai frumos spectacol cuNelu Nunweiller și cu Cornel Dinu (…)”, mai afirmă Augustin.

Care a fost ultima echipă din România la care a jucat Ionel Augustin

pe 11 octombrie 1955. A debutat în prima ligă pe 23 aprilie 1975, într-un meci Dinamo – Chimia Râmnicu Vâlcea încheiat cu scorul de 5-0. A mai jucat la Jiul Petroșani, Victoria București, Rapid București, Chimia Râmnicu Vâlcea și Unirea Slobozia.

Puțină lume știe că marele Ionel Augustin și-a încheiat cariera la Unirea Slobozia, deși altul era țelul său. ”Acesta (n.r. să mă retrag de la Dinamo) era visul meu. Nu voiam să merg în altă parte”, mai mărturisește marele atacant.