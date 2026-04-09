Mircea Lucescu i-a schimbat viața miliardarului Rinat Ahmetov: „El m-a învățat să beau vin! Când a făcut primul infarct m-am învârtit în jurul spitalului toată noaptea de emoții!”

Rinat Ahmetov, patronul miliardar în euro al celor de la Șahtior Donețk, a venit în România pentru a-și lua un ultim rămas bun de la Mircea Lucescu, antrenorul alături de care a avut un succes remarcabil atât în Ucraina, cât și în fotbalul european. Magnatul din Ucraina a povestit o serie de întâmplări fabuloase, cu tehnicianul din țara noastră în prim-plan.

Ce a spus Rinat Ahmetov despre Mircea Lucescu la priveghiul fostului mare antrenor

Mircea Lucescu a reușit să transforme Șahtior Donețk într-o adevărată forță europeană. Cu el pe bancă, echipa din campionatul Ucrainei a câștigat Cupa UEFA, după o finală cu Werder Bremen, și a reușit calificări constante în Champions League, unde nu s-a făcut deloc de râs. Rinat Ahmetov l-a lăudat pe „Il Luce” pentru cariera sa splendidă.

„Vă salut! Eu sunt aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. A fost foarte pe neașteptate plecarea dânsului. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, pentru suporterii fotbalului din România și din toată lumea. Mircea Lucescu a fost prietenul meu, 12 ani am lucrat împreună. Am cucerit 22 de trofee: 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei și, în final, și Cupa UEFA. Îmi amintesc că atunci când am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Este fotografia cu drapelul României. De aceea, eu cred că trebuie să fiți mândri că este un antrenor român, care a reprezentat fotbalul din țara sa în toată lumea.

Împărțeam și durerea, și bucuria împreună și am devenit mari prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea. Tot timpul am ținut cont de viziunile lui Mircea Lucescu și de filosofia sa legată de fotbal. Consider că a avut o viață fericită. El nu putea fără fotbal. Dintre noi a plecat, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a precizat miliardarul din Ucraina.

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov au avut o relație fascinantă. „M-a învățat pe mine să beau vin”

și-a amintit și o serie de întâmplări alături de Mircea Lucescu. Cei doi au avut o relație foarte bună în Ucraina și au păstrat prietenia, deși anii au trecut. Rinat Ahmetov spune că a avut extrem de multe de învățat de la „Il Luce”, pe care l-a prețuit enorm.

„Nu pot să spun într-o oră cele mai frumoase momente cu Mircea Lucescu. Am trăit multe momente fericite. El m-a învățat pe mine să beau vin. Până nu l-am cunoscut pe Mircea, eu nici nu mă atingeam de vin. După meciuri beam vin alb și discutam despre toate. Mi-a zis: ‘Dacă aveți atâtea emoții în timpul meciului și nu beți puțin vin, o să muriți. Așa că îți recomand să bem împreună un pahar de vin’. Iar eu l-am învățat să cânte la karaoke. Nu ne prea ieșea, nici mie, nici lui, dar noi tot cântam. Cântam piese diferite. Când m-am întâlnit cu doamna Neli, domnia sa și-a amintit.

Sufletul meu și inima mea sunt cu familia Lucescu. Ei, pentru mine, sunt foarte apropiați. Am petrecut mult timp cu doamna Neli și cu Mister. Este o doamnă modestă, elegantă și o adevărată femeie. Toți oamenii care au cunoscut-o la noi își amintesc de ea numai de bine și cu respect. Cu Răzvan ne-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal. Răzvan are un trofeu mai mult decât Mircea la aceeași vârstă, ceea ce este enorm”, a adăugat patronul de la Șahtior.

Ce spune patronul miliardar de la Șahtior despre Răzvan Lucescu

Pe final, a ținut să-l laude și pe fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan, despre care spune că are în față o carieră extrem de frumoasă. Rinat Ahmetov și-a amintit și de episodul neplăcut pe care „Il Luce” l-a trăit la Donețk, atunci când a suferit un infarct.

„Răzvan este un om foarte valoros. Îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0, chiar dacă Șahtior era mai bună. Chiar acum am rememorat cum ne-a bătut. Eu cred că Răzvan a luat cele mai bune calități de la Mircea Lucescu. Sunt sigur că va ajunge în top.

Acum 17 ani s-a întâmplat la Donețk: a făcut infarct. Am adus chirurgii de la Kiev, noaptea a avut intervenția chirurgicală. Toată noaptea m-am învârtit în jurul spitalului, de emoții și de stres. Când și-a revenit, am mers la el la pat. A fost un moment memorabil pentru mine, pentru relația noastră. Am mai fost aici și după accidentul cu tramvaiul. Pe mine m-a întrebat dacă voi avea un alt antrenor. Am răspuns că nu, că eu am venit să-l ajut pe Mircea să se însănătoșească și că voi aștepta să revină cât mai repede la cârma echipei”, a mai spus Rinat Ahmetov.