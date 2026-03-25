Mircea Lucescu, idol la aterizarea pe aeroportul din Istanbul: „Îl strigau și femeile”

ADVERTISEMENT

Barajul dintre Turcia și România a intrat pe ultima sută de metri. Toți suporterii așteaptă cu nerăbdare ca duelul de pe Beșiktaș Arena să înceapă. „Tricolorii” au aterizat deja la Istanbul și pun la punct ultimele detalii. Mircea Lucescu a scris istorie în țara semilunii, astfel că fanii turci l-au primit călduros la aeroport.

Mircea Lucescu, idol la aterizarea pe aeroportul din Istanbul

Într-un interviu oferit la scurt timp după aterizarea în Istanbul, Mihai Stoichiță a dezvăluit că Mircea Lucescu a fost primit călduros, toate persoanele din aeroport dorind o poză sau un clip video cu fostul antrenor de la Galatasaray sau Beșiktaș. Totodată, .

ADVERTISEMENT

„Ne-am simțit foarte bine primiți. Era foarte multă lume în aeroport, care se înghesuia să se pozeze cu Mircea Lucescu. A răsărit soarele pentru că a venit Lucescu. Il Luce aduce lumină! Starea de spirit este foarte bună, suntem optimiști. Cei din staff au pregătit foarte bine meciul de mâine, atât pe faza de atac, cât și pe cea de apărare.

Mircea Lucescu a fost foarte bine protejat, era foarte multă poliție în jurul nostru. Dacă a vrut cineva să vină și să facă o poză cu el din mers, nu a fost nicio problemă. Au făcut poze, îl admiră, îl iubesc, am văzut că îl strigau și femeile! Cum să nu fie mândru? A scris istorie aici!”, a declarat Mihai Stoichiță.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Ionuț Radu

Ionuț Radu a suferit o accidentare în ultimul meci disputat de Celta Vigo. Deși inițial s-a decis ca portarul să rămână în afara lotului, în urma unui RMN efectuat s-a ajuns la concluzia că acesta se poate deplasa în Turcia. , însă e sigur că orice jucător din lotul convocat poate face față vacarmului de pe Beșiktaș Arena.

ADVERTISEMENT

„Rămâne să aleagă formula de start. Astăzi îl va vedea și pe Ionuț Radu (n.r. – Lucescu), aseară a stat doar 20 de minute pe teren. Nu putea să forțeze, nu știa exact ce are. Investigațiile au fost deja făcute de medici. Am mai avut debutanți sau portari care nu au apărat luni întregi înainte de a veni la echipa națională și au fost, probabil, printre cei mai buni. Aici vorbim de Tătărușanu sau Niță.

ADVERTISEMENT

Totul depinde acum de ce zi prindem, atât noi, cât și ei. Sperăm ca noi să prindem o zi fastă, iar ei una nefastă. Dacă privești valorile fiecărui jucător, estimate în euro, acestea par disproporționate la prima vedere. Îmi aduc aminte că la fel a fost și când am jucat împotriva Ucrainei, iar atunci am reușit să demontăm orice pronostic. La fotbal se poate întâmpla orice, însă doar dacă te dăruiești și îți dorești foarte mult!”, a adăugat oficialul FRF.

Experiența lui Mircea Lucescu, principalul atuu al României

În încheiere, Mihai Stoichiță a transmis că jucătorii nu trebuie să se gândească la barajele anterioare, ci că pot scrie istorie la Istanbul. Oficialul FRF a dezvăluit că Mircea Lucescu s-a aflat în permanent contact cu staff-ul său, chiar și când se afla în spital, iar experiența sa poate face diferența în meciul de baraj.

ADVERTISEMENT

„Bine că avem acest baraj. Trebuie să recunoaștem că nu am avut o evoluție foarte bună în grupa de calificare. Acea Cupă a Națiunilor, de care am râs la început, ne-a oferit posibilitatea să fim aici și să sperăm la un eventual meci doi. Nu este o regulă faptul că nu am impresionat la celelalte baraje; un început trebuie să existe și aici. Poate reușim, la acest baraj, să fim cei care se bucură după meci.

Ținând cont de faptul că Lucescu a antrenat foarte mulți ani aici, știe cum pot fi surprinși adversarii. Eu am fost martor la toate analizele, iar el a avut o comunicare continuă cu staff-ul, chiar și când se afla în spital. Și-a pus foarte bine la punct toate lucrurile. Știe ce trebuie să facă”, a conchis Mihai Stoichiță.