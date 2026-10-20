„Copilul” lui Mircea Lucescu, noul selecționer al Turciei! „O sursă de mândrie și bucurie”

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Turcia a dat lovitura. După parcursul slab din finalul mandatului italianului Vincenzo Montella, oficialii Federației au ales noul selecționer al naționalei. Sergen Yalcin (53 de ani), lăudat de regretatul Mircea Lucescu, preia oficial banca tehnică a „Semilunii”.

Sergen Yalcin, antrenorul lăudat de Mircea Lucescu, este noul selecționer al Turciei

După un început de coșmar în Grupa A din Liga Națiunilor, soldat cu 4 eșecuri din tot atâtea meciuri (0-1 cu Franța, 1-4 și 1-3 cu Italia, respectiv 0-3 cu Belgia), din funcția de selecționer. El preluase selecționata „Semilunii” în toamna anului 2023, iar TFF îi prelungise anul trecut contractul lui Montella până la finalul Campionatului European din 2028. Rezultatele din ultima perioadă i-au adus însă finalul prematur la cârma echipei cu care a mers la CM 2026 și a încheiat grupa D pe ultima pozițe, cu 3 puncte.

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La aproape 2 săptămâni după această decizie, Federația Turcă a găsit un nou tehnician. Mai exact, Sergen Yalcin a fost cel desemnat să preia banca tehnică a naționalei. Ultima sa experiență în antrenorat s-a consumat la Besiktas (august 2025 – mai 2026). Yalcin, fost mijlocaș ofensiv cu 37 de meciuri pentru prima reprezentativă, are două trofee în palmaresul său de tehnician: un campionat și o cupă a Turciei (ambele cu Besiktas, în mandatul 2020-2021). Sergen Yalcinși-a anunțat noul rol într-un podcast în care era invitat permanent.

„Este un rol foarte important. Semiluna și steaua sunt mai presus de orice. Este locul în care orice antrenor principal își dorește să ajungă. Este minunat să fii antrenorul principal al poporului. Este o sursă de mândrie și bucurie și pentru mine. Cu sprijinul tuturor, cu voia lui Dumnezeu, echipa noastră națională va avea parte de un parcurs plin de succese. Fie ca acesta să fie o binecuvântare pentru noi toți. Este un rol foarte important. Au avut loc evoluții în ultimele 2–3 zile. Este cu mult deasupra echipelor de club. Este locul în care orice antrenor principal își dorește să ajungă. Este o sursă de mândrie și pentru mine. Oricum, nu ne permitem luxul de a spune «nu». Nici măcar nu am discutat despre salariul meu. Când vine vorba de echipa națională, aspectele financiare nu mai contează. Într-o astfel de situație, problemele financiare trec pe plan secund”, a spus Sergen Yalcin în cadrul difuzat pe canalul de YouTube KAFA Sports, citat de

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Ce spunea Mircea Lucescu despre Sergen Yalcin. Ce legătură a existat între cei doi, de fapt

Între Mircea Lucescu și Sergen Yalçın și de respect reciproc, construită în perioada în care tehnicianul român l-a antrenat pe fostul mijlocașul turc. Fostul mare antrenor român l-a pregătit pe Yalcin la două dintre marile echipe din Istanbul, acumulând în total 98 de meciuri împreună: Galatasaray (în sezonul 2001–2002), unde au câștigat titlul, și Beşiktaş (unde au lucrat împreună în perioada 2002–2004), unde au cucerit de asemenea campionatul. Sergen a fost supranumit frecvent unul dintre „copiii” de suflet ai lui Mircea Lucescu, iar „Il Luce” îl lăuda în toamna anului 2024, tot în cadrul unui podcast.

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„Sunt în fotbal de mulți ani și nu am văzut niciodată un talent ca Sergen Yalcin. Dacă l-aș fi avut la o vârstă fragedă, nimeni nu ar fi vorbit acum de Zidane! Un talent incredibil. Yalcin, la pauza unui meci, juca foarte mult la curse de cai. Se așeza într-un colț al lui și nu mai… ce punea, Dumnezeu știa. Erau pariuri, da. Dar era un talent cu totul deosebit”, declara Mircea Lucescu despre Yalcin, la podcastul Fain și Simplu.

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Sergen Yalcin, a cărui experiență în fotbalul turc este una vastă, după ce le-a mai pregătit în trecut pe Sivasspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Eskișehirspor, Konyaspor, Alanyaspor și Yeni Malatyaspor, va sta pe bancă la ultimele două meciuri ale Turciei din Liga Națiunilor, programate la mijlocul lunii noiembrie. Mai exact, echipa lui va juca retururile cu Belgia (acasă, pe 12 noiembrie) și cu Franța (deplasare, pe 15 noiembrie). În cariera de jucător, el a mai fost pregătit de un alt fost regretat selecționer al României: Christoph Daum (la Beșiktaș, 1994-1996).