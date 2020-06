Mircea Lucescu, impresionat de gestul lui Cornel Dinu: „Bravo lui!”. Cristian Hîldan, președinte DDB: „Bun venit, Mister!” Exclusiv

Cornel Dinu a făcut un pas important pentru unirea suporterilor lui Dinamo, divizați în cele două asociații tip socios, „Doar Dinamo București” (DDB) și „Dinamoviști Pentru Dinamo” (ADPD), care încearcă să mobilizeze în jurul lor câți mai mulți suporteri pentru a salva clubul de la Ionuț Negoiță, care nu mai bagă niciun ban și nu reușește să se înțeleagă cu niciun cumpărător care să-l scape de „beleaua” din „Groapă”.

Membru marcant în conducerea ADPD, Cornel Dinu s-a înscris azi în Programul DDB al suporterilor din „Peluza Cătălin Hâldan” (PCH), așa cum v-a informat FANATIK în exclusivitate, cu speranța ca gestul său să ducă la aplanarea neînțelegerilor dintre asociațiile amintite, ce au împărțit fanii „câinilor roșii” în două tabere care au, în esență același scop: supraviețuirea lui Dinamo.

Învinsă de Sepsi Sfântu Gheorghe acasă, în Șoseaua „Ștefan cel Mare”, cu un clar 3-1, deși a jucat în superioritate numerică o oră, Dinamo a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în play-out și a coborât pe locul 7, penultimul, de pe care se „vede” matineul Ligii a II-a.

Cornel Dinu vrea prin acest gest al său în cel mai greu moment al istoriei lui Dinamo să aducă împreună cele două asociații ale suporterilor și să adune astfel câți mai mulți fani în programul socios al „Peluzei Cătălin Hâldan”, Programul DDB, care s-a dovedit, până acum, superior celui promovat de ADPD.

Decizia „Procurorului” nu putea trece neobservată și reacțiile nu au întârziat să apară. Alt dinamovist-legendă, Mircea Lucescu, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că, prin gestul său, Cornel Dinu „poate să devină liantul celor două grupări de suporteri”.

„Iar rușinea cea mai mare nu e aceea ca Dinamo să retrogradeze, ci să ajungă în faliment. Din punctul ăsta de vedere, e extrem de important că suporterii fac tot ce este posibil să salveze echipa și merită tot sprijinul nostru, al celor care am trăit cu, pentru și prin Dinamo” – Mircea Lucescu

Cristian Hîldan, președintele DDB și reprezentantul suporterilor din PCH în Consiliul de Administrație al clubului Dinamo (DDB deține 20, 06% din acțiunile clubului) a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că este foarte bucuros de înscrierea lui Cornel Dinu în DDB.

Pe site-ul dinamo1948.club, Ionuț Zainea, membru în board-ul DDB, creatorul, realizatorul și moderatorul postului „Radio Dinamo 1948”, a postat părerea sa despre inițiativa lui Cornel Dinu, sub titlul „Dinamovismul bate orgoliul”.

„Cornel Dinu este fără îndoială un simbol al lui Dinamo, un om puternic, extrem de orgolios, care spune ceea ce gândește, indiferent dacă afirmațiile dansului aduc reverențe sau lasă răni adânci.

Născut sub semnul zodiacal al leului, Cornel Dinu este genul de om extrem de orgolios, care ține enorm la ideile lui și care , că orice leu care se respectă, este convins că deține adevărul suprem. De foarte multe ori duce la extrem expunerile făcute tocmai din dorința de a demonstra că «leul face legea».

Cornel Dinu este de asemenea un dinamovist incontestabil care are puterea să treacă peste orgoliul uriaș, dacă interesul lui Dinamo o cere. Viața ne-a adus o perioada scurtă în «tabere diferite» pe noi și pe Mister, am avut pentru un timp viziuni diferite asupra modului în care Dinamo poate fi salvată, ne-am arătat puțin colții atunci când ne apărăm punctul de vedere, dar am înțeles cu toții că Dinamo este asupra noastră a tuturor.

Nu suntem perfecți, suntem doar perfectibili și punem totul în slujba a ceea ce iubim din adâncul inimii, Dinamo București.

«Mister» a avut puterea să treacă peste orgoliu, să ne zâmbească patern și să vină alături de noi. Cred că este lecția pe care trebuie să o învățăm cu toții astăzi – Atunci când vorbim despre Dinamo, orgoliul poate fi pus deoparte și umăr lângă umăr să luptăm pentru un MARE DINAMO!”