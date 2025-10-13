Ce l-a impresionat pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Nu am văzut niciodată echipa națională așa!”

în meciul din . Mircea Lucescu a fost prezent la conferința de presă de după meci, unde a vorbit despre mai multe aspecte. Ce l-a impresionat pe selecționer.

Mircea Lucescu știe cum a reușit România să câștige cu Austria. „Asta a câștigat în seara asta!”

Mircea Lucescu a vorbit pe larg despre succesul obținut de „tricolori” contra Austriei. „Il Luce” a spus categoric că România s-a dovedit mult mai puternică și că inteligența jucătorilor a fost cea care a făcut diferența. Antrenorul a declarat că jucătorii săi au făcut întocmai ce le-a fost cerut.

„În primul rând, eu n-am calculat șansele nici înaintea meciului, nici după. Eu nu sunt pentru asta aici, sunt aici pentru a face o echipă să joace mai bine decât Austria, ceea ce am și reușit. Știam că Austria este o echipă foarte puternică, noi am fost mult mai puternici decât ei. Au câștigat 10-0 acum câteva zile, au bătut Bosnia, au făcut un Campionat European extraordinar. Noi trebuie să reconstruim o echipă pe alte considerente față de ei. Echipa care nu studiază Austria pierde 100%.

Austria nu poate să mai piardă, este foarte puternică și are jucători cu o experiență extraordinară. E posibil ca noi să câștigăm ambele meciuri, dar ei nu pot pierde ambele meciuri, în niciun caz. În seara asta a învins inteligența. Au știut exact ce trebuiau să facă pe teren. Au blocat adversarul, au știut cum să stopeze atacurile. Am avut șansa să marcăm în ultimul minut, dar golul l-am construit. Jucătorii știau că austriecii ies la pressing și pierd marcajul, iar acolo a apărut Ghiță. E un rezultat foarte bun, dar nu atât rezultatul, cât evoluția”, a spus inițial Mircea Lucescu.

Ce l-a impresionat pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0

Mircea Lucescu nu a rămas indiferent față de felul în care elevii săi au jucat duminică seară în victoria obținută cu Austria. Antrenorul a mărturisit că nu a văzut niciodată o asemenea atitudine la echipa națională.

„Obligația mea era să continui cu un grup de jucători iubiți de suporteri, care au obținut calificarea la Campionatul European și care își trag seva din acea calificare. S-au accidentat atâția, au revenit târziu, când au revenit s-au accidentat iar. A trebuit să reconstruim repede, nu-i deloc simplu. Toți trebuie să accepte concurența, asta îi menține treji și profesioniști. Dacă nu acceptă concurența, atunci va fi foarte greu pentru ei. Unii cred că nu pot fi înlocuiți absolut de loc. Nicăieri nu e așa! Mai ales în fotbal! Am avut problema asta.

Și victoria mea? E în primul rând victoria mea și după e victoria lor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren, totul vine în urma unei gândiri foarte serioase. Nu doar din antrenamente se poate face asta, eu am nevoie de mintea lor. Dacă au mintea în regulă, putem bate pe oricine. Nu am văzut niciodată echipa națională să joace cu avântul cu care au jucat ei, senzațional. Îi îmbrățișez pe toți cu toată dragostea!”, a mai spus Mircea Lucescu.

Cum arată clasamentul Grupei H și programul ultimelor două etape

Meciul România – Austria 1-0 a tras cortina peste etapa a 8-a a Grupei H din cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. „Tricolorii” au obținut 3 puncte uriașe, iar clasamentul arată acum astfel:

1. Austria – 15 puncte (6 jocuri)

2. Bosnia Herțegovina – 13 puncte (6 jocuri)

3. România – 10 puncte (6 jocuri)

4. Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

5. San Marino – 0 puncte (7 jocuri)

Ultimele două etape devin cruciale în lupta pentru primele două poziții, care vor duce echipele direct la turneul final de anul viitor. Iată programul acestor runde decisive:

15 noiembrie: Cipru – Austria, Bosnia Herțegovina – România

18 noiembrie: Austria – Bosnia Herțegovina, România – San Marino