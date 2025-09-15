Mircea Lucescu, în lojă la Petrolul – Dinamo! Alături de cine a fost surprins înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu. Foto

Mircea Lucescu nu a putut rata meciul dintre Petrolul și Dinamo de pe „Ilie Oană”! Selecționerul echipei naționale a României a fost surprins pe arena din Ploiești cu o zi înainte de întâlnirea cu oficialii FRF.

Mircea Lucescu, prezent pe „Ilie Oană” la Petrolul – Dinamo. Alături de cine a privit „Il Luce” meciul

Mircea Lucescu și-a făcut prima apariție la stadion după meciurile echipei naționale contra Canadei și a Ciprului. Selecționerul României a fost prezent pe „Ilie Oană” pentru a vedea fotbaliști interesanți ce ar putea fi convocați pentru acțiunile viitoare, cum ar fi Raul Opruț sau Cătălin Cîrjan.

Cu doar o zi înainte ca oficialii FRF să dea selecționerul a ales să vadă meciul de la Ploiești alături de Mihai Stoichiță, oficial al FRF, Vivi Răchită, fost jucător al Petrolului, și Jerry Gane, secundul său de la echipa națională.

Marți, 16 septembrie, Mircea Lucescu are programată o nouă întâlnire cu Răzvan Burleanu și restul oficialilor de la Federația Română de Fotbal, în urma căreia cele două părți vor lua o decizie importantă pentru viitorul fotbalului românesc.

Care va fi decizia cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei

La emisiunea FANATIK SUPERLIGA, iar decizia ar urma să fie în favoarea antrenorului ajuns la onorabila vârstă de 80 de ani: „Situaţia este în felul următor cu Mircea Lucescu. Sunt informaţii verificate 100%. Va rămâne în continuare pe banca naţionalei. Burleanu este nemulţumit de ceea ce se întâmplă, dar este un tip aşezat, înţelept.

Nu e timp pentru nimic şi nu vrea să facă un întreg circ. Burleanu are în continuare încredere în Mircea Lucescu. Au avut o discuţie săptămâna trecută şi au identificat lucrurile care nu merg. Burleanu va rămâne mai departe cu Mircea Lucescu. Dacă naţionala pierde cu Austria, Mircea Lucescu va pleca, îşi va da el demisia. Dacă jocul şi rezultatele sunt ok, Lucescu va fi pe bancă şi la barajul din luna martie”, a informat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.