Sport

Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv

Mircea Lucescu începe în forţă anul 2026. Selecţionerul va face deplasarea pe 4 ianuarie în Antalya, acolo unde se pregătesc 10 echipe de SuperLiga.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
03.01.2026 | 21:00
Mircea Lucescu incepe in forta 2026 Decizia luata de selectioner la inceputul anului Exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

A început numărătoarea inversă pentru marele meci dintre Turcia şi România, de la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Confruntarea va avea loc pe 26 martie, de la 0ra 19:00, pe Beşiktaş Park.

Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Vine în Antalya să urmărească echipele româneşti

Mircea Lucescu a decis să vină să urmărească pe viu pregătirea echipelor româneşti în Antalya. FANATIK a aflat că selecţionerul va veni pe data de 4 ianuarie în Turcia, să îi vadă la lucru pe cei care au şansa să facă parte din lotul României la baraj.

ADVERTISEMENT

Nu mai puţin de 10 echipe din SuperLiga sunt în Antalya, acolo unde se pregătesc pentru a doua parte a stagiunii. Majoritatea granzilor României au venit în Turcia la pregătiri şi doar CFR Cluj a ales cantonamentul de la Oliva Nova.

În 2025 selecţionerul a făcut deplasarea în Antalya deşi era programat pentru operaţie!

FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova se pregătesc pe malul Mării Mediterane pentru a doua parte a stagiunii, care va începe vineri, 16 ianuarie, cu duelul dintre FC Argeş şi FCSB, în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Campionii României vor fi ultimii care se vor întoarce din Antalya, pe 15 ianuarie, cu doar o zi înaintea duelului de la Mioveni. Este deja o tradiţie ca selecţionerul să vină în Turcia pentru a urmări pe viu antrenamentele şi meciurile amicalelor ale echipelor româneşti.

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

În urmă cu un an, Mircea Lucescu a ţinut neapărat să vină în Antalya pentru a urmări echipele româneşti, deşi doar câteva zile mai târziu a fost programat pentru o intervenţie chirurgicală pentru coxartroză:

„Am o intervenție, am tot amânat-o pentru că au fost și meciurile, au fost și sărbătorile. Mă gândeam să vin aici să văd ce se întâmplă. Acum mă întorc acasă, să vorbesc, să văd în ce măsură organizez acest lucru ca să pot să mă refac cât se poate de repede”, a spus „Il Luce” la finalul cantonamentului de anul trecut.

ADVERTISEMENT

România, nicio acţiune până la meciul de baraj cu Turcia!

Naţionala României nu mai are niciun meci de pregătire până la finalul lunii martie din 2026 când se joacă soarta calificării la Campionatul Mondial.

Pe 26 martie, de la ora 20:00, România joacă împotriva Turciei la Istanbul, iar dacă va trece de „otomani”, elevii lui Mircea Lucescu vor juca împotriva învingătoarei din duelul Kosovo – Slovacia, „finala” pentru Mondial fiind programată pe 31 martie la Bratislava sau Priştina.

  • 10 echipe româneşti se pregătesc în Antalya
  • 1998 este anul în care România a jucat ultima dată la Campionatul Mondial
Cupa Africii 2025. S-a decis prima echipă calificată în sferturile de finală!
Fanatik
Cupa Africii 2025. S-a decis prima echipă calificată în sferturile de finală!
Cumplit! Pierderea peste care Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie:...
Fanatik
Cumplit! Pierderea peste care Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie: „E singurul club din lume”
Nicolas Maduro, omul capturat de Donald Trump, l-a avut „soldat” pe Maradona! Povești...
Fanatik
Nicolas Maduro, omul capturat de Donald Trump, l-a avut „soldat” pe Maradona! Povești incredibile cu președintele Venezuelei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă...
iamsport.ro
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: 'A băgat 10.000.000, dar 3.000.000 le-a topit el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!