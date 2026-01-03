Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

A început numărătoarea inversă pentru marele meci dintre Turcia şi România, de la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Confruntarea va avea loc pe 26 martie, de la 0ra 19:00, pe Beşiktaş Park.

Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Vine în Antalya să urmărească echipele româneşti

Mircea Lucescu a decis să vină să urmărească pe viu pregătirea echipelor româneşti în Antalya. FANATIK a aflat că selecţionerul va veni pe data de 4 ianuarie în Turcia, să îi vadă la lucru pe cei care au şansa să facă parte din lotul României la baraj.

, acolo unde se pregătesc pentru a doua parte a stagiunii. Majoritatea granzilor României au venit în Turcia la pregătiri şi doar CFR Cluj a ales cantonamentul de la Oliva Nova.

În 2025 selecţionerul a făcut deplasarea în Antalya deşi era programat pentru operaţie!

FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova se pregătesc pe malul Mării Mediterane pentru a doua parte a stagiunii, care va începe vineri, 16 ianuarie, cu duelul dintre FC Argeş şi FCSB, în SuperLiga.

, cu doar o zi înaintea duelului de la Mioveni. Este deja o tradiţie ca selecţionerul să vină în Turcia pentru a urmări pe viu antrenamentele şi meciurile amicalelor ale echipelor româneşti.

În urmă cu un an, Mircea Lucescu a ţinut neapărat să vină în Antalya pentru a urmări echipele româneşti, deşi doar câteva zile mai târziu a fost programat pentru o intervenţie chirurgicală pentru coxartroză:

„Am o intervenție, am tot amânat-o pentru că au fost și meciurile, au fost și sărbătorile. Mă gândeam să vin aici să văd ce se întâmplă. Acum mă întorc acasă, să vorbesc, să văd în ce măsură organizez acest lucru ca să pot să mă refac cât se poate de repede”, a spus „Il Luce” la finalul cantonamentului de anul trecut.

România, nicio acţiune până la meciul de baraj cu Turcia!

Naţionala României nu mai are niciun meci de pregătire până la finalul lunii martie din 2026 când se joacă soarta calificării la Campionatul Mondial.

Pe 26 martie, de la ora 20:00, România joacă împotriva Turciei la Istanbul, iar dacă va trece de „otomani”, elevii lui Mircea Lucescu vor juca împotriva învingătoarei din duelul Kosovo – Slovacia, „finala” pentru Mondial fiind programată pe 31 martie la Bratislava sau Priştina.