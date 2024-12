Mircea Lucescu, înconjurat de fani la relansarea cărții „Mirajul gazonului”: „A fost un vis pe care l-am urmărit pas cu pas”

, în cadrul unui eveniment ce a fost găzduit de magazinul Bitolia. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a dat autografe și a făcut poze cu sutele de fani prezenți la lansarea cărții.

Mircea Lucescu, reacții după lansarea cărții “Mirajul gazonului”. Ce găsesc cititorii în capodopera sa și ce l-a convins să o lanseze oficial: „A fost un vis pe care l-am urmărit pas cu pas”

Ajuns la vârsta de 79 de ani, selecționerul Mircea Lucescu a fost prezent la magazinul Bitolia Sport din Băneasa Shopping City, acolo unde .

Cartea a fost publicată pentru prima oară în 1981, dar la acel moment ea nu a beneficiat de o lansare propriu-zisă. Ce este cu atât mai frumos e faptul că toate încasările vor merge către copiii nevoiași. La eveniment, din partea FRF, au fost prezenți președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță. Au participat, de asemenea, și antrenorii secunzi Ionel Gane și Florin Constantinovici.

Sute de fani au fost prezenți la eveniment și i-au cerut autografe celui care se află la cârma naționalei de fotbal a României. Nicolae Badea, Ioan Andone sau Dănuţ Lupu au fost și ei prezenți la lansarea cărții. Mircea Lucescu a vorbit la eveniment despre ce conține cartea și cum a venit ideea de a fi lansată în mod oficial.

„Multe din evenimentele care se petreceau în cartea aceasta, eram jucător al lui Dinamo. Este o carte a devenirii sportive, a unui copil crescut într-un cartier mărginaș al Bucureștiului, în condiții foarte grele, dar care și-a propus să reușească în viață. A fost un vis, nu a fost o obsesie, a fost un vis pe care l-am urmărit pas cu pas, încercând să acumulez în viață experiența și de viață, dar și sportivă.

Din punctul ăsta de vedere, am trecut prin momente foarte grele, perioada aceea era foarte grea, era imediat după război. Cu școala ar fi trebuit să termin în clasa a șaptea și apoi să mă duc la o școală profesională. În paralel am început să fac fotbal cu plăcere. Am considerat că talentul este al celui care muncește mai mult.

Talentul nu vine din senin. Poate să vină prin niște calități, prin niște caracteristici care te pot ajuta, asta ține de temperament, după care totul se construiește. Datorită caracterului ne creem o personalitate. Cartea s-a născut, eu nu am vrut să scriu o carte, ea a fost scrisă pe la 26-27 de ani, am așteptat până în 1981 să o public.

Am scris despre tot ceea ce însemna fotbalul, cum îl vedeam eu ca jucător, este foarte important pentru copii, tineri, antrenori, să știe ce gândește un jucător de fotbal în momentul în care practică acest sport. Mă legam și de presă și de antrenori și de ideile tactice, de absolut toate, erau gândurile mele”, a spus Mircea Lucescu.



Mircea Lucescu: „Pentru mine nu există Generație de Aur”

„A fost o întâmplare, am primit un telefon și mi s-a spus: ‘Am citit cartea și mi-a plăcut atât de mult încât am devenit și eu microbistă. Aș vrea să o public dacă este posibil, să o editez’. I-am zis că sunt de acord. Am zis că decât să scriu o introducere, am zis să fac trecerea de la jucător, la antrenor-jucător la selecționer.

Îmi aduc aminte că am jucat la Rosario, în 1982, înainte de Campionatul Mondial, împotriva Argentinei, iar atunci cinci jucători de la Hunedoara erau titulari la echipa națională. Deci pentru absolut orice copil există un drum al lui, pe care dacă știe să îl străbată, poate să ajungă la performanță.

Sunt multe lucruri de spus, nu vreau să le epuizez acum, eu cred că cel mai bine este să se citească cartea. Sunt multe lucruri de spus despre antrenori, acolo apar și lucrurile pe care eu mi le doresc de la ei, sunt cei mai mari antrenori ai noștri disecați. În acea perioadă noi nu aveam informații. În acea perioadă dificilă, talentul jucătorilor noștri, care există în continuare. Pentru mine nu există Generație de Aur sau Generație de Suflet.

Au făcut o treabă foarte bună și merită respect. Pentru mine, există doar generații care cresc de la an la an și se dezvoltă. Asta depinde de cum îi crești, de cum îi educi. În primul rând trebuie să ne concentrăm pe formarea generațiilor. Sunt și eu om (n. r. despre calificarea la CM 2026), depinde de cât o să mai pot. Nu depinde de mine, eu sunt acolo doar să ajut.

Important pentru mine este că jucătorii au început să crească, au început să fie căutați de echipe mari, este cel mai important lucru. Nu vreau să discut despre politică, nu e problema mea. (n. r. dacă se poate naște un nou Corvinul) Depinde de oamenii care înconjoară acest fenomen fotbalistic, eu am avut șansa să am o relație extraordinară cu toți președinții mei. E foarte important pentru un jucător să-și câștige libertatea de a crea. Dacă nu o au, este imposibil să reușească”, a declarat Mircea Lucescu.

