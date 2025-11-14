Sport

Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia – România: „Nu este un meci așa dificil cum pare!”

Mircea Lucescu s-a arătat extrem de încrezător înaintea partidei cât o finală cu Bosnia. Ce spune selecționerul despre primul 11 pe care îl va alinia și despre modul în care a gestionat problemele din defensivă
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
14.11.2025 | 20:32
Mircea Lucescu increzator inainte de Bosnia Romania Nu este un meci asa dificil cum pare
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia - România. Sursă foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Bosnia – România este un duel extrem de important. În cazul în care „tricolorii” obțin un rezultat pozitiv, aceștia continuă să aibă șanse bune la locul doi în grupa de calificare. Mircea Lucescu a tăiat puțin din presiunea partidei de la Zenica la conferința de presă premergătoare meciului.

Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia – România

În conferința de presă premergătoare meciului dintre Bosnia și România, Mircea Lucescu a încercat să ridice puțin presiunea de pe umerii jucătorilor și a transmis că duelul nu este atât de greu pe cât pare. „Il Luce” a mărturisit că echipa națională arată total diferit față de anul trecut, acesta amintind de schimbările majore la nivelul lotului.

ADVERTISEMENT

„Nu consider că este un meci atât de greu pe cât pare, chiar dacă jucăm la Zenica. E un meci normal de calificare. Jucătorii au potențial să obțină rezultate mai bune decât cele obținute până în momentul de față.

(n.r. – Care va fi punctul nostru forte?) Lucrul pe care l-am făcut în toată această perioadă. Să nu uităm că echipa națională, față de anul trecut, a pierdut foarte mulți jucători, 9-10 jucători, din diferite motive. A trebuit să schimbăm și să construim o echipă.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Digi24.ro
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”

Este o echipă nouă, chiar dacă are o bază foarte importantă, aceea care a dus naționala la Campionatul European. Am lucrat să aducem ca jocul să fie gestionat mult mai rațional, informațiile și antrenamentele să îi ajute foarte tare, ca atunci când intră în teren să nu le fie teamă de nimic. Acesta este lucrul pe care noi l-am făcut în timpul acesta scurt”, a declarat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut...
Digisport.ro
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii

Ce spune Mircea Lucescu despre primul 11 al României

Cât despre primul 11, din care FANATIK a anunțat în exclusivitate un titular, Mircea Lucescu a dezvăluit că se bazează pe orgoliul celor care au jucat mai puțin, așa cum se întâmplă la nivelul defensivei, unde Burcă, Drăgușin sau M. Popescu nu sunt disponibili. „Il Luce”  mizează pe experiența cumulată de-a lungul anilor în antrenorat.

„(n.r. – În ce măsură aveți în minte primul 11?) Noi am pierdut 7 jucători dintre titularii din toamnă… Nu 2 sau 3! Este o echipă cu totul nouă, nu îmi fac niciun fel de problemă în legătură cu echipa. Sunt 4 jucători în defensivă, fundași centrali. Au experiență la echipele lor de club și unii dintre ei au jucat și la echipa națională. Ei trebuie să îi facă uitați pe cei care lipsesc mâine.

ADVERTISEMENT

Trebuie să vă spun vouă primul 11? Asta e problema mea! În lume, în fotbal, inspirația poate fi decisivă la un moment dat. Inspirația vine din instinctul omului care a muncit foarte mult, ca să nu spun a inteligenței. În momentul de față, toți sunt pregătiți pentru a juca”, a mai spus Mircea Lucescu.

Cum s-a încheiat conflictul dintre selecționer și Răzvan Marin

Întrebat despre calificarea la Mondial, selecționerul României a transmis că este nevoie de o victorie cu Bosnia pentru ca gândul să rămână acolo. Cât despre conflictul avut cu Răzvan Marin, Mircea Lucescu a mărturisit că nu a purtat o discuție cu mijlocașul.

„Înaintea meciului cu Austria toți au venit învingători, cu meciuri câștigate, dar de această dată nu a mai fost chiar așa. Au venit cu un entuziasm extraordinar și deja cu o cunoaștere a ceea ce e de făcut. Au acumulat în această perioadă, iar stilul și organizarea de joc este în mintea lor și în momentele din afara echipei naționale.

(n.r. – De ce mai are nevoie echipa națională pentru a ajunge la Mondial?) De victorie!

(n.r. – Cum l-ați simțit pe Răzvan Marin?) Eu nu fac niciun fel de dueluri în declarațiile mele. Eu explic, argumentez și atâta tot. Pentru ce să am o discuție cu Răzvan Marin? E normal să fie supărat că nu joacă, dacă nu era supărat, atunci era o problemă”, a încheiat Mircea Lucescu.

Conferința lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia - România

Vestea proastă pentru naționala României în drumul spre CM 2026: “În istoria noastră...
Fanatik
Vestea proastă pentru naționala României în drumul spre CM 2026: “În istoria noastră de peste 100 de ani nu am trecut niciodată de baraj!”
Mircea Lucescu, mesaj ferm pentru jurnaliștii bosniaci înainte de meciul cu România: „Eu...
Fanatik
Mircea Lucescu, mesaj ferm pentru jurnaliștii bosniaci înainte de meciul cu România: „Eu nu pot fi demis, spune-le!”
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de...
Fanatik
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
iamsport.ro
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!