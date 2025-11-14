Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia – România: „Nu este un meci așa dificil cum pare!”

ADVERTISEMENT

Bosnia – România este un duel extrem de important. În cazul în care „tricolorii” obțin un rezultat pozitiv, aceștia continuă să aibă șanse bune la locul doi în grupa de calificare. Mircea Lucescu a tăiat puțin din presiunea partidei de la Zenica la conferința de presă premergătoare meciului.

Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia – România

În conferința de presă premergătoare meciului dintre Bosnia și România, și a transmis că duelul nu este atât de greu pe cât pare. „Il Luce” a mărturisit că echipa națională arată total diferit față de anul trecut, acesta amintind de schimbările majore la nivelul lotului.

„Nu consider că este un meci atât de greu pe cât pare, chiar dacă jucăm la Zenica. E un meci normal de calificare. Jucătorii au potențial să obțină rezultate mai bune decât cele obținute până în momentul de față.

(n.r. – Care va fi punctul nostru forte?) Lucrul pe care l-am făcut în toată această perioadă. Să nu uităm că echipa națională, față de anul trecut, a pierdut foarte mulți jucători, 9-10 jucători, din diferite motive. A trebuit să schimbăm și să construim o echipă.

Este o echipă nouă, chiar dacă are o bază foarte importantă, aceea care a dus naționala la Campionatul European. Am lucrat să aducem ca jocul să fie gestionat mult mai rațional, informațiile și antrenamentele să îi ajute foarte tare, ca atunci când intră în teren să nu le fie teamă de nimic. Acesta este lucrul pe care noi l-am făcut în timpul acesta scurt”, a declarat Mircea Lucescu.

Ce spune Mircea Lucescu despre primul 11 al României

, Mircea Lucescu a dezvăluit că se bazează pe orgoliul celor care au jucat mai puțin, așa cum se întâmplă la nivelul defensivei, unde Burcă, Drăgușin sau M. Popescu nu sunt disponibili. „Il Luce” mizează pe experiența cumulată de-a lungul anilor în antrenorat.

„(n.r. – În ce măsură aveți în minte primul 11?) Noi am pierdut 7 jucători dintre titularii din toamnă… Nu 2 sau 3! Este o echipă cu totul nouă, nu îmi fac niciun fel de problemă în legătură cu echipa. Sunt 4 jucători în defensivă, fundași centrali. Au experiență la echipele lor de club și unii dintre ei au jucat și la echipa națională. Ei trebuie să îi facă uitați pe cei care lipsesc mâine.

Trebuie să vă spun vouă primul 11? Asta e problema mea! În lume, în fotbal, inspirația poate fi decisivă la un moment dat. Inspirația vine din instinctul omului care a muncit foarte mult, ca să nu spun a inteligenței. În momentul de față, toți sunt pregătiți pentru a juca”, a mai spus Mircea Lucescu.

Cum s-a încheiat conflictul dintre selecționer și Răzvan Marin

Întrebat despre calificarea la Mondial, selecționerul României a transmis că este nevoie de o victorie cu Bosnia pentru ca gândul să rămână acolo. Cât despre conflictul avut cu Răzvan Marin, Mircea Lucescu a mărturisit că nu a purtat o discuție cu mijlocașul.

„Înaintea meciului cu Austria toți au venit învingători, cu meciuri câștigate, dar de această dată nu a mai fost chiar așa. Au venit cu un entuziasm extraordinar și deja cu o cunoaștere a ceea ce e de făcut. Au acumulat în această perioadă, iar stilul și organizarea de joc este în mintea lor și în momentele din afara echipei naționale.

(n.r. – De ce mai are nevoie echipa națională pentru a ajunge la Mondial?) De victorie!

(n.r. – Cum l-ați simțit pe Răzvan Marin?) Eu nu fac niciun fel de dueluri în declarațiile mele. Eu explic, argumentez și atâta tot. Pentru ce să am o discuție cu Răzvan Marin? E normal să fie supărat că nu joacă, dacă nu era supărat, atunci era o problemă”, a încheiat Mircea Lucescu.