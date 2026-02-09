Mircea Lucescu, informații de ultimă oră: „I s-a făcut un control de 3 ore”. Ce se întâmplă cu selecționerul. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Vin informații noi și foarte bune în ceea ce-l privește pe selecționerul Mircea Lucescu. În cursul zilei de luni, 9 februarie, tehnicianul de 80 de ani va fi externat din spital. A fost o decizie luată de medici, după un control de mai multe ore.

Care este situația selecționerului Mircea Lucescu: „I s-a făcut un control de 3 ore”

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a venit cu o veste foarte bună legată de . Acesta a anunțat, în exclusivitate, faptul că tehnicianul de 80 de ani va ieși luni din spital.

Încă de la primele ore ale acestei dimineți, a fost supus unui control amănunțit care a durat mai multe ore. În urma acestuia, medicii au luat decizia de a-l externa.

„Mircea Lucescu, peste o oră, la ora 12.00 (luni, 9 februarie), va fi externat din spital și pleacă acasă. Doctorii, după un control amănunțit de 2-3 ore, efectuat de dimineață, i-au dat undă verde lui Mircea Lucescu să părăsească spitalul și să continue recuperarea acasă. Este bine, Mircea Lucescu.

Aceasta este știrea de ultim moment. În jurul orei 12.00, Mircea Lucescu va fi externat de la spitalul unde se află și va veni acasă. Este bine, va veni acasă, se apucă de treabă. Va pregăti barajul cu Turcia pentru Mondiale”, a spus Horia Ivanovici.

Ce a spus șeful FRF despre situația lui Mircea Lucescu

La finalul săptămânii trecute, într-o apariție publică de la sediul Federației Române de Fotbal, . Președintele FRF a anunțat atunci că starea selecționerului s-a îmbunătățit. El a mai punctat că, în zilele viitoare, Mircea Lucescu va merge și la un spital din străinătate pentru o a doua opinie medicală.

„În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm ca în zilele următoare să fie externat, după care, practic, ceea ce domnul Lucescu își dorește, încă o opinie medicală în ceea ce privește situația lui. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat în această perioadă de timp și, totodată, am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoție”, spunea, pe 6 februarie, Răzvan Burleanu.