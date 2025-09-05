Sport

Mircea Lucescu, îngrijorat înainte de meciurilor cu Canada și Cipru. „Vom ajunge să nu putem selecta jucători"

Mircea Lucescu, semnal de alarmă pentru fotbalul românesc. La ce capitol stăm extrem de prost. „Am vorbit telefonic cu ei și i-am rugat să vină”.
Alex Bodnariu
05.09.2025 | 06:30
Mircea Lucescu ingrijorat inainte de meciurile cu Canada si Cipru Vom ajunge sa nu putem selecta jucatori
Mircea Lucescu, îngrijorat înainte de meciurile cu Canada și Cipru. „Vom ajunge să nu putem selecta jucători”

România va juca vineri seara, pe Național Arena, cu Canada. Mircea Lucescu a avut mari bătăi de cap în ultima perioadă. Selecționerul reprezentativei de seniori a reușit cu greu să convoace un lot echilibrat și s-a plâns de aria de selecție.

Ce l-a deranjat pe Mircea Lucescu înainte de meciurile cu Canada și Cipru

Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei cu Canada despre o mare problemă a fotbalului românesc. Mulți jucători tineri, în principal, evoluează în ligile inferioare din străinătate și nu reușesc să fie vizibili. „Il Luce” chiar le-a recomandat să se întoarcă în țară, pentru a acumula experiență la un nivel mai competitiv.

În plus, selecționerul naționalei României a declarat că, în Superliga României, nu există atacanți pe care să se poată baza la prima reprezentativă. Louis Munteanu e singurul vârf convocat. Daniel Bîrligea s-a accidentat și a ratat convocarea.

Mircea Lucescu: „ Dacă nu creăm un circuit al valorii, vom ajunge să nu putem selecta jucători”

„Mă îngrijorează că nu găsim un vârf în campionatul României. Atacanții noștri cu experiență, Pușcaș și Alibec, nu mai sunt. În campionatul nostru, vârfurile sunt străine și nu pot ajuta echipa națională. După Europeanul de juniori, mai mult cei de la U19 m-au interesat.

Am vorbit telefonic cu ei și i-am rugat să vină în campionatul României. Dacă confirmă, pot să vină la națională. Dacă joacă la echipe de divizia a treia sau a patra… ies din circuitul echipei naționale. Avem nevoie de jucători români din străinătate. Avem nevoie de ei în campionatul României. Aș vrea să vină și să se bată la titlu.

E foarte greu din acest punct de vedere. Dacă nu creăm un circuit al valorii, vom ajunge să nu putem selecta jucători. Nici fundaș stânga nu am găsit. Opruț este sub control medical. Nu era corect să-l iau pe Florin Ștefan. L-am sunat pe Chipciu. Un entuziasm superb! De așa ceva avem nevoie. Cam asta e situația. Asta e atmosfera. Eu sunt optimist. Sper ca și jucătorii care vor debuta să se ridice la nivelul pretențiilor”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

