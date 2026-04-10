Mircea Lucescu, înmormânatre cu onoruri militare. Garda de onoare a sosit la Biserica Elefterie

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este în aceste momente depus la Biserica Sfântul Elefterie din București, acolo unde familia și apropiații și-au făcut apariția pentru a fi alături de „Il Luce” pe ultimul drum.
După o slujbă care a durat aproxmativ o oră, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost scos din biserică de către Garda de Onoare, cea care îl va însoți pe acesta și la cimitir.
Printre cei prezenți se numără și patronul de la FCSB, Gigi Becali, cel care a avut o relație de amiciție cu Mircea Lucescu, om care l-a ajutat cu sfaturi în privința echipei. De asemenea, la biserică și-au făcut apariția și trupele M.A.I. care urmează să-l însoțească pe „Il Luce” la cimitir, acolo unde vor fi și onoruri militare în cinstea sa. Reamintim faptul că Mircea Lucescu a fost ofițer în rezervă al M.A.I., asta după ce a activat în clubul Dinamo înainte de 1989.
De altfel, lângă sicriul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională miercuri și joi, au fost în permanență prezenți 4 reprezentanți din Garda de Onoare a M.A.I., fiind una dintre procedurile făcute în semn de respect pentru cei care au parte de o înmormântare cu onoruri militare. De asemenea, steagul României a stat în permanență pe sicriu, fiind de asemenea un mod prin care se arată respectul pentru Mircea Lucescu, decedat marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar.
Traian Băsescu a fost prezent la priveghiul lui Mircea Lucescu de la Arena Națională, unde a venit pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui antrenor român. Fostul președinte a depus o coroană de flori la catafalc și s-a întâlnit cu familia lui Mircea Lucescu, îmbrățișându-l pe Răzvan Lucescu și privind împreună distincțiile obținute de-a lungul carierei. Băsescu a transmis un mesaj scurt și emoționant, afirmând că are un singur cuvânt de spus: „respect pentru Mircea Lucescu”, subliniind viața extraordinară dedicată sportului și României.
Legătura dintre Traian Băsescu și Mircea Lucescu datează din anul 2009, când fostul președinte l-a decorat pe antrenor cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, ca recunoaștere a performanțelor remarcabile din fotbal, în special câștigarea Cupei UEFA cu Șahtior Donețk.