Sport

Mircea Lucescu, înmormânatre cu onoruri militare. Garda de onoare a sosit la Biserica Elefterie

Momente emoționante la sluja de înmormântare a lui Mircea Lucescu, acolo unde fostul selecționer are parte de cele mai înalte onoruri militare din partea M.A.I.
Bogdan Ciutacu
10.04.2026 | 11:45
ULTIMA ORĂ
17 poze
Vezi galeria
Garda de onoare în cinstea lui Mircea Lucescu la înmormântare. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este în aceste momente depus la Biserica Sfântul Elefterie din București, acolo unde familia și apropiații și-au făcut apariția pentru a fi alături de „Il Luce” pe ultimul drum.

UPDATE: Sicriul lui Mircea, condus către cimitir

După o slujbă care a durat aproxmativ o oră, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost scos din biserică de către Garda de Onoare, cea care îl va însoți pe acesta și la cimitir.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, comemorat cu onoruri militare. Ce s-a întâmplat la Biserica Sfântul Elefterie din București

Printre cei prezenți se numără și patronul de la FCSB, Gigi Becali, cel care a avut o relație de amiciție cu Mircea Lucescu, om care l-a ajutat cu sfaturi în privința echipei. De asemenea, la biserică și-au făcut apariția și trupele M.A.I. care urmează să-l însoțească pe „Il Luce” la cimitir, acolo unde vor fi și onoruri militare în cinstea sa. Reamintim faptul că Mircea Lucescu a fost ofițer în rezervă al M.A.I., asta după ce a activat în clubul Dinamo înainte de 1989.

De altfel, lângă sicriul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională miercuri și joi, au fost în permanență prezenți 4 reprezentanți din Garda de Onoare a M.A.I., fiind una dintre procedurile făcute în semn de respect pentru cei care au parte de o înmormântare cu onoruri militare. De asemenea, steagul României a stat în permanență pe sicriu, fiind de asemenea un mod prin care se arată respectul pentru Mircea Lucescu, decedat marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a fost decorat în 2009 de Traian Băsescu pentru merit sportiv

Traian Băsescu a fost prezent la priveghiul lui Mircea Lucescu de la Arena Națională, unde a venit pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui antrenor român. Fostul președinte a depus o coroană de flori la catafalc și s-a întâlnit cu familia lui Mircea Lucescu, îmbrățișându-l pe Răzvan Lucescu și privind împreună distincțiile obținute de-a lungul carierei. Băsescu a transmis un mesaj scurt și emoționant, afirmând că are un singur cuvânt de spus: „respect pentru Mircea Lucescu”, subliniind viața extraordinară dedicată sportului și României.

ADVERTISEMENT
Legătura dintre Traian Băsescu și Mircea Lucescu datează din anul 2009, când fostul președinte l-a decorat pe antrenor cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, ca recunoaștere a performanțelor remarcabile din fotbal, în special câștigarea Cupei UEFA cu Șahtior Donețk.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
