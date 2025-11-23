Mircea Lucescu, întâlnire de cinci stele cu David Popovici. Selecționerul i-a întrerupt antrenamentul campionului olimpic

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mircea Lucescu și David Popovici s-au întâlnit întâmplător

Mircea Lucescu și David Popovici s-au întâlnit în cursul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. „Racheta din România” se afla la o ședință de pregătire la KinetoFit din Băneasa, clinică situată în interiorul bazei sportive a lui Dan Șucu de la Coresi. Campionul olimpic la natație l-a răzit pe geam pe selecționerul României.

„Rechinul” și-a dorit foarte mult să îl cunoască pe Mircea Lucescu și i-a rugat pe cei cu care se antrena să facă o pauză pentru a sta puțin de vorbă cu selecționerul naționalei României.

a solicitat și o poză, iar selecționerul a acceptat fără să stea pe gânduri. Cei doi mari sportivi ai României au discutat timp de 15 minute. Mircea Lucescu a făcut și un tur al clinicii și s-a declarat încântat de

Popovici și Lucescu s-au fotografiat alături de Dragoș Luscan, cel care este fondatorul KinetoFit, dar și fost handbalist de performanță la HC Argeș și Steaua București. Luscan este expert în pregătire fizică și kinetoterapie și se află în staff-ul lui David Popovici. S-a mai ocupat și de pregătirea fizică a echipei de handbal CSM București (2020-2021), dar și de cea a Simonei Halep (2016).

Luscan a postat fotografia pe Instagram și a scris: „Generații diferite, aceeași mentalitate: excelență. Onorat să fiu în mijlocul unor modele care ridică standardele sportului românesc”.

