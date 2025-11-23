Sport

Mircea Lucescu, întâlnire de cinci stele cu David Popovici. Selecționerul i-a întrerupt antrenamentul campionului olimpic

David Popovici (21 de ani) și Mircea Lucescu (80) s-a întâlnit întâmplător, sâmbătă, 22 noiembrie. Campionul olimpic a vrut neapărat să facă cunoștință cu selecționerul României
Cristian Măciucă
23.11.2025 | 07:45
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu și David Popovici s-au întâlnit în cursul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. „Racheta din România” se afla la o ședință de pregătire la KinetoFit din Băneasa, clinică situată în interiorul bazei sportive a lui Dan Șucu de la Coresi. Campionul olimpic la natație l-a răzit pe geam pe selecționerul României.

Mircea Lucescu și David Popovici s-au întâlnit întâmplător

„Rechinul” și-a dorit foarte mult să îl cunoască pe Mircea Lucescu și i-a rugat pe cei cu care se antrena să facă o pauză pentru a sta puțin de vorbă cu selecționerul naționalei României.

Campionul olimpic de la Paris 2024 a solicitat și o poză, iar selecționerul a acceptat fără să stea pe gânduri. Cei doi mari sportivi ai României au discutat timp de 15 minute. Mircea Lucescu a făcut și un tur al clinicii și s-a declarat încântat de condițiile de recuperare de care beneficiază fotbaliștii de la Rapid.

Popovici și Lucescu s-au fotografiat alături de Dragoș Luscan, cel care este fondatorul KinetoFit, dar și fost handbalist de performanță la HC Argeș și Steaua București. Luscan este expert în pregătire fizică și kinetoterapie și se află în staff-ul lui David Popovici. S-a mai ocupat și de pregătirea fizică a echipei de handbal CSM București (2020-2021), dar și de cea a Simonei Halep (2016).

Luscan a postat fotografia pe Instagram și a scris: „Generații diferite, aceeași mentalitate: excelență. Onorat să fiu în mijlocul unor modele care ridică standardele sportului românesc”.

Colaborarea dintre noi e bazată pe prietenie, Dragoș este prietenul meu și face parte din echipa mea de șapte ani. A început printr-un eveniment nefericit, mi s-a întors mie rotula, am apelat la cine credeam eu atunci că este cel mai bun atunci și am avut dreptate, acum știu că e printre cei mai buni” – David Popovici, despre Dragoș Luscan

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
