Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv

Mircea Lucescu a contractat o gripă foarte puternică la începutul acestui an care să vadă echipele româneşti la lucru, aşa cum îşi programase. Iar deocamdată nu a putut să vină pe stadioane.

Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar!

Deşi în ultimele zile se părea că starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă luni după-amiază la Spitalul Universitar din București. FANATIK a aflat că selecţionerul a fost la un control cardiologic, dar medicii au descoperit că tratamentul cu antibiotice pentru gripă nu răspunde. Asta deoarece sistemului său imunitar e scăzut din cauza frigului.

Astfel, au luat decizia de a-l interna pe Mircea Lucescu de urgență în spital, unde își va petrece cel puțin următoarele 3 zile. Medicii vor să îi facă un set complet de analize pentru a identifica toate problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României.

Ce a spus Mihai Stoichiţă despre starea lui Mircea Lucescu: „Va mai merge în străinătate să mai facă nişte analize”

În schimb, selecţionerul s-a simţit mai bine săptămâna trecută când a fost şi la birou la Federaţie pentru a pregăti meciurile de baraj din luna martie. Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit în dimineaţa zilei de luni la FANATIK SUPERLIGA că şi că voia să îşi mai facă nişte teste în străinătate, dar iată că lucrurile s-au înrăutăţit subit pentru selecţioner:

„Mircea Lucescu este bine, e stabil. A avut o problemă medicală pentru care a stat în spital. O gripă de sezon cu temperaturi foarte mari. A ieşit în urmă cu cinci zile din spital.

A venit la Federaţie, lucrează, s-a văzut cu preşedintele Burleanu. Este recuperat, va mai merge în străinătate să mai facă nişte analize. Nu cred că au fost probleme cu inima. Pentru baraj nu avem nicio emoţie cu Nea Mircea”, a spus Stoichiţă.

Starea de sănătate s-a îmbunătăţit în urmă cu câteva zile: „E totul în regulă, nu trebuie să vă faceţi griji”

În urmă cu câteva zile, selecţionerul a dat asigurări că se simte bine, spunând că este acasă. Deşi obişnuia să călătorească mult şi chiar avea în plan ca în această perioadă să vadă pe viu cât mai multe meciuri, Mircea Lucescu şi-a trimis doar colaboratorii:

„Știu despre ce vreți să mă întrebați. Da, mă simt bine acum, sunt acasă. Este totul în regulă, nu trebuie să vă faceți griji”, a spus Mircea Lucescu în urmă cu câteva zile pentru .

Barajul cu Turcia, evenimentul primăverii în fotbalul românesc

România va juca în finalul lunii martie meciul de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial împotriva Turciei. Confruntarea este programată joi, 26 martie pe Beşiktaş Park din Istanbul.

Dacă va trece de „otomani”, naţionala României va juca meciul decisiv pentru calificare pe terenul învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, marţi, 31 martie.