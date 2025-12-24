Mircea Lucescu, interviu special în Gazzetta dello Sport! Dezvăluiri despre Ronaldo, Ceaușescu și plecarea de la Dinamo: „Peste tot e frumos dacă îți merge bine”

ADVERTISEMENT

La 80 de ani, Mircea Lucescu activează în continuare ca tehnician, la prima reprezentativă a României, după o carieră fabuloasă, pe parcursul căreia a antrenat echipe importante din Europa, cucerind mai multe trofee majore. Gazzetta dello Sport a publicat recent un interviu cu „Il Luce”, în care tehnicianul vorbește despre diferite subiecte legate de cariera sa.

Mircea Lucescu, interviu extraordinar în Gazzetta dello Sport

Interviul cu Mircea Lucescu începe cu o afirmație de impact a tehnicianului român: „Peste tot e frumos dacă îți merge bine şi urât dacă îţi merge rău”. La 80 de ani, legendarul antrenor pregătește naționala României, pe care o va conduce în martie la barajul de calificare pentru Cupa Mondială.

Pus să se descrie ca fotbalist de către jurnaliștii italieni, a afirmat următoarele: „O extremă cu centrări excepționale, datorită cărora Dudu Georgescu a cucerit Gheata de Aur. Am jucat la Dinamo București 10 ani, dar și la echipa națională, iar în 1970 am fost căpitanul României împotriva Braziliei lui Pele. M-au invitat să joc pentru Fluminense după ce m-au văzut la un turneu pe Maracana: România, Flamengo, Vasco da Gama și Independiente. Am fost cel mai bun jucător și am primit un casetofon de mașină”.

De ce a plecat Mircea Lucescu de la Dinamo la Corvinul Hunedoara

În 1977, la vârsta de 32 de ani, Mircea Lucescu o părăsea pe Dinamo și semna cu Corvinul Hunedoara, club unde și-a încheiat cariera de fotbalist și a început-o pe cea de antrenor. „În 1977, a avut loc un cutremur în București… Casa mea a fost distrusă, a trebuit să fug. La Hunedoara m-au ajutat, iar eu i-am ajutat pe ei: am devenit antrenor-jucător. Nu m-am conformat fotbalului general acceptat, ci am dezvoltat propria mea filosofie.

În primul rând: educație la toate nivelurile. Apoi disciplină, dar nu impusă, ci bazată pe respect, și instruire: îi duceam pe băieți la muzee, la teatru, în fabrici, pentru a înțelege lumea. În cele din urmă, tactică și metode de lucru diferite. Jucam ultra-ofensiv: posesia mingii, pătrunderi, crearea de spații, presing, fault tactic la nevoie – ceea ce se face astăzi, eu făceam acum 50 de ani”, a afirmat Mircea Lucescu, conform .

Unde se afla Mircea Lucescu în momentul în care a aflat despre căderea regimului Ceaușescu

Acesta a activat mai apoi ca tehnician la Dinamo, înainte de a pleca în Italia după Revoluție. „Nu puteam câștiga campionatul cu Dinamo, pentru că la Steaua era fiul lui Nicolae Ceaușescu, dar poziția mea era delicată, deoarece conduceam și echipa națională. Și acolo am acționat în felul meu: am inclus imediat 3-4 jucători tineri din cluburi din provincie. Toți erau împotriva mea, așa că am organizat un meci amical: echipa mea împotriva unei selecții a celor mai buni jucători din București, alcătuită de jurnaliști. I-am învins cu 3-1.

Atunci au înțeles că ideile mele funcționează. Pentru a ne pregăti pentru calificările la Campionatul European din 1984, i-am dus pe băieți în America de Sud: am jucat împotriva Argentinei, Chile, Peru, iar în El Salvador a fost o revoluție și a trebuit să fugim noaptea… Dar asta ne-a fost de un ajutor imens, am câștigat grupa de calificare, învingând chiar și campioana mondială Italia. În 1986 am fost demis, iar trei ani mai târziu Ceaușescu ‘a căzut’ și eu am câștigat campionatul și cupa. Știți unde eram când am aflat vestea? La Cagliari, oaspete al președintelui de la Pisa, Anconetani, pentru meciul Italia – Argentina”, a spus Mircea Lucescu.

Cum a ajuns Mircea Lucescu la Brescia

După experiența de la Pisa, „Il Luce” semna cu Brescia, unde a avut două mandate. Tehnicianul a adus la echipă mai mulți jucători români, precum Gheorghe Hagi, Ioan Ovidiu Sabău, Florin Răducioiu, sau Dorin Mateuț. „Am ajuns la Brescia întâmplător. Președintele lor de atunci, Corioni, m-a căutat, dar mă doreau și Standard Liege și Porto. Așa că, împreună cu soția și fiul meu, am scris trei bilețele și am tras la sorți. În momentul tragerii, însă, unul lipsea, ciudat. L-am găsit două zile mai târziu, lipit sub un pantof: Brescia. Un semn al destinului. Luigi Corioni era un om cu o intuiție excepțională. Italia trăia pe colonii: olandezii la Milan, germanii la Inter, uruguayenii la Cagliari… așa l-am convins să facem o Brescia românească.

L-am luat pe Hagi, care nu era fericit la Real: el a avut încredere în mine, a făcut o alegere inteligentă, doi ani mai târziu a jucat o Cupă Mondială extraordinară și Cruyff l-a chemat la Barcelona. Alături de Corioni puteam promova jucători tineri, el era mulțumit, pentru că apoi îi vindea. L-am introdus pe Pirlo la 16 ani la scorul de 2-1 împotriva lui Ipswich în turneul anglo-italian, el a pierdut o minge și am fost egalați la 2-2, iar apoi a trebuit să mă cert cu Luzardi, care mă acuza că am introdus puștiul…”, a declarat Mircea Lucescu.

„Il Luce”, amintiri fabuloase de la Inter

În perioada decembrie 1998 – martie 1999, Mircea Lucescu s-a aflat pe banca lui Inter, formație condusă și acum de un antrenor român: Cristi Chivu. „Il Luce” a vorbit despre relația sa cu fostul patron al clubului, Massimo Moratti, dar și despre legătura specială pe care o are cu brazilianul Ronaldo, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie: „Un adevărat gentleman (n.r. Massimo Moratti), a încercat să mă convingă să rămân, dar la acel Inter aveam 10 jucători cu contracte pe cale să expire, iar el anunțase că în anul următor îl va aduce pe Lippi, ceea ce mi-a creat probleme.

Moratti însă era sufletul clubului, dragostea lui se simte, el este un exemplu pentru o perioadă de aur în care fotbalul italian aparținea marilor familii. Astăzi nu mai este așa: fonduri, consorții, străini… da, se joacă, se face piață, dar fotbalul din divertisment s-a transformat într-un eveniment. Baggio, Djorkaeff, Recoba, Ronaldo, Zamorano… Moratti era îndrăgostit de atacanți. Dacă ar fi adus și câțiva fundași puternici, cine știe cât ar fi câștigat acel Inter. Am o relație excelentă cu ‘Ronnie’: un prieten îmi aducea portocale din Sicilia, îi ofeream câteva, iar el îmi dădea în schimb sticle de bere din Brazilia”.

Mircea Lucescu, dezvăluiri despre perioada Șahtior: „Poate câștigam Champions League”

Cel mai lung mandat din cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu a fost cel de la Șahtior Donețk, unde a petrecut 12 ani (2004-2016). Sub comanda tehnicianului român, gruparea din Ucraina a cucerit Cupa UEFA (actuala Europa League) în 2009, dar și 8 titluri pe plan intern. „I-am spus lui Rinat Ahmetov că înainte să construim o echipă mare, trebuie să jucăm un fotbal bun. Nu vreau campioni, vreau jucători talentați pe care îi pot dezvolta, îi cunosc bine pe brazilieni.

Îi văd pe Neymar și Casemiro – excepționali, dar mi se spune că este imposibil să-i luăm. Bine, dar ceilalți? Așa au ajuns Douglas Costa, Teixeira, Fernandinho. Am creat un sistem cu care Șahtior câștiga mult și, dacă vindea pe cineva, avea deja un înlocuitor pregătit. Ahmetov nu făcea asta pentru el, ci investea totul în echipă. A construit cel mai frumos stadion din Europa, învingeam granzii, eram tineri, puternici și jucam magnific.

Am câștigat Cupa UEFA și în fiecare an ajungeam aproximativ în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Știți cât de greu este să impui o echipă din Europa de Est la un asemenea nivel? Dacă nu ar fi fost războiul din Donbas, poate că într-o zi am fi câștigat și Liga Campionilor. Ahmetov este un președinte minunat, pentru că vrea să învețe. După meciuri mergeam la cină sau la karaoke, pentru că îi place să cânte, vorbeam despre fotbal și despre viață”, a spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, schimb de tricouri cu Pele

După celebrul meci Brazilia – România 3-2 de la Cupa Mondială din 1970, Mircea Lucescu a făcut schimb de tricouri cu legendarul Pele, care marcase o „dublă” în acel joc. „Încă îl păstrez. Murdar de noroi, nu l-am spălat niciodată. L-am înrămat, acum este într-un muzeu”, a declarat „Il Luce”.