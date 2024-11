Mircea Lucescu, între mulțumire și indignare după România – Cipru 4-1. Ce l-a deranjat pe selecționer: ”Iar am făcut greșeli”

Mircea Lucescu a avut un discurs moderat, după ce în ultimul meci al primei reprezentative din Liga Națiunilor. Selecționerul a subliniat atât aspectele care l-au mulțumit, cât și lucrurile care l-au deranjat.

Mircea Lucescu, între laudă și critică pentru tricolori după România – Cipru

”Il Luce” a fost satisfăcut de randamentul ofensiv al tricolorilor, însă nu a putut să treacă peste erorile comise în defensivă. Lucescu l-a lăudat pe Florin Niță, despre care a precizat că a fost din nou extraordinar.

În același registru a comentat și prestația lui Daniel Bîrligea. Atacantul celor de la FCSB a deschis scorul în minutul 2 la prima convocare în mandatul lui Mircea Lucescu. Selecționerul l-a felicitat pentru gol, însă i-a amintit că ar mai fi putut să înscrie măcar o dată.

Lucescu: ”Niță a fost extraordinar”

”Trei puncte foarte importante. Ne-am consolidat poziția de câștigătoare a grupei. Am un joc foarte bun în prima repriză. Am prestat un joc mai puțin bun în repriza a doua. Am terminat cu un joc foarte precis, rapid, combinativ. Au făcut ce voiam eu pe final pe faza ofensivă.

Din păcate defensiv iar am făcut greșeli. L-am adus în prim-plan pe Niță, care a fost iarăși extraordinar. Am început să înscriem și din cornere, ceea ce e foarte bine.

Le-am spus că în primul minut trebuia să tragă la poartă că să dea goluri. A făcut, a fost foarte bine. Putea să facă și mai bine. A avut situație din câțiva metri. Sunt mulțumit pentru debutul lui!

A mai jucat el la națională, dar pentru mine e ca un debut”, a declarat selecționerul Mircea Lucescu, , ultima din grupa tricolorilor din Liga Națiunilor.

România a terminat Grupa 2 din Liga C cu victorii pe linie. Tricolorii au în momentul de față 15 puncte și un golaveraj de 15-3 pentru 5 dueluri din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu trebuie să primească, de asemenea, un succes cu 3-0 la masa verde dictat de UEFA în scandalul cu Kosovo. Vineri, pe 15 octombrie, în minutul 90 + 5, kosovarii au părăsit terenul de pe Arena Națională fără acordul arbitrului, acuzând că au fost discriminați.