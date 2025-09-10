Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv

Mircea Lucescu a fost atacat din toate părțile după ce România a condus cu 2-0 naționala Cipru și a fost egalată. Șansele tricolorilor de a prinde calificarea la turneul final, exceptând barajul din Liga Națiunilor, au devenit infime, iar .

ADVERTISEMENT

„(V-ați gândit în noaptea asta la demisie?)” Lucescu, întrebat direct de Horia Ivanovici

România traversează o perioadă nefastă, iar picătura care a umplut paharul a fost egalul cu Cipru din deplasare, după ce tricolorii au condus cu 2-0, grație „dublei” lui Denis Drăguș. Mircea Lucescu, considerat principalul vinovat, a fost făcut praf de lumea fotbalului românesc.

Mircea Lucescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA a doua zi după Cipru – România 2-2. Horia Ivanovici, directorul FANATIK, l-a întrebat frontal pe „Il Luce” dacă .

ADVERTISEMENT

„(n.r. v-ați gândit în noaptea asta la demisie?) Nu știu, eu trebuie să am o discuție în primul rând cu conducerea Federației să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de față pentru a fi înlocuit aș ceda imediat.

Pe de altă parte, eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Sunt convins că jucătorii au mult de spus. Mă dau la o parte desigur, cu siguranță, dacă Federația are variante. Indiferent, dacă există o soluție viabilă, care poate să redreseze o situație dificilă, delicată… Compromisă nu spun că în fotbal totul poate fi schimbat, nu asta e problema.

ADVERTISEMENT

Dar dacă există o soluție viabilă, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte. Am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis, dar am simțit că… În sfârșit. Asta s-a întâmplat cu toți selecționerii echipei naționale. Și cu Edi Iordănescu, și cu Rădoi, Contra. Atacuri la persoane absolut inimaginabile, cu minciuni, doar să creeze o atmosferă negativă.

ADVERTISEMENT

(n.r. aveți regret că ați venit?) Nu, nu am regret, pentru că a fost o obligație. Eu am făcut tot posibilul ca să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână. Era normal să ducă un ciclu la capăt, dar și el a spus că nu poate în condițiile astea. Am obținut barajul, promovarea în liga a doua de Liga Națiunilor. Sunt amărât pentru că știu cum am pregătit meciul și cât de sigur am fost că vom obține o victorie acolo”, a declarat Mircea Lucescu, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu: „M-a omorât fotbalul românesc”

Aflat pe fir, Marius Șumudică a ținut să intervină și să-l apere pe Mircea Lucescu. „Șumi” este ferm convins că nu există înlocuitor pentru „Il Luce” pe banca naționalei României.

ADVERTISEMENT

„Ce posibilitate să existe? Ce posibilitate că m-a omorât fotbalul românesc. Pe cine să aduci în locul lui Mircea Lucescu. Că X că Y, că nu vreau să dau nume. Vrem să monopolizăm fotbalul românesc. Lăsați-l să lucreze, oameni buni. Este un om care atâta experiență. Lăsați-l să lucreze, ok, trecem printr-o perioadă grea”, au fost cuvintele lui Șumudică.