Mircea Lucescu, invitat special al FRF la cursurile de la Şcoala de Antrenori din România: „A oferit informații valoroase”

Antrenorii români au avut privilegiul de a-l asculta pe selecționerul României, Mircea Lucescu, în cadrul unui curs de perfecționare. Tehnicianul a răspuns invitației și le-a împărtășit participanților din vasta sa experiență profesională.

Mircea Lucescu, prezent în fața antrenorilor din România

, Mircea Lucescu s-a adresat antrenorilor prezenți, vorbind despre filosofia sa de antrenorat. La eveniment a participat și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„Școala Federală de Antrenori a organizat un nou curs de perfecționare pentru antrenorii licențiați UEFA PRO. De data aceasta, invitatul special a fost Mircea Lucescu, cel care a oferit informații valoroase despre filosofia personală privind fotbalul, bazată pe competențele și experiența acumulată pe parcursul întregii sale cariere prestigioase.

A urmat o sesiune interactivă, cursanții adresând întrebări cu scopul de a primi recomandări privind jocul de fotbal, sfaturi despre gestionarea relației antrenor-jucător și alte aspecte de interes în cariera unui antrenor de fotbal la nivel profesionist”, scrie pe site-ul .

Răzvan Burleanu: „Ne dorim să continuăm această traiectorie”

Mircea Lucescu este, fără doar și poate, cel mai experimentat antrenor din România. Deși a ajuns la o vârstă onorabilă, el a acceptat propunerea venită din partea federației și încearcă să ducă naționala la Campionatul Mondial din 2026.

, a declarat că obiectivul naționalei României este calificarea la Mondial. Drumul până acolo este unul lung și anevoios, însă rezultatele din ultimul an îi fac pe suporteri să viseze.

„Ne bucurăm că, în urma acestui succes din Liga Națiunilor, suntem cea mai bună echipă din Liga C. Asta înseamnă că aproape 100% suntem calificați la barajul pentru Campionatul Mondial, dar ceea ce ne dorim în 2025 este să asistăm la o calificare directă a echipei naționale la acest Campionat Mondial și să revenim în SUA, acolo unde suntem cu toții legați de foarte multe amintiri frumoase. Acesta este obiectivul în 2025.

Ne dorim o grupă pe care să o putem câștiga. Așa cum am reușit să câștigăm grupa de calificare la Euro, așa cum am reușit să câștigăm și grupa de la Euro, așa cum am procedat și în Liga Națiunilor, în ciuda tuturor provocărilor. Ne dorim să continuăm această traiectorie.

Ceea ce contează cel mai mult în orice sport este capacitatea de a construi un circuit al performanței. Anul acesta, nu doar prima reprezentativă a reușit să impresioneze, ci și naționala de tineret, care a obținut a patra prezență consecutivă la un turneu final, ceea ce ne arată că tot ecosistemul fotbalistic s-a schimbat foarte mult în ultimii ani.

Asta ne ambiționează să accelerăm. De aceea, în 2025 o să vedeți o etapă de accelerare a întregului proces de dezvoltare fotbalistică la nivel național”, a explicat Răzvan Burleanu.