Mircea Lucescu, ironic cu Kosovo după ce s-a stabilit barajul pentru Mondial: „Ieșiți iar de pe teren?”

România se va deplasa în Turcia pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor. Dacă vor trece mai departe, „tricolorii” se vor duela cu învingătorii din Slovacia – Kosovo. Cum a glumit selecționerul Mircea Lucescu cu Franco Foda.

Mircea Lucescu, replică ironică la adresa Kosovo după ce s-a stabilit barajul pentru Mondial

Deși a terminat pe locul 3 în grupa H din preliminarii, România are în continuare șanse la o prezență la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au câștigat această șansă după parcursul perfect din Liga Națiunilor.

. Mircea Lucescu a dialogat cu selecționerul kosovarilor, Franco Foda, și i-a transmis acestuia că speră că nu va mai scoate echipa de pe teren.

„Il Luce” a făcut aluzie la partida disputată în Liga Națiunilor,

„Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo. I-am zis chiar așa: «Sper ca de data aceasta să jucați până la final! Sau aveți de gând să ieșiți iarăși de pe teren?»

Nu mi-a zis nimic, doar s-a amuzat”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit .

Când are loc barajul Turcia – România

Meciurile dintre Turcia și România, respectiv Slovacia și Kosovo, sunt programate pentru 26 martie. După aceste confruntări, finala barajului pentru accederea la Campionatul Mondial va avea loc peste cinci zile.

Echipele care vor pierde în semifinale nu vor rămâne fără meci în aceeași perioadă: ele vor evolua tot pe 31 martie, când se vor întâlni într-un joc amical.