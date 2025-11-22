Sport

Mircea Lucescu, ironic cu Kosovo după ce s-a stabilit barajul pentru Mondial: „Ieșiți iar de pe teren?”

Mircea Lucescu l-a luat peste picior pe antrenorul naționalei Kosovo, Franco Foda. „Il Luce” a adus aminte de meciul în care kosovarii au ieșit de pe teren înainte de final.
Iulian Stoica
22.11.2025 | 09:10
Mircea Lucescu ironic cu Kosovo dupa ce sa stabilit barajul pentru Mondial Iesiti iar de pe teren
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, ironic cu Kosovo după tragerea barajului pentru Mondial. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România se va deplasa în Turcia pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor. Dacă vor trece mai departe, „tricolorii” se vor duela cu învingătorii din Slovacia – Kosovo. Cum a glumit selecționerul Mircea Lucescu cu Franco Foda.

Mircea Lucescu, replică ironică la adresa Kosovo după ce s-a stabilit barajul pentru Mondial

Deși a terminat pe locul 3 în grupa H din preliminarii, România are în continuare șanse la o prezență la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au câștigat această șansă după parcursul perfect din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

În cazul în care va trece mai departe de Turcia, România se va duela cu învingătoarea din Slovacia – Kosovo. Mircea Lucescu a dialogat cu selecționerul kosovarilor, Franco Foda, și i-a transmis acestuia că speră că nu va mai scoate echipa de pe teren.

„Il Luce” a făcut aluzie la partida disputată în Liga Națiunilor, acolo unde reprezentativa din Kosovo a ieșit de pe teren înainte de fluierul final, la scorul de 0-0. La acel moment, România a primit o victorie la masa verde, 3-0.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

„Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo. I-am zis chiar așa: «Sper ca de data aceasta să jucați până la final! Sau aveți de gând să ieșiți iarăși de pe teren?»

ADVERTISEMENT
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Digisport.ro
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep

Nu mi-a zis nimic, doar s-a amuzat”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Golazo.

Când are loc barajul Turcia – România

Meciurile dintre Turcia și România, respectiv Slovacia și Kosovo, sunt programate pentru 26 martie. După aceste confruntări, finala barajului pentru accederea la Campionatul Mondial va avea loc peste cinci zile.

ADVERTISEMENT

Echipele care vor pierde în semifinale nu vor rămâne fără meci în aceeași perioadă: ele vor evolua tot pe 31 martie, când se vor întâlni într-un joc amical.

Revista Fanatik 771! Exclusiv: confesiunea lui Cisotti. Hagi, Mutu, Dobrin şi Balaci pe…...
Fanatik
Revista Fanatik 771! Exclusiv: confesiunea lui Cisotti. Hagi, Mutu, Dobrin şi Balaci pe… transfermarkt! Aur și sânge cu Mihaela Cambei. Surpriză: Cardurile Premium cu mari fotbaliști din Premier League 2025-2026. Gratuit!
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor...
Fanatik
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin, chiar...
Fanatik
Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin, chiar înaintea derby-ului cu Arsenal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Surpriză! Cunoscutul jurnalist turc a numit 'cel mai mare avantaj' al României la...
iamsport.ro
Surpriză! Cunoscutul jurnalist turc a numit 'cel mai mare avantaj' al României la baraj: 'Fără îndoială!'. Cei 4 tricolori lăudați de Ugur Meleke
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!