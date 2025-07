Mircea Lucescu își serbează acum ziua de naștere: „Am invitat cinci generații de fotbaliști, în frunte cu Hagi”. Răzvan Lucescu a ajuns la petrecere. Video

Ziua de naștere a lui Mircea Lucescu va fi una pe măsură. Selecționerul României a dezvăluit în presa din Italia cum va celebra împlinirea venerabiliei vârste de 80 de ani. Petrecerea are loc luni, 28 iulie, la hotelul Crowne Plaza din București, iar FANATIK nu lipsește de la fastuosul eveniment.

UPDATE: Răzvan Lucescu, prezent la ziua tatălui său. Il Luce a vorbit la telefon cu Ionuț Lupescu

De la ziua lui Mircea Lucescu nu putea să lipsească Răzvan, fiul selecționerului României. Antrenor la PAOK, Lucescu Jr. a venit din Grecia pentru a-i fi alături tatălui său la petrecerea de 80 de ani.

De asemenea, Mircea Lucescu a vorbit la telefon cu Ionuț Lupescu. Fostul mare internațional român, observat tehnic al UEFA, nu a putut fi prezent fizic la petrecerea organizată de „Il Luce” la hotel Crowne Plaza.

Mircea Lucescu, la 80 de ani! Cum își petrece de ziua sa de naștere: „Nici nu îi simt”

Marți, 29 iulie, Mircea Lucescu va împlini 80 de ani. Înaintea zilei sale de naștere, cel mai galonat tehnician român a acordat un interviu pentru jurnaliștii italieni. Din 1961 pe terenul de fotbal, „Il Luce” a dezvăluit că va sărbători alături de cinci generații, foști coechipieri sau elevi. Este vorba de nume uriașe, precum Gică Hagi, Rică Răducanu, Ioan Andone, Rică Răducanu, Aurel Țicleanu, Florin Prunea, Ciprian Marica, Gino Iorgulescu, Costel Orac și mulți alții.

„(n.r. – La mulți ani, Mister. Cum sărbătoriți?) În liniște. Nici nu simt acești 80 de ani. Trăiesc clipa cu seninătate și conștientizare. Nu cred că a mai fost vreodată un antrenor care să stea pe bancă la acești ani și să conducă o echipă națională care visează să se califice la Cupa Mondială.

Legat de petrecere, am invitat la casa mea din București cinci generații de fotbaliști. Foști colegi de-ai mei, cu care am jucat la Cupa Mondială din 1970, și foști elevi, pe care i-am antrenat, în frunte cu Hagi. Vreau să le mulțumescă pentru că m-au ajutat să ajung cine sunt astăzi”, a declarat Mircea Lucescu, pentru .

„Românii din Italia îmi sunt de mare ajutor”

Selecționerul României le-a vorbit apoi italienilor și despre situația „tricolorilor” din grupa de calificare la Campionatul Mondial. Naționala noastră este pe locul 4 în grupa de calificare, cu 6 puncte în 4 etape și are

„Am început prost, am pierdut cu Bosnia & Herțegovina din cauza arbitrului. Nu mai avem talentele de la World Cup 1994, când putea chiar să cucerim trofeul. Hagi, Răducioiu, Dumitrescu, Popescu, Belodedici, Munteanu nu mai sunt prezenți, dar încercăm să creăm o echipă organizată, iar românii care evoluează în țara voastră (n.r. – Italia) îmi sunt de mare ajutor”, a adăugat „Il Luce”.

„A fost vina mea că am acceptat”

echipă pe care a antrenat-o timp de numai câteva luni în perioada 1998-1999.

„Am mers acolo la momentul nepotrivit, dar a fost vina mea că am acceptat. M-au luat doar ca interimar, deși în presă se scria deja că Lippi va fi numit principal la finalul campionatului. Acest lucru a creat probleme între mine și jucătorii cărora le expirau contractele.

Îmi spuneau că ei trebuie să joace dacă vrem să semneze prelungirea, dar eu nici măcar nu aveam să rămân. Am sosit în decembrie, iar în primele cinci meciuri am marcat o grămadă de goluri, am jucat un fotbal excepțional, dar am luat goluri stupide. După eșecul cu Sampdoria am decis să îmi dau demisia pentru a le semnala jucătorilor că trebuie să își asume responsabilitatea pentru acele înfrângeri. Moratti a fost însă excepțional și a continuat să îmi plătească salariul”, a mai spus Lucescu.

80 de ani împlinește Mircea Lucescu pe 29 iulie 2025

35 de trofee a cucerit „Il Luce” ca antrenor