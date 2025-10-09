Sport

Mircea Lucescu l-a certat pe Ionuţ Radu după România – Moldova 2-1: „I-am reproşat golul primit!”. Cine apără cu Austria şi care sunt remarcaţii partidei

Mircea Lucescu a fost mulţumit de victoria împotriva Moldovei, scor 2-1, dar l-a certat pe Ionuţ Radu pentru golul încasat. "Il Luce" l-a remarcat pe Eissat şi a spus care e noul obiectiv al naţionalei României până la baraj.
Marian Popovici
09.10.2025 | 23:28
Mircea Lucescu la certat pe Ionut Radu dupa Romania Moldova 21 Iam reprosat golul primit Cine apara cu Austria si care sunt remarcatii partidei
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, pe marginea terenului la România - Moldova. Sursa: sportpictures.eu

România a câştigat cu 2-1 amicalul cu Moldova. Louis Munteanu şi Ianis Hagi au marcat golurile „tricolorilor”. Pentru oaspeţi a marcat Dumbrăvanu, după o greşeală a lui Ionuţ Radu, revenit după doi ani între buturi la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu l-a certat pe Ionuţ Radu după golul primit

La finalul meciului, Mircea Lucescu i-a reproşat golul primit lui Ionuţ Radu, dar a evitat să spună cine va fi titular cu Austria. Selecţionerul a declarat că obiectivul la echipa naţională este să construiască o formaţie competitivă pentru baraj:

„Mulţumit pentru că am jucat împotriva unei bune echipe. A bătut Polonia cu 3-2, a fost o echipă motivată, agresivă. 2-1 ne mulţumeşte, putea fi mai mult. Radu a greşit, dar a fost fault la portar acolo.

ADVERTISEMENT

Nu pot să le reproşez nimic, am văzut echipa hotărâtă, decisă. Nu am pierdut duelurile individuale, am fi putut marca mai mult. Mă bucur că am debutat jucători importanţi, am redus media de vârstă a echipei naţionale”. 

Remarcaţii selecţionerului după România Moldova 2-1

Selecţionerul l-a remarcat pe Eissat şi s-a felicitat pentru debutul mai multor tineri jucători. „Il Luce” a atras atenţia că împotriva Austriei va fi un meci infinit mai greu:

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

„Să nu mai ajungem în situaţia în care din echipa omogenă să nu ajungem în situaţii de criză dacă nu avem 3-4 jucători. M-a convins Eissat, la 20 de ani a arătat o maturitate foarte bună. Mi-a plăcut şi Ciubotaru. 

ADVERTISEMENT
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și...
Digisport.ro
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”

Screciu cu Dragomir s-au comportat foarte bine. Aş fi nedrept cu unii dacă aş vorbi mai mult. Cu Austria vom vedea cu portarul. I-am reproşat la pauză şi i-am spus că trebuia să ia altă decizie.

Este un portar care şi-a demonstrat valoarea în campionatul Italiei şi al Spaniei. Vor fi alte date cu Austria. O echipă cu un nivel net superior celorlalte echipe. La Euro au câştigat grupa cu Franţa şi Olanda”, a declarat Lucescu.

ADVERTISEMENT

Ce obiectiv a trasat Lucescu până la meciurile de baraj

„Il Luce” a dezvăluit că vrea să obţină o victorie de prestigiu împotriva Austriei, dar obiectivul este crearea unei echipe care să se bată la baraj cu şanse de calificare la Campionatul Mondial:

Jucătorii joacă de foarte mult timp împreună. Noi vom face tot ce-i posibil ca să câştigăm. Ar fi o victorie de prestigiu. La noi, problema este legată de crearea unei echipe puternice pentru primăvara următoare.

Să nu ne legăm doar de jucători care se accidentează, revin. Am dat o importanţă mai mare jucătorilor din campionatul intern. Ceilalţi trebuie să revină motivaţi, asta nu înseamnă că îi ignorăm”, a spus Mircea Lucescu la Prima TV.

Transferuri SuperLiga 2025. Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Petrolul
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025. Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Petrolul
Fuchse Berlin – Dinamo 32-31! „Dulăii” pierd dramatic după ce arbitrii au întors...
Fanatik
Fuchse Berlin – Dinamo 32-31! „Dulăii” pierd dramatic după ce arbitrii au întors o decizie la VAR în ultimele secunde
Lisav Eissat, debut reuşit în naţionala României! Cum s-a descurcat fundaşul de 20...
Fanatik
Lisav Eissat, debut reuşit în naţionala României! Cum s-a descurcat fundaşul de 20 de ani: nu a cântat imnul, a vorbit în engleză și a avut câteva stângăcii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de...
iamsport.ro
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de ani: 'Nimeni nu ține cont de ea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!