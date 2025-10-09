Mircea Lucescu l-a certat pe Ionuţ Radu după România – Moldova 2-1: „I-am reproşat golul primit!”. Cine apără cu Austria şi care sunt remarcaţii partidei

. Louis Munteanu şi Ianis Hagi au marcat golurile „tricolorilor”. Pentru oaspeţi a marcat Dumbrăvanu, după o , revenit după doi ani între buturi la prima reprezentativă.

Mircea Lucescu l-a certat pe Ionuţ Radu după golul primit

La finalul meciului, Mircea Lucescu i-a reproşat golul primit lui Ionuţ Radu, dar a evitat să spună cine va fi titular cu Austria. Selecţionerul a declarat că obiectivul la echipa naţională este să construiască o formaţie competitivă pentru baraj:

„Mulţumit pentru că am jucat împotriva unei bune echipe. A bătut Polonia cu 3-2, a fost o echipă motivată, agresivă. 2-1 ne mulţumeşte, putea fi mai mult. Radu a greşit, dar a fost fault la portar acolo.

Nu pot să le reproşez nimic, am văzut echipa hotărâtă, decisă. Nu am pierdut duelurile individuale, am fi putut marca mai mult. Mă bucur că am debutat jucători importanţi, am redus media de vârstă a echipei naţionale”.

Remarcaţii selecţionerului după România Moldova 2-1

Selecţionerul l-a remarcat pe Eissat şi s-a felicitat pentru debutul mai multor tineri jucători. „Il Luce” a atras atenţia că împotriva Austriei va fi un meci infinit mai greu:

„Să nu mai ajungem în situaţia în care din echipa omogenă să nu ajungem în situaţii de criză dacă nu avem 3-4 jucători. M-a convins Eissat, la 20 de ani a arătat o maturitate foarte bună. Mi-a plăcut şi Ciubotaru.

Screciu cu Dragomir s-au comportat foarte bine. Aş fi nedrept cu unii dacă aş vorbi mai mult. Cu Austria vom vedea cu portarul. I-am reproşat la pauză şi i-am spus că trebuia să ia altă decizie.

Este un portar care şi-a demonstrat valoarea în campionatul Italiei şi al Spaniei. Vor fi alte date cu Austria. O echipă cu un nivel net superior celorlalte echipe. La Euro au câştigat grupa cu Franţa şi Olanda”, a declarat Lucescu.

Ce obiectiv a trasat Lucescu până la meciurile de baraj

„Il Luce” a dezvăluit că vrea să obţină o victorie de prestigiu împotriva Austriei, dar obiectivul este crearea unei echipe care să se bată la baraj cu şanse de calificare la Campionatul Mondial:

Jucătorii joacă de foarte mult timp împreună. Noi vom face tot ce-i posibil ca să câştigăm. Ar fi o victorie de prestigiu. La noi, problema este legată de crearea unei echipe puternice pentru primăvara următoare.

Să nu ne legăm doar de jucători care se accidentează, revin. Am dat o importanţă mai mare jucătorilor din campionatul intern. Ceilalţi trebuie să revină motivaţi, asta nu înseamnă că îi ignorăm”, a spus Mircea Lucescu la Prima TV.