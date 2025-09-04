Sport

Mircea Lucescu l-a făcut praf după transferul lui Blănuță de la FC U Craiova la Dinamo Kiev: „E cineva care se gândește doar la interesul lui. L-ar fi lăsat acolo”

Mircea Lucescu nu a avut milă de impresarul lui Vladislav Blănuță după transferul la Dinamo Kiev. Ce a spus „Il Luce” despre agentul italian: „Se gândește doar la el”
Ciprian Păvăleanu
04.09.2025 | 13:52
Mircea Lucescu la facut praf dupa transferul lui Blanuta de la FC U Craiova la Dinamo Kiev E cineva care se gandeste doar la interesul lui Lar fi lasat acolo
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu l-a făcut praf pe agentul lui Vladislav Blănuță după transferul său la Dinamo Kiev. Foto: Colaj FANATIK

Vladislav Blănuță a prins un transfer senzațional la una dintre cele mai mari echipe ale Ucrainei, Dinamo Kiev. Mircea Lucescu a antrenat 15 ani în campionatul țării vecine, dintre care 3 ani au fost chiar la Kiev, și știe foarte bine valoarea echipei la care a ajuns tânărul atacant. Selecționerul naționalei României l-a făcut praf pe impresarul fostului atacant al lui FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu l-a mitraliat pe impresarul italian al lui Vladislav Blănuță: „El l-ar fi ținut la Liga a III-a să plece liber”

În cadrul conferinței de presă dinaintea acțiunii echipei naționale a României din luna septembrie, Mircea Lucescu a vorbit  despre ultimele transferuri ale jucătorilor români, iar cel al lui Blănuță la Dinamo Kiev nu a putut să treacă neobservat:

„Am contribuit și eu la transferul lui Blănuță. Aveam un jucător care a jucat în Divizia A și juca în Divizia a III-a, mi se pare ieșit din comun. E bine că… nu a fost ușor. Băieții ăștia tineri se dau pe mâna unor oameni care își văd doar de interesul lor.

ADVERTISEMENT

Din ce am auzit, are un impresar italian care se gândește doar la interesul lui și nu la interesul jucătorului. L-ar fi lăsat acolo să-l ia gratis. Important e să înceapă să joace. Dinamo Kiev a vândut un atacant cu 10 milioane de euro la Girona.

Din campionatul Ucrainei se poate pleca. Dovbyk trebuia să fie la Dinamo Kiev, s-a antrenat cu mine, după ce a prins această ofertă de la Girona, 25 de milioane de euro. Un campionat al Ucrainei important. Jucătorii ucraineni au ajuns în campionatul nostru de ce nu și invers”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare jocurilor echipei naționale.

ADVERTISEMENT
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin...
Digi24.ro
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic

Cât a plătit Dinamo Kiev pentru transferul lui Blănuță

Conform informațiilor obținute de FANATIK, gigantul ucrainean a pus pe masă 2.000.000 de euro pentru transferul atacantului ce evolua în Liga a III-a din România. Mai mult decât atât, Adrian Mititelul ar putea obține și un bonus de 300.000 de euro dacă tânărul atacant va bifa 15 apariții în tricoul lui Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Ce explicație a găsit fotbalistul care a lovit o arbitră:
Digisport.ro
Neverosimil! Ce explicație a găsit fotbalistul care a lovit o arbitră: "Am vrut să-i iau fluierul din gură"

Fiind conștient de potențialul său, dar și de vizibilitatea pe care campionatul ucrainean și Dinamo Kiev i-o oferă, patronul lui FC U Craiova a ținut neapărat să păstreze și un procent dintr-un viitor transfer. Astfel, Adrian Mititelu ar mai câștiga încă 20% din suma pentru unui transfer ulterior al lui Vladislav Blănuță.

Lovitură pentru FCSB! Pedeapsă dură de la UEFA pentru rasism. Mihai Stoica face...
Fanatik
Lovitură pentru FCSB! Pedeapsă dură de la UEFA pentru rasism. Mihai Stoica face acuzații grave: „Cineva regizează chestiile astea”
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi, dezvăluit exclusiv de...
Fanatik
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi, dezvăluit exclusiv de Fanatik: „Am vorbit cu el aseară”. Putea fi coleg cu Blănuță!
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine...
Fanatik
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu:...
iamsport.ro
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu: 'Au luat-o extratereștrii?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!