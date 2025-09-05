Mircea Lucescu l-a lăsat acasă, dar a trăit o mare bucurie în plan personal

Vlad Dragomir, mijlocașul ciprioților de la Pafos, s-a aflat pe lista lărgită lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada (5 septembrie) și Cipru (9 septembrie). La anunțarea lotului final, Lucescu l-a lăsat acasă pe Dragomir.

Soția lui Dragomir a născut al doilea băiețel

Mijlocașul de 26 de ani rămâne cu o singură selecție la naționala mare, deși e Dragomir n-a părut însă prea afectat de faptul că n-a prins naționala.

Asta pentru că, în plan personal, a avut parte de o mare bucurie. A devenit din nou tată. Soția lui a născut acum două zile, iar acum cei doi sunt părinții unui alt băiețel. Dragomir mai are un băiat de un an și nouă luni.

Internaționalul român este însurat cu Alexandra Kourtidou (25 de ani), originară chiar din Pafos, care lucrează în domeniul afacerilor bancare. Presa locală a scris că Vlad vrea să-și ia cetățenia cipriotă, deoarece se simte foarte bine în Insula Afroditei.

A jucat un singur meci pentru naționala mare

Fotbalistul se simte foarte bine la Pafos, un oraș cochet situat în partea de vest a Ciprului, cu o populație de circa 32.000 de locuitori. Dragomir joacă deja de patru ani la Pafos, fiind om de bază la campioana Ciprului.

Fost junior la Arsenal Londra, românul a jucat trei ani în Italia, la Perugia, și o jumătate de sezon la Virtus. Apoi a plecat în Cipru unde s-a adaptat ușor și a jucat peste 120 de meciuri pentru Pafos.

Fost internațional de juniori și tineret al României, Vlad Dragomir are o singură selecție la naționala mare.

Lucescu i-a preferat pe Baiaram, Dobre și Miculescu

Il Luce n-a mai apelat la el pentru meciurile contra Canadei și Ciprului, preferând să-i aducă la lot pe Baiaram (U Craiova), Miculescu (FCSB) și Dobre (Rapid), prezențe mai puțin obișnuit la lot.

Decizia poate fi surprinzătoare, ținând cont că Dragomir este un bun cunoscător al fotbalului cipriot. El are câțiva colegi de club care sunt în lotul adversarei noastre din preliminariile CM 2026.

Lotul naționalei Ciprului, adversara României de pe 9 septembrie

PORTARI: Joel Moll (Servette), Neofytos Michael (Pafos), Fabiano Freitas (Omonia Nicosia)

FUNDAȘI: Nicolas Panagiotou (Omonia Nicosia), Costas Pileas (Pafos), Christos Sielis (Panaitolikos), Konstantinos Laifis (APOEL Nicosia), Anderson Correia (Aris Limassol), Giorgos Malekidis (Apollon Limassol), Andreas Siikkis (Apollon Limassol), Stelios Andreou (Widzew Łódź)

MIJLOCAȘI: Charalambos Charalambous (Aris Limassol), Ioannis Kousoulos (Omonia Nicosia), Giannis Satsias (APOEL Nicosia), Antonio Fotis (Borussia Dortmund II), Grigoris Kastanos (Verona), Ioannis Kostis (Levadiakos), Kostakis Artymatas (Anorthosis Famagusta), Ektor Kyprianou (Watford), Charalambos Kyriakou (Dinamo București)

ATACANȚI: Marinos Tzionis (UTA), Loizos Loizou (Omonia Nicosia), Pieros Sotiriou (APOEL Nicosia), Ioannis Pittas (CSKA Sofia), Nicolas Koutsakos (APOEL Nicosia), Andronikos Kakoullis (Aris Limassol)

Programul meciurilor

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

CLASAMENT

1. Bosnia-Herțegovina 9 puncte (3 meciuri)

2. Austria 6 puncte (2 meciuri)

3. ROMÂNIA 6 puncte (4 meciuri)

4. Cipru 3 puncte (3 meciuri)

5. San Marino 0 puncte (4 meciuri)