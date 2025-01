Mircea Lucescu l-a taxat pe Darius Olaru după ce s-a accidentat în cantonamentul din Antalya. „Și el a greșit acolo. Era extrem de nervos”

Echipele din Superliga României se pregătesc de reluarea campionatului. Zilele acestea, își vor juca ultimele partide din cantonament.

Mircea Lucescu, prezent și la Dinamo – Novi Pazar

Mircea Lucescu se pregătește temeinic pentru debutul preliminariilor de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Selecționerul naționalei României a zburat în Antalya pentru a vedea felul în care jucătorii se antrenează, iar la meciul dintre Dinamo și Novi Pazar a fost surprins cu foaia de joc în mână.

ADVERTISEMENT

La pauza meciului, Mircea Lucescu a acordat un interviu în care a vorbit despre ce a văzut la Dinamo, dar și la restul echipelor care și-au efectuat cantonamentul în Antalya. Selecționerul a spus și câteva cuvinte despre situația lui Darius Olaru.

Mircea Lucescu l-a certat pe Darius Olaru

„A fost multă activitate și multă oboseală. Să treci așa dintr-o parte în alta, și sub ploaie, și sub soare, nu a fost chiar ușor. Am vrut să îmi fac o idee despre ce înseamnă în momentul de față fotbalul românesc. Rămâi cu o impresie. Trecând de la una la alta, am remarcat ce nivel avem.

ADVERTISEMENT

E mult mai important să joci astfel de meciuri, în care antrenezi echipa și din punct de vedere motivațional. Nouă meciuri cred că am văzut. Am fugit dintr-o parte în alta doar pentru a vedea câte 45 de minute. Jucătorii îi cunoșteam. Știam care sunt aceia care ar putea ajunge la echipa națională.

Echipele se pregătesc deja de reluarea campionatului și e normal să folosească mai mulți jucători. Nu vreau să dau nume acum. Fiecare antrenor și-a fixat un obiectiv pentru meciurile respective. Nicio echipă nu s-a prezentat cu formația de bază. Meciurile sunt importante, nu neapărat pentru rezultat. Dinamo a primit un gol, așa cum l-a primit.

ADVERTISEMENT

(Ce spuneți despre situația lui Darius Olaru?) Este, într-adevăr, o mare pierdere. O mare durere pentru el, în primul rând. Eu sper, cel puțin pentru echipa națională, să nu fie o problemă. Mai sunt două luni. Sper să revină. Cred că și el a greșit acolo. Era extrem de nervos. L-au pândit. Intrarea a fost destul de agresivă.

(Ce ați discutat cu Zeljko Kopic și Andrei Nicolescu?)Asta e problema mea. Ar fi culmea să vă spun eu ce discut cu antrenorul. La vârsta pe care o am, ce să fac? Sfaturi dau. Sunt convins că s-au bucurat. Încă mai pot”, a declarat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

România a avut noroc la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii își vor măsura forțele cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. La prima vedere, grupa pare una accesibilă, iar băieții lui Mircea Lucescu visează la o clasare pe primul loc la finalul anului.

Mircea Lucescu A TRAS CONCLUZIILE dupa ce A VAZUT echipele din SuperLiga in Turcia