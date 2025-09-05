Mircea Lucescu l-a transferat pe Ilie Balaci la Dinamo în 1986: “Autorităţile din Craiova l-au umilit!”

însă oltenii nu i-au mai oferit foarte multă atenție din momentul în care cariera sa ca fotbalist a început să se stingă. În schimb, Dinamo și Mircea Lucescu i-au dat o mână de ajutor „Minunii Blonde”.

Ilie Balaci, umilit de autoritățile din Craiova. Ce a făcut Dinamo pentru legendarul mijlocaș al oltenilor

La emisiunea „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a vorbit despre declarațiile marelui Ilie Balaci, în care legendarul mijlocaș dezvăluia faptul că după accidentările care i-au pus capăt carierei:

„El a spus că Dinamo și Mircea Lucescu au făcut mai mult decât a făcut Craiova pentru el. El a explicat în felul următor: «Lucescu m-a luat la Dinamo în 86, când eram șchiop de un picior, abia mai puteam să mă mișc, dar mi-a dat o șansă. După ce Craiova m-a scos de la Facultatea de Studii Economice, Dinamo m-a rebăgat. Craiova mi-a luat apartamentul, Dinamo mi-a dat o supercasă în București». În casa respectivă, cred că a stat până în momentul în care ne-a părăsit.

Fiind un om orgolios, așteptările sale de la conducătorii Craiovei erau foarte mari, însă cei de la Dinamo i-au oferit mai multe. (n.r. – Crezi că a fost o greșeală că a acceptat să joace la Dinamo?) Nu cred. Trebuie să o iei personal. Dacă stăteai să-l asculți pe el și-ți povestea ce i-au făcut autoritățile din Craiova…

L-au umilit. I-au luat apartamentul, i-au luat tot. Bineînțeles că le-a perceput ca pe niște umilințe. El este pentru Craiova ceea ce Maradona este pentru Napoli. Au fost fotbaliști mari la Craiova, însă modul în care a marcat Balaci Universitatea Craiova mă face să-l asemăn cu modul în care Maradona a marcat Napoli”, a dezvăluit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

I-a deranjat pe suporterii Universității plecarea lui Balaci la rivala Dinamo?

„Dacă te gândești doar pentru suporteri, n-ar fi trebuit să accepte să meargă la Dinamo. Nici el, nici Cămătaru, nici Lung sau Ungureanu să meargă la Steaua. Acești jucători au fost luați de marile forțe bucureștene, care la acel moment au egalat performanțele europene ale Craiovei, ba chiar le-au depășit, în cazul Stelei.

Balaci mai zice ceva: El a ajuns la Dinamo rugat de Cămătaru. El nu a vrut să meargă la Dinamo fără Balaci. Ilie spune așa: «Cămătaru a ajutat-o pe Dinamo, în schimb ce Balaci nu a ajutat-o pe Dinamo, ci Dinamo l-a ajutat pe Balaci». Este foarte corect din acest punct de vedere.

Nu a putut să-l mai renască, dar cred că l-a ajutat pe Mircea Lucescu la nivel de grup. Ilie Balaci nu a mai fost ce era altădată, dar cred că prin experiența lui, prin faptul că îl avea în vestiar, cred că a fost un om important, chiar dacă nu a mai confirmat la Dinamo”, a explicat Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”, o producție marca FANATIK.