Mircea Lucescu l-a vizitat pe Dănuţ Lupu în închisoare: “Ştiam că o să vină! Dar nu îmi doream”

Dănuț Lupu a fost un rebel al fotbalului românesc. Din păcate pentru el, fostul internațional român a cunoscut ce înseamnă să ajungi după gratii și , dar și în . Cum a decurs vizita pe care a primit-o de la însuși Mircea Lucescu.

Dănuț Lupu, vizitat de Mircea Lucescu în închisoare. Ce i-a spus „Il Luce” la vorbitor

În toamna anului 2023, Dănuț Lupu a primit o adevărată lovitură. Fostul mare fotbalist român a primit o pedeapsă de 7 luni și 10 zile de închisoare după ce a fost condamnat pentru conducere repetată fără permis auto.

Lupu n-a petrecut foarte mult timp după gratii, fiind eliberat ulterior în primăvara anului 2024. Acum, acesta a povestit un moment în care a fost vizitat de Mircea Lucescu, deși îi ceruse să nu o facă. Cum a decurs episodul din închisoare.

„După cum îl cunosc pe nea Mircea, eram convins că o să vină la mine. Nu mi-am dorit lucrul acesta. Când mi-a spus că vrea să vină, i-am zis să nu o facă.

Eu cred că este un nume mult prea mare și nu are ce căuta în locul acela. Nu era în elementul lui, toți trăgeau de el. Când a plecat de la mine mi-a zis: ‘Fii atent, sper că e ultima oară când mai vin în locul acesta, că nu îmi place deloc. Prima dată am fost la Copos, a doua oară la tine, a treia oară sper să nu mai vin niciodată’

„Pentru mine a fost o onoare că a venit la mine”

Nu cred că este plăcut pentru un om ca nea Mircea să… Dar vă dați seama că pentru mine a fost o onoare că a venit la mine. O întrebare pe care o primesc de la mulți (n.r. – Dacă Mircea Lucescu a vrut să îl ia în staff la echipa națională).

Nu vreau să zică lumea că datorită lui am ajuns acolo sau că datorită lui… Am avut o discuție, puțin, și de atunci am îngropat-o. Nu i-am mai adus aminte, nu îmi place să trag de cineva sau să mă rog. Asta a apreciat nea Mircea la mine, n-am stat niciodată de capul lui”, a povestit Dănuț Lupu la „Fanatik Dinamo”.