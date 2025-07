Mircea Lucescu, la 80 de ani! Cum arăta o săptămână din viața de jucător a ilustrului tehnician

Mircea Lucescu a ajuns la onorabila vârstă de 80 de ani. Dintre aceștia, 64 au fost petrecuți pe terenul de fotbal. Atât a trecut din momentul în care „Il Luce” a fost înscris la Școala Sportivă 2 București și până în prezent.

Mircea Lucescu a împlinit 80 de ani

Doi ani mai târziu, Mircea Lucescu avea să ajungă la Dinamo, club la care a realizat cele mai mari performanțe, în special ca jucător. „Il Luce” a fost fotbalistul „câinilor” în perioada 1963-1977. El a îmbrăcat tricoul roș-alb și în 1990, dar numai pentru un singur meci. De-a lungul carierei, Lucescu a mai evoluat pentru Știința București (1965-1967), sub formă de împrumut, și la Corvinul Hunedoara (1977-1982).

, FANATIK a făcut o călătorie în timp și vă prezintă cum arăta o săptămâna din viața fotbalistului Mircea Lucescu. În 1970, când se pregătea să cucerească al treilea titlu de campion cu Dinamo, în revista „Educație fizică și sport”.

Cum arăta o săptămână din cariera de jucător a lui „Il Luce”

Intitulat „Carnet de antrenament”, articolul scris de reputatul ziarist român relatează modul în care arăta o săptămână din viața fotbalistului Lucescu.

„Vom căuta în rândurile care urmează să informăm cititorii noștri asupra programului obișnuit de antrenament al căpitanului echipei naționale de fotbal, cu observația că un asemenea program de antrenament se consumă în mod obișnuit, adică în perioada de desfășurare (fără pauze) a campionatului, neîntrerupt de întâlniri internaționale.

Trebuie, de asemenea, specificat că programul respectiv ne-a fost încredințat de însuși Mircea Lucescu, și că el reprezintă ‘cartea de pregătire’ utilizată de clubul Dinamo, nu și la echipa reprezentativă”. Așa arată introducerea făcută de Ovidiu Ioanițoaia pentru programul de antrenament al lui Mircea Lucescu, scris în „Educație fizică și sport”, din 1970.

Mircea Lucescu, program de antrenament. La ce capitol se considera deficitar

LUNI: „de obicei, zi liberă. La antrenamente nu participă decât jucătorii care nu au fost incluși în formație la meciul de duminică”.

MARȚI: „antrenamentul are loc dimineața și durează circa 100 de minute. Începe cu o încălzire care conține numeroase exerciții dedicate mobilității articulare. Timp de 10-15 minute, Lucescu execută diferite mișcări circulare, rotări, îndoiri și câteva reprize de genuflexiuni, menite să contribuie la îmbunătățirea forței, capitol la care căpitanul echipei naționale se consieră încă deficitar.

Urmează o ‘repriză’ de jocuri complimentare (Baschet, handbal, tenis cu piciorul), care are drept scop pe de o parte destinderea și reacomodarea la efort, pe de alta dezvoltarea simțului tactic (baschetul și handbalul – cu mișcări înșelătoare, cu schimbarea direcției), a vitezi pe distanțe scurte (handbal), a siguranței în transmiterea mingii (tenis). În ceea ce privește tenisul de câmp, Lucescu îl preferă pe cel ‘condiționat’ (cu lovituri trimise cu un singur picior, pentru el de obicei stângul), pe care-l practică timp de 15-20 de minute zilnic.

Urmează un joc de antrenament dirijat. În final, o nouă ‘repriză’ de exerciții fizice (De remarcat, în perioada pregătitoare, dinaintea campionatului, ziua de marți găzduiește – obișnuit – două antrenamente)”.

MIERCURI: „antrenamentul are loc după-amiază, durează două ore, are cea mai mare intensitate din cursul săptămânii. După obișnuita încălzire, urmează o serie de exerciții menite să îmbunătățească pregătirea specifică. Individual, sub conducerea unuia dintre antrenori, Mircea Lucescu execută centrări, driblinguri (cu un fundaș pasiv, semipasiv, activ), slalomuri (printre jaloane sau printre apărători, care de asemenea pot fi pasivi sau semipasivi), sprinturi (de obicei 20 pe distanța a 30 de metri), șuturi la poartă (din toate pozițiile față de poartă), lovituri libere (cu sau fără zid), lovituri de colț (în special de pe aripa stângă).

În partea ultimă a antrenamentului, participă la un joc (‘miuță’) pe suprafață redusă (pentru îmbunătățirea transmisiei balonului), cu porți mici (pentru precizia șutului)”.

„Rămâne timp de 20-30 de minute pe teren”

JOI: „antrenamentul are loc tot după-amiază, cu o intensitate în scădere. În eventualitatea în care echipa nu susține un meci amical, antrenamentul se desfășoară după următorul program: încălzire, jocuri cu temă (5 atacanți, contra 4 apărători, joc împotriva apărării cu ‘libero’, joc cu două vârfuri de atac dublu marcate etc.), pregătire individuală.

În mod obișnuit, după antrenamentele de joi, efectuate împreună cu ceilalți coechipieri, Lucescu rămâne timp de 20-30 de minute pe teren pentru a insista de unul singur asupra carențelor demonstrate în ultimele evoluții. Insistă de obicei la executarea loviturilor de la colț și a centrărilor, la semiînălțime, din ‘întoarcere’, în regim de viteză. (De remarcat că, în perioada de pauză competitivă, joia se desfășoară două antrenamente)”.

VINERI: „are loc un antrenament tactic comun, în funcție de echipa cu care joacă duminică. La sfârșitul lecției tactice (începută la cabine și aplicată pe gazon), este programată o nouă ‘miuță’ în care se urmăresc orientarea pe spații reduse, evitarea adversarilor supranumerici, demarcarea”.

SÂMBĂTĂ: „în cazul în care echipa joacă în deplasare (așadar, pe un teren cel mai adesea necunoscut), Lucescu ia parte la un program de exerciții fizice ușoare (30-40 de minute), menite s ducă la o cât mai bună acomodare cu terenul. Când Dinamo joacă la București, ziua este considerată ‘liberă’”.