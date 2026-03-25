Mircea Lucescu le-a dezvăluit tot englezilor înainte de Turcia – România: ”Nu pot pleca ca un laș!”

Deși este conștient de infernul care îi va aștepta pe jucătorii săi la partida Turcia – România, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este încrezător că se poate obține un rezultat mare și consideră că acest joc poate defini actuala generație de la echipa națională.

Mircea Lucescu, interviu de colecție înainte de Turcia – România

în ultimele luni, Mircea Lucescu a admis faptul că ar fi fost pregătit să renunțe la funcție dacă s-ar fi găsit o variantă mai bună, însă a precizat că nu putea pleca într-un moment atât de important pentru fotbalul românesc.

”Am simțit că este de datoria mea să preiau conducerea echipei. Nu a fost doar o responsabilitate majoră. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit vreodată fotbalul românesc. Am fost îndatorat. Nu a fost niciodată vorba de bani, niciodată despre încă o medalie. Am destule trofee. Am sperat să ajut schimbând modul în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental.

Când doctorii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu federația și mi-au spus că nu au putut găsi o soluție la situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica.

Vom juca în fața unei atmosfere imposibile. O cunosc la perfecție: stadionul de acasă al lui Beșiktaș. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru a reconstrui stadionul.

Este unul dintre cele mai bune stadioane pe care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, pune presiune. Și este o presiune extraordinară. Nu știu dacă există vreun remediu pentru . Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă”, a declarat Lucescu, într-un interviu pentru .

Ce le-a cerut jucătorilor înaintea duelului cu Turcia

În ciuda faptului că a petrecut foarte mult timp prin spitale, selecționerul României a fost tot timpul în contact cu jucătorii și le-a transmis ce au de făcut pentru a fi în formă maximă la întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.

”Am nevoie de jucători care vin și își pun tot sufletul pe teren. Și nu am nevoie de acele două ore sau o zi sau două. Vreau ca jucătorii echipei naționale să fie mai presus de toți ceilalți. Îi sun des pe băieți și le spun să încerce să facă asta și cealaltă.

Pentru că nu am nevoie să alerge trei kilometri în timpul unui antrenament. În timpul unui meci, trebuie să alergi 11 kilometri! Dacă nu joacă, le spun să se antreneze mai mult decât oricine altcineva. Să meargă într-o pădure, să meargă într-un parc, să alerge și să facă mișcare. Totul începe în creierul tău. Îți faci setările pentru succes sau eșec în creierul tău.

Vorbesc mult cu ei. Mă întreabă frecvent cum mă simt. Îmi mulțumesc că rămân prin preajmă. În discuțiile tactice trebuie să fiu rapid. În zilele noastre jucătorii își pierd concentrarea în timpul ședințelor după aproximativ 10 minute. Trebuie să le poți spune ce este esențial să știe în acele minute când îi ai pe deplin concentrați”, a spus el.

Ce ar însemna calificarea la Cupa Mondială

Mircea Lucescu este concentrat total pentru barajul care poate duce reprezentativa României la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani și consideră o calificare ar reprezenta punctul culminant pentru actuala generație.

”Mă bucur pentru jucători. Au ajuns la acest nivel în circumstanțe extrem de dificile. Au jucat pentru cluburi din întreaga lume, de la China la statele din Golf, la ligile inferioare europene și la campionatul românesc. Încearcă să se adapteze și să-și facă un nume. Ca toți românii care lucrează în afara granițelor noastre.

Sper ca jucătorii mei să considere acest meci ca pe un moment care să marcheze un înainte și un după. Poate defini o generație. Ar fi o realizare extraordinară să ajungem la Cupa Mondială. Nu pentru mine, ci pentru România”, a afirmat Lucescu.

Ce îl supără de când a preluat postul de selecționer

După o carieră formidabilă construită în străinătate, experimentatul tehnician a explicat că a fost extrem de surprins de ceea ce a găsit când s-a întors în fotbalul românesc și a mărturisit că cel mai tare este deranjat criticile fără acoperire.

”Am fost foarte surprins să văd cât de mult s-au schimbat lucrurile de când m-am întors să antrenez România. E din ce în ce mai greu în zilele noastre să primești laude, nu-i așa? Adică, glumesc pe jumătate, dar cred că vreau ca cei care ne critică să pună totul în context și să fie obiectivi, fără ură.

Vedem cum circulă știrile false în zilele noastre și cum influențează publicul. Ceea ce era posibil acum 40 de ani nu mai este posibil acum, cu tot ce s-a întâmplat cu tehnologia și mass-media. Dar pur și simplu nu poți construi dacă ești înconjurat de un mediu negativ tot timpul. Este imposibil”, a precizat Mircea Lucescu.

Ce și-a dorit întotdeauna de la jucătorii săi

Mare antrenor a vorbit și despre prima perioadă pe care a petrecut-o la cârma echipei naționale a României, în urmă cu 40 de ani, dar este conștient că erau alte vremuri, iar jucătorii de atunci aveau o altă mentalitate.

”Când am format echipa națională acum mai bine de 40 de ani, am vrut ca tinerii jucători să fie dornici să joace pentru România. Le-am oferit șanse la nivel senior. Vreau jucători puternic motivați și care își pot controla emoțiile.

Am vrut să le insuflu încredere în sine – asta duce la performanță. Anii ’80 și ’90 au fost plini de succese. Chiar dacă băieții au părăsit România după căderea comunismului pentru a juca în străinătate, și-au amintit întotdeauna de legătura dintre ei și echipa națională”, a declarat el.

Lucescu, mâhnit de războiul din Ucraina

În încheiere, Mircea Lucescu a atins și subiectul războiului din Ucraina. El a dezvăluit că ține legătura cu foștii săi jucători și a mărturisit că nu mai știe nimic de casa pe care a avut-o la Donețk înainte de începerea conflinctului.

”Țin legătura cu foștii mei jucători și cu prietenii mei din Ucraina. Situația de acolo este oribilă. Îmi amintesc că am plecat din Donețk în 2014, când a început conflictul în Donbas. Mi-am părăsit apartamentul cu tot ce aveam înăuntru și nu m-am mai întors. Nu știu ce s-a întâmplat cu casa mea de acolo. Nu am informații de la nimeni, deoarece a trebuit să mutăm clubul din Donețk”, a spus Lucescu.