Alertă! Mircea Lucescu, luat cu salvarea din cantonamentul naționalei! Selecționerului României i s-a făcut brusc rău în mijlocul ședinței cu jucătorii naționalei. Exclusiv

Mircea Lucescu a avut nevoie de intervenția medicilor înainte de Slovacia – România, Selecționerul a fost luat cu ambulanța din cantonament.

Mircea Lucescu, probleme medicale înainte de Slovacia – România

În dimineața zilei de duminică, 29 martie, Mircea Lucescu a fost luat cu salvarea din , potrivit informațiilor FANATIK. Starea de sănătate a selecționerului s-a agravat cu două zile înainte de jocul de pregătire din Slovacia. O deplasare până la Bratislava este cel puțin improbabilă! Totul s-a întâmplat la ședința tehnică. Jucătorii naționalei erau prezenți în momentul în care Lucescu a început să se simtă rău.

În aceste condiții, șansele ca antrenorul de 81 de ani să însoțească echipa sunt practic inexistente. Cel mai probabil, acesta va rămâne sub supraveghere medicală în zilele următoare, mai ales că și la începutul anului s-a confruntat cu probleme de sănătate. O deplasare pentru un meci fără miză reală nu mai intră în calcul.

Secundul lui Mircea Lucescu a chemat salvarea în cantonament!

FANATIK a aflat mai multe detalii de la Mogoșoaia. Starea generală din cantonamentul echipei naționale este una de panică totală. Mircea Lucescu a acuzat amețeli în dimineața zilei de 29 martie, iar Florin Constantinovici, secundul său, a fost cel care a sunat la 112 pentru a cere o ambulanță, întrucât starea antrenorului nu era deloc liniștitoare.

Echipajul medical sosit la fața locului a reușit să îl stabilizeze rapid pe tehnician. Pulsul a revenit la valori normale, însă Mircea Lucescu va efectua investigații amănunțite la spital. Nu este exclus ca partida cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială, să fi fost ultimul meci din cariera sa.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Mircea Lucescu

Mircea Lucescu nu este la primul episod delicat din punct de vedere medical. Cariera sa impresionantă a fost marcată, de-a lungul anilor, și de momente în care sănătatea i-a pus piedici serioase. Problemele la inimă i-au dat mari bătăi de cap selecționerului. În 2009, tehnicianul a suferit un infarct miocardic, fiind internat de urgență și supus unor investigații complexe.

De-a lungul anilor petrecuți pe banca tehnică au mai existat și alte momente în care starea sa de sănătate a necesitat atenție, în special pe fondul oboselii și al presiunii constante. Chiar la începutul acestui an, antrenorul a fost internat la spital, după ce a suferit complicații din cauza unei răceli. S-a pus problema să rateze barajul cu Turcia, însă a reușit, în cele din urmă, să se pună pe picioare.