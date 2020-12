Mircea Lucescu, mândru la final de 2020: „A fost extraordinar. Puțină lume a remarcat asta”

În vârstă de 75 de ani, Mircea Lucescu a revenit în fotbal în 2020 și se declară foarte încântat de performanțele pe care le-a reușit alături de Dinamo Kiev.

Antrenorul a declarat că este foarte mulțumit de modul în care a decurs anul 2020 atât pentru el, cât și pentru fiul său, Răzvan Lucescu. „Il Luce” a reușit să îi califice pe ucrainienii de la Dinamo Kiev în grupele UCL.

Contestat de suporterii clubului patronat de Igor Surkis încă de dinainte de a prelua formația din capitala Ucrainei, Lucescu crede că a făcut o treabă foarte bună după revenirea în antrenorat.

Mircea Lucescu, mândru la final de 2020: „Am revenit cu mult entuziasm”

După o experiență eșuată în rolul de selecționer al Turciei, Mircea Lucescu a renunțat să mai antreneze în 2019. Totuși, antrenorul a revenit în 2020 și a decis să o preia pe Dinamo Kiev, clubul rival al celor de la Șahtior Donețk. Lucescu i-a pregătit pe „mineri” timp de 12 ani și a căzut în dizgrația fanilor lui Dinamo Kiev după declarațiile oferite pe parcursul experienței de la Donețk.

În ciuda opoziției suporterilor, Igor Surkis a decis să îl numească pe Lucescu antrenor principal al echipei sale, iar decizia a fost una foarte inspirată. Cu „Il Luce” pe bancă, Dinamo Kiev a reușit să se califice din nou în grupele UEFA Champions League, dar și să ajungă în fruntea primei ligi din Ucraina.

Mircea Lucescu se declară mulțumit de reușitele din 2020 și a subliniat că și parcursul fiului Răzvan Lucescu l-a ajutat să fie mulțumit la final de an.

„Un an foarte bun dacă nu ar fi fost pandemia. Am revenit în fotbal și a fost un lucru extraordinar. Puțină lume a remarcat că, la vârsta mea (n.r. 75 de ani), am revenit cu mult entuziasm, cu dorinţa de a pune în valoare cunoştinţele mele. O revenire, spun eu, spectaculoasă pentru mine, pentru că și rezultatele au fost pe măsură.

Un an bun și pe seama succesului lui Răzvan. Cât nu am antrenat, am suferit că nu pot fi pe teren. Am compensat cu succesele lui, cu trofeele lui. Fără el cred că aș fi avut multe probleme emoţionale. Cu el mi-am completat perioada aceea şi lucrurile au mers mai bine din august”, a spus Lucescu pentru as.ro.

Lăudat de căpitanul Sergiy Sydorchuk: „Știe unde să ‘apese’”

Căpitanul lui Dinamo Kiev, Sergiy Sydorchuk, l-a lăudat pe Mircea Lucescu și a afirmat că este un antrenor care știe să comunice excelent cu jucătorii săi.

„Mister este genul de antrenor care nu ţipă prea mult, dar adoptă un ton care devine inconfortabil. Critică, dar constructiv. Ştie unde trebuie să ‘apese’. Dar face acest lucru fără intenţia de a umili sau de a te face să te simţi vinovat, ci mai mult pentru ca tu să înveţi din greşeli. În final, ce e cel mai bine pentru tine va fi bine şi pentru echipă.

Deja am stabilit o relație foarte bună căpitan – antrenor și comunicăm direct. Dacă apar probleme în vestiar ori modificări ale programului, Mister mă roagă să-i spun totul, orice nuanță, orice detaliu. Ne ajută mereu cu un sfat, ne ascultă dorințele și rezolvă situația, gestionând-o în felul său, special”, a spus Sydorchuk.