Sport

Mircea Lucescu, marele atu al României în confruntarea cu Turcia! Florin Tănase, despre “finala” de la Istanbul: “Nu au ei talent mai mult decât noi!”

Florin Tănase știe care este atuul important al României împotriva Turciei. De ce crede mijlocașul lui FCSB că „tricolorii” pot trece de naționala din „Țara Semilunii”
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
31.12.2025 | 12:35
Mircea Lucescu marele atu al Romaniei in confruntarea cu Turcia Florin Tanase despre finala de la Istanbul Nu au ei talent mai mult decat noi
EXCLUSIV FANATIK
Florin Tănase a explicat care este atuul României în meciul cu Turcia. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Cu toate că a terminat doar pe locul al treilea în grupă, România continuă să aibă șanse la Campionatul Mondial datorită locului de baraj oferit de UEFA Nations League. Florin Tănase a analizat duelul din luna martie și a dezvăluit de ce crede că „tricolorii” pot să surprindă în meciul de la Istanbul.

Florin Tănase, declarație optimistă înainte de barajul României cu Turcia: „Nu sunt mai talentați”

România a dezamăgit în ultima acțiune a echipei naționale și a fost învinsă de Bosnia & Herțegovina, deși a condus. Drăguș a văzut cartonașul roșu în debutul reprizei secunde, iar tabela de la Zenica a arătat la final scorul de 3-1.

ADVERTISEMENT

Totuși, speranța românilor rămâne vie prin prisma performanței din grupa de UEFA Nations League, care i-a asigurat prezența la baraj. România va juca mai întâi cu Turcia, urmând, în cazul unei victorii, să întâlnească învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo. Florin Tănase este extrem de optimist înaintea primei partide și a explicat de ce echipa națională a României poate să facă o surpriză plăcută:

„Va fi ca o finală, dar mai sunt și surprize în fotbal. Trebuie să avem grijă și după aceea, dar am face o greșeală să ne gândim la al doilea meci. Tot focusul trebuie să fie pe primul meci, trebuie să trecem de Turcia.

ADVERTISEMENT
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina....
Digi24.ro
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră

Da, este clar că avem un avantaj pentru că domnul Mircea Lucescu a fost selecționerul Turciei. Știe foarte multe despre ei, ceea ce este clar un avantaj. Ca să trecem de ei ne trebuie curaj și încredere. Nu au ei mai mult talent decât avem noi”, a spus Florin Tănase, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet!...
Digisport.ro
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani

România cunoaște foarte bine campionatul turc

Pe lângă faptul că Mircea Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia, România a avut constant jucători în Superliga Turciei. „Tricolorii” au trei jucători importanți în acest campionat, însă unul dintre ei, și anume Denis Drăguș, nu va juca din cauza suspendării.

Ianis Hagi este mijlocașul celor de la Alanyaspor, iar Valentin Mihăilă este fotbalistul lui Rizespor, echipă pentru care nu a confirmat. Extrema stângă nu a mai prins niciun minut în ultimele patru meciuri și cel mai probabil nu mai intră în calculele antrenorului. Un alt jucător pe care Mircea Lucescu l-ar putea convoca este Deian Sorescu, care se află la al treilea său sezon pentru Gaziantep.

ADVERTISEMENT
  • 26 de selecții pentru echipa națională a prins Florin Tănase
  • 5 goluri a înscris Florin Tănase pentru „tricolori”

Florin Tanase știe care este atuul României în barajul cu Turcia”

Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Fanatik
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Istvan Kovacs, sancționat de Bogdan Baratky după ultimul interviu: „De ce nu ați...
Fanatik
Istvan Kovacs, sancționat de Bogdan Baratky după ultimul interviu: „De ce nu ați acordat henț la Șut? De ce nu ați acordat măcar corner?”
Cristi Borcea cere transferuri la Dinamo: „Mai trebuie 3-4 jucători”. Ce spune fostul...
Fanatik
Cristi Borcea cere transferuri la Dinamo: „Mai trebuie 3-4 jucători”. Ce spune fostul acționar al „câinilor” despre nașul Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
iamsport.ro
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!