Mircea Lucescu, marele atu al României în confruntarea cu Turcia! Florin Tănase, despre “finala” de la Istanbul: “Nu au ei talent mai mult decât noi!”

ADVERTISEMENT

Cu toate că a terminat doar pe locul al treilea în grupă, România continuă să aibă șanse la Campionatul Mondial datorită locului de baraj oferit de UEFA Nations League. Florin Tănase a analizat duelul din luna martie și a dezvăluit de ce crede că „tricolorii” pot să surprindă în meciul de la Istanbul.

Florin Tănase, declarație optimistă înainte de barajul României cu Turcia: „Nu sunt mai talentați”

România a dezamăgit în ultima acțiune a echipei naționale și a fost învinsă de Bosnia & Herțegovina, deși a condus. Drăguș a văzut cartonașul roșu în debutul reprizei secunde, iar tabela de la Zenica a arătat la final scorul de 3-1.

ADVERTISEMENT

Totuși, speranța românilor rămâne vie prin prisma performanței din grupa de UEFA Nations League, care i-a asigurat prezența la baraj. România va juca mai întâi cu Turcia, urmând, în cazul unei victorii, să întâlnească învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo. Florin Tănase este extrem de optimist înaintea primei partide și

„Va fi ca o finală, dar mai sunt și surprize în fotbal. Trebuie să avem grijă și după aceea, dar am face o greșeală să ne gândim la al doilea meci. Tot focusul trebuie să fie pe primul meci, trebuie să trecem de Turcia.

ADVERTISEMENT

Da, este clar că avem un avantaj pentru că domnul Mircea Lucescu a fost selecționerul Turciei. Știe foarte multe despre ei, ceea ce este clar un avantaj. Ca să trecem de ei ne trebuie curaj și încredere. Nu au ei mai mult talent decât avem noi”, a spus Florin Tănase, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

România cunoaște foarte bine campionatul turc

Pe lângă faptul că Mircea Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia, România a avut constant jucători în Superliga Turciei. „Tricolorii” au trei jucători importanți în acest campionat,

Ianis Hagi este mijlocașul celor de la Alanyaspor, iar Valentin Mihăilă este fotbalistul lui Rizespor, echipă pentru care nu a confirmat. Extrema stângă nu a mai prins niciun minut în ultimele patru meciuri și cel mai probabil nu mai intră în calculele antrenorului. Un alt jucător pe care Mircea Lucescu l-ar putea convoca este Deian Sorescu, care se află la al treilea său sezon pentru Gaziantep.

ADVERTISEMENT

26 de selecții pentru echipa națională a prins Florin Tănase

5 goluri a înscris Florin Tănase pentru „tricolori”