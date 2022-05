Mircea Lucescu, mărturii despre războiul din Ucraina în L’Equipe: “Când am plecat, am simțit că ceva se rupe”

Mircea Lucescu a fost protagonistul unui reportaj publicat recent de cotidianul francez L’Equipe în care a vorbit despre senzațiile trăite după izbucnirea războiului din Ucraina, precum și de misiunea sa și a lui Dinamo Kiev de a-i ajuta pe cei rămași în zona de conflict prin intermediul fotbalului.

Mircea Lucescu și-a lăsat lucrurile la Kiev, convins că se va întoarce acolo

“A fost ca un tunet. Am adormit, iar în ziua următoare am aflat că a fost un bombardament. Din acel moment, am știut că nu ne vom mai gândi la fotbal și că nu este o glumă. Este cumplit”, a povestit antrenorul român jurnaliștilor francezi cu ocazia meciului amical câștigat de echipa sa în Elveția, împotriva lui FC Basel, cu scorul de 3-2.

Lucescu a mai experimentat neliniștea provocată de războiul din regiunea Donbass în 2014, pe vremea când era la Șahtior Donețk. Și acum, la fel ca și atunci, nu a vrut să plece din Ucraina, dar a trebuit să se resemneze într-un final: “Orașul prinde culoarea sentimentelor tale. Când am plecat, am simțit că ceva se rupe. Dar mi-am lăsat lucrurile pentru că mă voi întoarce.”

După un drum de 48 de ore pe rute secundare, fără a închide vreun ochi, Mircea Lucescu a ajuns în România și imediat a ajutat la ieșirea din Ucraina a 90 de membri ai familiilor jucătorilor de la Dinamo Kiev. “Acest copil de după Al Doilea Război Mondial care a cunoscut regimul Ceaușescu”, cum îl descrie L’Equipe pe antrenorul de 76 de ani, a fost emoționat de ceea ce a văzut la granița cu Ucraina: “Cel mai impresionant a fost când bărbații își lăsau femeile și copiii. Se îmbrățișau, apoi tatăl se întorcea în Ucraina.”

Fotbalul, cel mai bun lucru pe care îl pot face jucătorii lui Dinamo Kiev pe timp de război

Lucescu a insistat ca jucătorii lui să fie scutiți de obligativitatea de a rămâne în țară, așa cum se întâmplă în cazul tuturor bărbaților ucraineni cu vârste între 18 și 60 de ani. “Dacă vor lupta acolo, vor muri. Sunt mult mai utili pe un teren de fotbal prin imaginea pe care o transmit lumii și prin banii pe care îi pot obține. Dacă la început, toată lumea era șocată, acum toți s-au obișnuit cu războiul. Există o rutină de acceptare a conflictului în timp ce copiii continuă să moară. De aceea, am dorit să facem acest turneu”, a mărturisit Mircea Lucescu, care a disputat șapte meciuri amicale până în prezent: cu Legia Varșovia. Galatasaray Istanbul, CFR Cluj, Borussia Dortmund, Dinamo Zagreb, FC Basel și Flora Tallinn.

Antrenorul lui Dinamo Kiev a avut ideea acestui turneu caritabil, considerată genială de președintele clubului, Igor Surkis. Dar Lucescu a fost atent la fiecare bănuț cheltuit la fiecare deplasare, astfel că jucătorii lui au zburat de la București la Basel cu un avion low-cost.

Într-o lună, Dinamo Kiev a strâns aproape un milion de euro, dintre care 400 de mii doar de la partida de la Dortmund, bani folosiți pentru achiziționarea de armament, medicamente și tot ce mai au nevoie ucrainenii, după cum a spus portarul Denys Boyko: “Vreau să ajut, dar cum? Dacă merg pe front, ce pot face? Nimic! Pentru că nu știu să trag cu arma, nu știu să ucid. Este foarte dur, plâng destul de des, dar nimeni nu vede. Sunt, însă, aici și acesta este cel mai bun lucru pe care îl pot face.”

Multe vorbe, puține fapte din partea Europei Occidentale pentru a sprijini turneul lui Dinamo Kiev

La fel ca și în cazul compatrioților săi, care trăiesc “cel mai urât sentiment posibil”, conform lui Mircea Lucescu, Boyko este plin de furie și de durere, totodată: “Nu știu când și cum se va termina acest război de neînțeles. Rușii continuă în fiecare zi să ne ucidă copiii, femeile, îi detest. Este adevărul, îi detest și nu îi voi uita niciodată. Vin în casele noastre, în țara noastră, ne violează femeile, ne ucid copiii de două luni, de un an… Rușii spun că vor să ajute țara noastră? Ucid persoane în vârstă care nu pot lupta, le omoară câinii și toate animalele. Nu pot să îi rostesc numele acestui rahat care nu știu ce vrea.”

La început, Mircea Lucescu visa la un turneu și mai grandios, luând în considerare emoțiile și elanul solidarității din primele zile ale războiului. Astfel, antrenorul român se gândea chiar la un duel cu Paris Saint-Germain, în “capitala Europei”, dar totul s-a rezumat la “vorbe multe și fapte puține”, așa cum a povestit Anatoly Volk, un om din staff-ul lui Dinamo Kiev.

Lucescu a fost dezamăgit și a declarat că “federațiile mai mici și mai puțin bogate din Est s-au mobilizat cel mai mult. Dar Borussia Dortmund a fost extraordinară și a demonstrat că iubește cu adevărat fotbalul.”

Mircea Lucescu: “Nimeni nu își imagina că ne vom întoarce la ce este mai rău”

L’Equipe și-a încheiat reportajul întins pe două pagini, cu un citat din Eugen Ionescu, transmis cu alte cuvinte de “înțeleptul Lucescu” despre influența nefastă a puterii: “Este o durere imensă să constați că oamenii nu s-au schimbat cu toată educația și instrucția și că se întorc mereu spre ce este mai rău. Este incredibil, lumea nu s-a schimbat din antichitate: vrea doar să se lupte, să cucerească… Nimeni nu își imagina că vom reveni la rău.”