ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a decis și va rămâne, în ciuda problemelor de sănătate, în continuare pe banca tehnică a echipei naționale. „Il Luce” va conduce barajul cu Turcia din luna martie a acestui an, iar Dănuț Lupu a dezvăluit dialogul avut cu selecționerul.

Mircea Lucescu merge până la capăt cu naţionala României: “Mi-a zis că e mai important meciul cu Turcia decât sănătatea lui!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a dezvăluit că . Selecționerul e optimist că România se poate califica la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

Moderatorul Cristi Coste a abordat subiectul: „Ce face nea Mircea, s-a întors din Belgia? Am văzut că s-a decis să stea pe bancă la meciul cu Turcia, Federația a emis un comunicat în acest sens”.

Dănuț Lupu a expus dialogul avut cu selecționerul: „Eu, sincer, i-am spus să aibă mai multă grijă de el. Mi-a răspuns că nu îl interesează. A spus că nu concepe să nu stea pe bancă și că el crede că putem câștiga în Turcia”.

ADVERTISEMENT

Cristi Coste a amintit de problemele de sănătate: „Nu asta este problema, dacă putem sau nu să câștigăm, toți ne dorim asta. Problema este dacă el poate fi în regulă. Ne interesează foarte mult și sănătatea lui”.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu susține că meciul cu Turcia este mai important pentru Mircea Lucescu decât propriile probleme de sănătate: „Nu ați văzut ce a spus? A declarat că sănătatea lui nu este importantă și că va sta pe bancă, indiferent de situație”.

Robert Niță, uimit de dorința lui Mircea Lucescu de a duce România la Mondial

În continuarea dialogului, Robert Niță s-a arătat uimit de . Totodată, Dănuț Lupu a amintit că nu sunt prea multe variante pentru un viitor selecționer și a demontat varianta contractului pe 10 ani a lui Gică Hagi la cârma naționalei.

ADVERTISEMENT

Robert Niță: „Incredibilă dorința acestui om, la 80 de ani!”.

Dănuț Lupu: „Știți că eu sunt mai direct. Vrea să continue și pentru că nimeni nu își dorește să preia echipa națională în acest moment. Cine ar vrea să înceapă cu un eșec?”.

Robert Niță: „Teoretic, dacă ne uităm la cifre, nu ai mari șanse să îi bați. Uită-te unde joacă turcii și unde joacă ai noștri”.

Dănuț Lupu: „Tot aud că Gică vrea contract pe 10 ani. Și stau să mă gândesc: cine îți poate oferi așa ceva aici?”.

Robert Niță: „Nici la Farul nu a avut contract pe 10 ani. Putea să își facă orice durată voia la propria echipă”.