Mircea Lucescu, mesaj ferm pentru jurnaliștii bosniaci înainte de meciul cu România: „Eu nu pot fi demis, spune-le!”

Mircea Lucescu a prefațat partida dintre Bosnia și România. Ce spune selecționerul despre adversari, dar și despre șansele de calificare la Mondialul din America.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
14.11.2025 | 19:44
Mircea Lucescu mesaj ferm pentru jurnalistii bosniaci inainte de meciul cu Romania Eu nu pot fi demis spunele
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Mircea Lucescu, mesaj pentru jurnaliștii bosnieci înainte de meciul României. Sursă foto: Fanatik
Bosnia – România este un duel extrem de important. În cazul în care „tricolorii” obțin un rezultat pozitiv, aceștia continuă să aibă șanse bune la locul doi în grupa de calificare. Mircea Lucescu a prefațat partida de la Zenica și a glumit cu jurnaliștii bosniaci la conferința de presă.

Mircea Lucescu, mesaj pentru jurnaliștii bosniaci înainte de meciul României

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre Bosnia și România, Mircea Lucescu a glumit în momentul în care o jurnalistă la întrebat despre o posibilă concediere. Selecționerul, cu zâmbetul pe buze, a spus că nu poate fi demis de la echipa națională.

„(n.r. – Vă e frică că o să fiți demis dacă veți pierde?) Demis? Eu nu pot fi demis! Să îi spuneți asta jurnalistei, eu nu pot fi demis!

(n.r. – Simțiți că presiunea e mai mică acum? Având în vedere că aveți barajul asigurat după Liga Națiunilor) Pentru mine nu este o presiune, ci o responsabilitate de a face o echipă competitivă, care să reușească să ajungă la Campionatul Mondial. Acesta este lucrul cel mai important!”, a declarat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu nu se teme de meciul cu Bosnia

În continuare, Mircea Lucescu a mărturisit că nu se teme de duelul împotriva Bosniei, însă e conștient că partida este dificilă. Selecționerul a adus aminte de partida de la București, când România nu a primit un penalty evident.

„Jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Dacă arbitrul ne dădea acel penalty valabil, lucrurile erau complet diferite. Am dominat categoric meciul, deci nu am de ce să îmi fie frică de acest meci.

Va fi un meci dificil, e o echipă puternică, cu jucători cu experiență. Sunt și fotbaliști tineri care au jucat deja în Liga Națiunilor contra unor echipe foarte puternice”, a mai spus Mircea Lucescu.

Programul celor două echipe și clasamentul înainte de Bosnia – România

România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe. Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate.

Programul ultimelor două runde din grupa H

Sâmbătă, 15 noiembrie

  • Ora 19:00: Cipru – Austria (Digi Sport 1)
  • Ora 21:45: Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie

  • Ora 21:45: Austria – Bosnia
  • Ora 21:45România – San Marino (Antena 1)

Clasament (1)

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
