Mircea Lucescu, mesaj ferm pentru jurnaliștii bosniaci înainte de meciul cu România: „Eu nu pot fi demis, spune-le!”

ADVERTISEMENT

Bosnia – România este un duel extrem de important. În cazul în care „tricolorii” obțin un rezultat pozitiv, aceștia continuă să aibă șanse bune la locul doi în grupa de calificare. Mircea Lucescu a prefațat partida de la Zenica și a glumit cu jurnaliștii bosniaci la conferința de presă.

Mircea Lucescu, mesaj pentru jurnaliștii bosniaci înainte de meciul României

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre Bosnia și România, Mircea Lucescu a glumit în momentul în care o jurnalistă la întrebat despre o posibilă concediere. Selecționerul, cu zâmbetul pe buze, a spus că nu poate fi demis de la echipa națională.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Vă e frică că o să fiți demis dacă veți pierde?) Demis? Eu nu pot fi demis! Să îi spuneți asta jurnalistei, eu nu pot fi demis!

(n.r. – Simțiți că presiunea e mai mică acum? Având în vedere că aveți barajul asigurat după Liga Națiunilor) Pentru mine nu este o presiune, ci o responsabilitate de a face o echipă competitivă, care să reușească să ajungă la Campionatul Mondial. Acesta este lucrul cel mai important!”, a declarat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu nu se teme de meciul cu Bosnia

În continuare, , însă e conștient că partida este dificilă. Selecționerul a adus aminte de partida de la București, .

ADVERTISEMENT

„Jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Dacă arbitrul ne dădea acel penalty valabil, lucrurile erau complet diferite. Am dominat categoric meciul, deci nu am de ce să îmi fie frică de acest meci.

Va fi un meci dificil, e o echipă puternică, cu jucători cu experiență. Sunt și fotbaliști tineri care au jucat deja în Liga Națiunilor contra unor echipe foarte puternice”, a mai spus Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Programul celor două echipe și clasamentul înainte de Bosnia – România

România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe. Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate.

Programul ultimelor două runde din grupa H

Sâmbătă, 15 noiembrie

Ora 19:00 : Cipru – Austria (Digi Sport 1)

: Cipru – Austria (Digi Sport 1) Ora 21:45 : Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie

Ora 21:45 : Austria – Bosnia

: Austria – Bosnia Ora 21:45 : România – San Marino (Antena 1)

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).