Mircea Lucescu, mesaj pentru olteni, după ce Gigi Becali a dezvăluit că selecționerul României i-a urat succes contra Universității Craiova

Mircea Lucescu, invitat la , a vorbit despre polemica iscată în urma convorbirii sale cu Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Ce le-a transmis suporterilor olteni.

Mircea Lucescu a lămurit discuția avută cu Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0. De ce l-a sunat, de fapt

, partidă câștigată de bucureșteni ulterior cu 1-0, iar selecționerul României i-a urat succes. Fanii olteni au aflat și nu au digerat prea bine gestul lui Il Luce, care a lămurit acum întregul epsiod.

„Am avut un meci extraordinar de important cu Austria. Putea să fie oricine. I-am dat lui Gigi pentru că eu vreau ca jucătorii mei să se întoarcă cu un moral foarte bun la echipa națională. Când câștigi în campionat, vii cu entuziasm.

Nu m-am referit la Craiova, nu Craiova m-a interesat. Eu am vrut să-i dau lui încredere, ca om, ca acei jucători să vină cu încredere. Mai dau câteodată la câte un antrenor, fără să țin cont cine este adversarul. Dar să-l ajut, să-l susțin.

N-am făcut-o cu gândul de a jigni. N-am vrut să arăt că vreau să câștige FCSB. Era un moment important pentru Gigi, FCSB în subsolul clasamentului, joacă în cupele europene, sunt jucători la echipa națională. Avea nevoie de un sprijin. Nu conta că e Craiova sau altă echipă. Era același lucru. Asta o dată.

Al doilea meu interes era ca, în general, fotbalul nostru, ca o echipă ca FCSB să nu rămână în subsolul clasamentului. Pentru că până la urmă, echipele astea mari dau nota de performanță al întregului fotbal. Nu poți să le lași să dispară. Cum noi am făcut prostia mare în 90, să lăsăm să dispară branduri importante Poli Timișoara, Târgu Mureș, Arad. Au apărut echipe sătești și a fost o mare greșeală pentru că nu se întâmplă nicăieri în lume!”, a spus inițial Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, un mare admirator al lui Mirel Rădoi

Mircea Lucescu a vorbit apoi de Universitatea Craiova, despre care a spus că este un mare admirator al antrenorului echipei, Mirel Rădoi. Selecționerul României a spus că nu este preocupat de cine va câștiga campionatul, interesele sale fiind legate strict de jucătorii pe care îi poate convoca la prima reprezentativă.

„Nu știu dacă îl sun pe domnul Rotaru. Pe Rădoi cu siguranță, pe Rădoi îl simpatizez extraordinar de mult. Dar eu îl pun mai mult pe Geri Gane când sunt probleme din astea, pentru că nu vreau să-l deranjez.

Pe mine nu mă interesează cine ia campionatul. Mă interesează ca nivelul campionatului să crească, să fie un nivel care să îmi permită aducerea la echipa națională de jucători pregătiți să învingă, cu o mentalitate foarte sănătoasă, pozitivă!”

Mircea Lucescu și-a mărturisit atașamentul față de Craiova. „Este important ce a făcut pentru cariera mea”

Mircea Lucescu a amintit de primul său mandat la echipa națională, când echipa era formată preponderent din jucători de la Universitatea Craiova. Il Luce a spus cât de mult a însemnat, de fapt, Craiova pentru cariera lui de selecționer.

„Pe vremea când Craiova dădea cei mai mulți jucători, eram în permanență acolo. Săptămâni de săptămâni eram la Craiova, mă urcam în mașină și mă duceam la Craiova. Dacă nu eram eu acolo, era Mircea Rădulescu. Aveam o mulțime de jucători care au fost extraordinari pentru mine.

Craiova, ce a făcut pentru cariera mea, este important. Am început cu Corvinul, apoi la echipa națională am avut în mod special de la Corvinul și Craiova, pentru că și Dinamo și Steaua să băteau între ele, dar era în subsolul performanței.

Ziceau unii că de ce nu am luat în 1985, la meciul cu Irlanda, de la Steaua și Dinamo. Abia apoi au început performanțele la ei. Nu puteam schimba o echipă națională formată!”, a concluzionat selecționerul României la FANATIK SUPERLIGA.