Pe cât de contestat este de fanii lui Dinamo Kiev, pe atât de iubit e Mircea Lucescu de fotbaliștii formației sale. „Il Luce” i-a dus pe ucrainieni în grupele Ligii Campionilor.

Fotbaliștii clubului din Kiev sunt extrem de încântați să lucreze pentru Lucescu și apreciază metodele de antrenament la care apelează românul.

Ultimul jucător care și-a făcut publică admirația pentru fostul antrenor al lui Șahtior Donețk este uruguayanul Carlos de Pena, golgheterul formației Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu, model pentru jucătorii lui Dinamo Kiev: „Acum vrea să o bată pe Șahtior”

Mijlocașul Carlos de Pena a înscris patru goluri în cele zece apariții în tricoul lui Dinamo Kiev, pe parcursul acestui sezon, iar uruguayanul se declară încântat de viața cu Mircea Lucescu pe post de antrenor. Fotbalistul a analizat într-un interviu pentru o publicație ucrainiană situația de la club.

„Știu că Mircea Lucescu a antrenat 12 ani la Șahtior și a cucerit multe trofee cu acea echipă. Însă el e un profesionist care iubește fotbalul. La fiecare club există suporteri care luptă pentru valorile sale, asta e ceva ce se întâmplă peste tot. Și în Uruguay am pățit asta, când la Nacional a venit un antrenor care trecuse pe la cea mai mai are rivală. Fanii l-au contestat, dar apoi am câștigat multe meciuri datorită lui. Important este că Lucescu vrea acum să o bată pe Șahtior”, a spus Carlos de Pena pentru Tribuna.

De asemenea, mijlocașul a vorbit și despre afirmațiile lui Igor Surkis. Patronul clubului Dinamo Kiev, aspru contestat și el de fani pentru că l-a instalat pe Mircea Lucescu în rolul de „principal”, spusese că dacă nici cu Mircea Lucescu echipa nu obține rezultate, atunci jucătorii trebuie schimbați.

„Este adevărat în proporție de 100% și a fost un comentariu foarte precis. Avem la echipă unul dintre cei mai buni antrenori. Le-am spus celor din familia mea și prietenilor că aș vrea să fiu la fel de energic și pasionat ca Lucescu la 75 de ani. El trăiește pentru fotbal, iubește fotbalul și ne încarcă prin energia lui. Dacă nu reușim să avem succes cu Lucescu și dacă nu învățăm ce trebuie de la el, probabil că problema e la jucători, nu la antrenori. Avem tot ce ne trebuie ca să progresăm și să ajungem cei mai buni din Ucraina”, a mai spus mijlocașul.

Ce spune uruguayanul despre strategia lui Il Luce

Mircea Lucescu a venit la Dinamo Kiev cu o strategie care pare a fi una câștigătoare pentru clubul lui Igor Surkis. Dinamo Kiev a câștigat Supercupa Ucrainei, în fața lui Șahtior Donețk, și a reușit să ducă echipa și în Liga Campionilor.

Carlos de Pena a vorbit și despre modul în care antrenorul român vede fotbalul și cum își gestionează echipa din punct de vedere tactic.

„Lucescu are o idee clară despre cum ar trebui să joace echipa și cum ar trebui să se comporte fiecare jucător pe postul lui. Dar cel mai important lucru pe care antrenorul vrea să îl pună în practică este să ne facă să controlăm meciurile, să nu mai suferim în teren.

Vrea să jucăm ca o echipă, să nu fim individualiști. În partidele pe care le-am jucat în acest sezon, am demonstrat că mergem la victorie în fiecare meci și jocul cu Juventus a fost prima înfrângere a sezonului. Dar rămânem fideli ideii de a controla meciurile, de a plimba mingea pe flancuri, de a face adversarii să sufere și de a găsi spații în atac”, a completat uruguayanul.

Dinamo Kiev va juca miercuri, 28 octombrie, în etapa a doua a grupelor UEFA Champions League, contra lui Ferencvaros. În prima etapă, ungurii au pierdut cu 1-5 pe Camp Nou, contra Barcelonei, în vreme ce Dinamo Kiev a fost învinsă acasă cu 2-0 de Juventus.