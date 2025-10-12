Sport

Mircea Lucescu, modest după demonstrația tactică de la România – Austria 1-0: ”Jucătorii au fost fantastici”. Ce a spus despre posibila plecare de la națională

Naționala României păstrează în continuare șanse de calificare la Cupa Mondială din 2026 după victoria cu Austria. Ce a spus Mircea Lucescu despre succesul emoționant de pe Arena Națională.
Traian Terzian
13.10.2025 | 00:29
Mircea Lucescu modest dupa demonstratia tactica de la Romania Austria 10 Jucatorii au fost fantastici Ce a spus despre posibila plecare de la nationala
Cum a reacționat Mircea Lucescu după victoria din partida România - Austria 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Victoria obținută la ultima fază în fața Austriei, scor 1-0, păstrează speranțele intacte că ”tricolorii” vor ajunge la turneul final de anul viitor înaintea ultimelor două partide din Grupa H a preliminariilor.

Mircea Lucescu, entuziasmat de jocul făcut naționala României în victoria cu Austria

Imediat după încheierea întâlniri de pe Arena Națională, care păstrează naționala României în calculele calificării pentru Cupa Mondială din 2026, selecționerul Mircea Lucescu a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi.

”E ce am cerut eu, ce am vrut să facem, să avem un comportament rațional. Au fost fantastici, au avut agresivitate, atitudine, s-au ajutat între ei, comunicarea fantastică. Au știut ce trebuie să facă în teren. Nicio minge nu ne-a surprins, ca la Viena, nu au putut folosi mingea lungă.

Lucruri pe care le-am pregătit noi bine, și cu secvențe video. Au contat discuțiile purtate cu băieții, au dat roade. Am avut șansă, dar golul l-am construit, cu Ianis, cu Man. Austriecii ies la presing și pierd marcajul. Acolo a apărut Ghiță extraordinar. El a mai marcat și în Germania și în Polonia, știa unde trebuie să fie, cum să rezolve faza”, a declarat Lucescu.

În ce condiții pleacă Mircea Lucescu de la naționala României

Selecționerul României a scos în evidență lucrurile pozitive făcute de ”tricolori” și a vorbit din nou despre posibilitatea de a părăsi echipa națională dacă nu va obține calific area directă la Cupa Mondială de anul viitor.

”E un rezultat bun, dar contează jocul, am dominat categoric. Duelurile, pe car mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate. Și Dragomir și Marius Marin au jucat bine, și Ianis, care și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat căpitan.

Sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniștit, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac. Lucruri pozitive, dar victoria e importantă dacă mai aduce alte victorii.

Nu știu dacă rămân, o să vedem, eu am vrut doar să-mi fac datoria. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum”, a mai spus Mircea Lucescu.

Cum arată clasamentul Grupei H și programul ultimelor două etape

Odată cu meciul România – Austria 1-0 s-a încheiat și etapa a 8-a a Grupei H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Este un succes uriaș pentru ”tricolori”, care s-au apropiat în clasament de primele două poziții și păstrează în continuare șanse de calificare.

  • 1. Austria – 15 puncte (6 jocuri)
  • 2. Bosnia Herțegovina – 13 puncte (6 jocuri)
  • 3. România – 10 puncte (6 jocuri)
  • 4. Cipru – 8 puncte (7 jocuri)
  • 5. San Marino – 0 puncte (7 jocuri)

În aceste condiții, partidele din ultimele două etape devin cruciale în lupta pentru primele două poziții. Programul acestor runde este următorul:

  • 15 noiembrie: Cipru – Austria, Bosnia Herțegovina – România
  • 18 noiembrie: Austria – Bosnia Herțegovina, România – San Marino
