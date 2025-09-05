Sport

Mircea Lucescu nu a titularizat niciun jucător de la FCSB la România – Canada. Reacția lui Gigi Becali

Surpriză uriașă din partea lui Mircea Lucescu la România - Canada. Deși are în lot 6 jucători de la FCSB, nici unul nu e titular în amicalul cu nord-americanii
Cristian Măciucă
05.09.2025 | 19:52
Mircea Lucescu nu a titularizat niciun jucator de la FCSB la Romania Canada Reactia lui Gigi Becali
SPECIAL FANATIK
Mircea Lucescu nu a titularizat niciun jucător de la FCSB la România - Canada. Reacția lui Gigi Becali. FOTO: Fanatik

Mircea Lucescu a convocat pentru „dubla” cu Canada și Cipru șase jucători de la FCSB, plus Bîrligea care a ratat acțiunea din cauza unei accidentări. Cu toate acestea selecționerul a decis să nu titularizeze niciun fotbalist al campioanei în amicalul cu nord-americanii.

Mircea Lucescu nu a băgat pe nimeni de la FCSB în primul „11” cu Canada

Cum Bîrligea nu a mai ajuns la lot din cauza accidentării pe care a suferit-o în CFR Cluj – FCSB 2-2, Mircea Lucescu a mai rămas cu 6 jucători ai campioanei. Este vorba despre Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, David Miculescu și Florin Tănase.

Toți au fost incluși în lotul pentru amicalul România – Canada, programat vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, dar niciunul n-a prins primul „11”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate echipa de start pe care Mircea Lucescu o va folosi în meciul de verificare contra naționalei lui Jesse Marsch. Alex Dobre, de la Rapid, și Louis Munteanu, de la CFR Cluj, sunt marile surprize ale lui „Il Luce”.

Echipa aleasă de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

Gigi Becali nu voia jucători de la FCSB la națională: „Iar m-am nenorocit”

Surprinzător, Gigi Becali a fost extrem de contrariat în momentul în care a văzut selecția lui Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada și meciul cu Cipru din preliminariile lui World Cup 2026. FCSB e calificată pe tabloul principal UEFA Europa League, dar în campionat stă foarte rău.

După 8 etape, campioana en-titre e pe locul 13, cu doar 6 puncte, la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova. Din acest motiv, latifundiarul din Pipera consideră nedrept numărul mare de fotbaliști pe care îi are la națională.

„Iar a luat prea mulți? Iar m-am nenorocit. (N.r. – Lucescu cred că e pe mâna lui Rotaru. 7 aveți convocați). Da! E clar! (N.r. – râde). E gata, mă. E blat cu Rotaru. Să știe lumea că e glumă. Să nu zică”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, când a aflat lotul lui Mircea Lucescu.

„Eu spun adevărul. Nu i-aș fi luat”

Patronul campioanei României e de părere că primii doi căpitani ai FCSB-ului, Darius Olaru și Adrian Șut, nu aveau ce să caute la această acțiune a primei reprezentative.

„Ce rost are? Eu spun adevărul. Eu, dacă eram Lucescu, pe Olaru și pe Șut nu i-aș fi luat. Pentru că nu au arătat. Să nu se supere nici Olaru, nici Șut. Dar eu nu îi luam. A, îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

  • 25 de jucători fac parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru amicalul România – Canada
  • 0 debutanți are Mircea Lucescu în primul „11” folosit contra reprezentativei nord-americane
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
