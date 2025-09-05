Mircea Lucescu nu a titularizat niciun jucător de la FCSB la România – Canada. Reacția lui Gigi Becali

Mircea Lucescu a convocat pentru „dubla” cu Canada și Cipru șase jucători de la FCSB, plus Cu toate acestea selecționerul a decis să nu titularizeze niciun fotbalist al campioanei în amicalul cu nord-americanii.

Mircea Lucescu nu a băgat pe nimeni de la FCSB în primul „11” cu Canada

Cum Bîrligea nu a mai ajuns la lot din cauza accidentării pe care a suferit-o în CFR Cluj – FCSB 2-2, Mircea Lucescu a mai rămas cu 6 jucători ai campioanei. Este vorba despre Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, David Miculescu și Florin Tănase.

Toți au fost programat vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, dar niciunul n-a prins primul „11”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate . Alex Dobre, de la Rapid, și Louis Munteanu, de la CFR Cluj, sunt marile surprize ale lui „Il Luce”.

Echipa aleasă de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

Gigi Becali nu voia jucători de la FCSB la națională: „Iar m-am nenorocit”

Surprinzător, Gigi Becali a fost extrem de contrariat în momentul în care a văzut selecția lui Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada și meciul cu Cipru din preliminariile lui World Cup 2026. FCSB e calificată pe tabloul principal UEFA Europa League, dar în campionat stă foarte rău.

După 8 etape, campioana en-titre e pe locul 13, cu doar 6 puncte, la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova. Din acest motiv, .

„Iar a luat prea mulți? Iar m-am nenorocit. (N.r. – Lucescu cred că e pe mâna lui Rotaru. 7 aveți convocați). Da! E clar! (N.r. – râde). E gata, mă. E blat cu Rotaru. Să știe lumea că e glumă. Să nu zică”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, când a aflat lotul lui Mircea Lucescu.

„Eu spun adevărul. Nu i-aș fi luat”

Patronul campioanei României e de părere că primii doi căpitani ai FCSB-ului, Darius Olaru și Adrian Șut, nu aveau ce să caute la această acțiune a primei reprezentative.

„Ce rost are? Eu spun adevărul. Eu, dacă eram Lucescu, pe Olaru și pe Șut nu i-aș fi luat. Pentru că nu au arătat. Să nu se supere nici Olaru, nici Șut. Dar eu nu îi luam. A, îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1”, a adăugat latifundiarul din Pipera.