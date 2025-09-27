Mircea Lucescu nu construiește doar la echipa națională. Cum arată cel mai grandios proiect imobiliar al lui „Il Luce”

Mircea Lucescu, , construiește cel mai mare ansamblu rezidențial al său. „Il Luce” a pregătit un complex de locuințe la superlativ.

Noul proiect imobiliar al lui Mircea Lucescu

După ce , Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, vine din spate cu un proiect grandios. Potrivit noul ansamblu rezidențial al lui „Il Luce” urmează să fie construit pe strada Lacul Morii, nr. 5-11, din Sectorul 6, după ce acesta cumpărase acolo anterior, în 2017, un teren de 11.716 metri pătrați.

Noul proiect imobiliar va fi situat lângă cealaltă proprietate ridicată de Mircea Lucescu, Lake House, complex cu 230 de apartamente ce a fost finalizat în anul 2022. De data aceasta, numărul de apartamente va ajunge la 349. Sursa menționată precizează că suma totală ajunge la 17,5 milioane de euro.

Ce facilități promite inițial noul proiect imobiliar al ui Mircea Lucescu

Noua construcție se află în vecinătatea bisericii Sfântul Francisc de Assisi. Pe lângă cele 349 de apartamente puse la dispoziție spre cumpărare, noii locatari vor beneficia de asemenea și de parcări subterane, aflate în cele două subsoluri, ale căror locuri în total vor fi în număr de 466.

Procesul de construire al proiectului aflat tot pe malul lacului Morii se va face etapizat. Inițial, vor exista doar 3 etaje, iar ulterior se va ajunge la 12 etaje, totul redând amploarea și dorința de realizare a unui complex modern și durabil.

În grija cui a lăsat Mircea Lucescu afacerea imobiliară din zona Lacului Morii

La finalul lunii mai din acest an, . Conform unui document publicat în Monitorul Oficial, el a semnat, în calitate de asociat unic al firmei Lakeside View SRL, actualizarea actului constitutiv al companiei.

Matei Mircea Lucescu, nepotul său în vârstă de 30 de ani, a preluat astfel funcția de administrator al societății, pentru o perioadă de 50 de ani. Lakeside View SRL, firmă cu profil imobiliar, a luat naștere în anul 2016.

Afacerile în care este implicat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu are și alte domenii, în afara fotbalului, în care este implicat. Astfel, pe lângă investițiile imobiliare, selecționerul României deține și un pachet minoritar (16,5%) și la Romradiatoare SA. Este vorba de o fabrică ce produce radiatoare și alte componente auto, care a generat peste 30 de milioane de lei (6 milioane euro) în industria pieselor dedicate automobilelor.

Legendarul antrenor român a devenit și ambasadorul oficial al brandului de vinuri Purcari, dar şi acţionar minoritar al companiei. În anul 2023, Lake Tower SRL și Romradiatoare SA, cele două societăți în care este acționar, au înregistrat o cifră de afaceri totală de peste 48,15 de milioane de lei (9,63 milioane euro).