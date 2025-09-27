Sport

Mircea Lucescu nu construiește doar la echipa națională. Cum arată cel mai grandios proiect imobiliar al lui „Il Luce”

Mircea Lucescu și marele ansamblu rezidențial pe care îl construiește. Află pe Fanatik.ro toate detaliile despre proiectul selecționerului naționalei României.
Mihai Dragomir
27.09.2025 | 09:30
Mircea Lucescu nu construieste doar la echipa nationala Cum arata cel mai grandios proiect imobiliar al lui Il Luce
SPECIAL FANATIK
4 poze
Vezi galeria
Noul complex rezidențial pe care Mircea Lucescu îl ridică în sectorul 6 din București. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mircea Lucescu, cel care a lăudat în direct la FANATIK SUPERLIGA victoria lui FCSB cu Go Ahead Eagles din Europa League, construiește cel mai mare ansamblu rezidențial al său. „Il Luce” a pregătit un complex de locuințe la superlativ.

ADVERTISEMENT

Noul proiect imobiliar al lui Mircea Lucescu

După ce mai mulți fotbaliști români au dat adevărate lovituri în domeniul imobiliar, Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, vine din spate cu un proiect grandios. Potrivit Profit.ro, noul ansamblu rezidențial al lui „Il Luce” urmează să fie construit pe strada Lacul Morii, nr. 5-11, din Sectorul 6, după ce acesta cumpărase acolo anterior, în 2017, un teren de 11.716 metri pătrați.

Noul proiect imobiliar va fi situat lângă cealaltă proprietate ridicată de Mircea Lucescu, Lake House, complex cu 230 de apartamente ce a fost finalizat în anul 2022. De data aceasta, numărul de apartamente va ajunge la 349. Sursa menționată precizează că suma totală ajunge la 17,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Ce facilități promite inițial noul proiect imobiliar al ui Mircea Lucescu

Noua construcție se află în vecinătatea bisericii Sfântul Francisc de Assisi. Pe lângă cele 349 de apartamente puse la dispoziție spre cumpărare, noii locatari vor beneficia de asemenea și de parcări subterane, aflate în cele două subsoluri, ale căror locuri în total vor fi în număr de 466.

Procesul de construire al proiectului aflat tot pe malul lacului Morii se va face etapizat. Inițial, vor exista doar 3 etaje, iar ulterior se va ajunge la 12 etaje, totul redând amploarea și dorința de realizare a unui complex modern și durabil.

ADVERTISEMENT
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit...
Digi24.ro
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

În grija cui a lăsat Mircea Lucescu afacerea imobiliară din zona Lacului Morii

La finalul lunii mai din acest an, Mircea Lucescu a luat o decizie foarte importantă în ceea ce privește afacerile din cadrul familiei sale. Conform unui document publicat în Monitorul Oficial, el a semnat, în calitate de asociat unic al firmei Lakeside View SRL, actualizarea actului constitutiv al companiei.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”

Matei Mircea Lucescu, nepotul său în vârstă de 30 de ani, a preluat astfel funcția de administrator al societății, pentru o perioadă de 50 de ani. Lakeside View SRL, firmă cu profil imobiliar, a luat naștere în anul 2016.

Afacerile în care este implicat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu are și alte domenii, în afara fotbalului, în care este implicat. Astfel, pe lângă investițiile imobiliare, selecționerul României deține și un pachet minoritar (16,5%) și la Romradiatoare SA. Este vorba de o fabrică ce produce radiatoare și alte componente auto, care a generat peste 30 de milioane de lei (6 milioane euro) în industria pieselor dedicate automobilelor.

ADVERTISEMENT

Legendarul antrenor român a devenit și ambasadorul oficial al brandului de vinuri Purcari, dar şi acţionar minoritar al companiei. În anul 2023, Lake Tower SRL și Romradiatoare SA, cele două societăți în care este acționar, au înregistrat o cifră de afaceri totală de peste 48,15 de milioane de lei (9,63 milioane euro).

Harry Kane l-a depășit pe Cristiano Ronaldo! Englezul e de neoprit la Bayern...
Fanatik
Harry Kane l-a depășit pe Cristiano Ronaldo! Englezul e de neoprit la Bayern Munchen
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris...
Fanatik
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin!...
Fanatik
Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Comportamentul lui Mitriță la națională l-a ȘOCAT pe selecționer: 'Bă, tu ești nebun?!...
iamsport.ro
Comportamentul lui Mitriță la națională l-a ȘOCAT pe selecționer: 'Bă, tu ești nebun?! Avem meci mâine!'. Detalii despre conflictul petrecut în culise
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!