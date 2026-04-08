Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il Luce”

Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie, la ora 20:36, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Problemele de sănătate ale „Il Luce” au debutat după barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial, când acesta a leșinat în timpul unui antrenament al echipei naționale. După internare, starea fostului selecționer dădea semne de ameliorare, fiind chiar aproape de externare vineri, 3 aprilie. Din păcate, în dimineața acelei zile a suferit un infarct, iar patru zile mai târziu, inima sa a încetat să mai bată. În semn de omagiu, jucătorii lui Galatasaray au purtat tricouri speciale.

Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii de la Galatasaray

Mircea Lucescu nu a fost un nume important doar pentru fotbalul românesc, ci și pentru cel mondial. „Il Luce” le-a pregătit pe Galatasaray și Beșiktaș în campionatul Turciei, iar jucătorii pregătiți de Okan Buruk, în semn de omagiu, au purtat tricouri speciale înaintea meciului cu Goztepe din etapa a 27-a a SuperLigii.

Mai exact, toți jucătorii lui Galatasaray au purtat tricouri negre speciale înainte de fluierul de start. Pe echipamentele de încălzire era imprimat chipul lui Mircea Lucescu, un antrenor care a scris istorie pentru formația din Istanbul,

Mesajul oferit de turci a fost unul puternic: „Echipa noastră a ieșit la încălzire cu tricouri pregătite pentru fostul nostru antrenor decedat Mircea Lucescu”, semn că rezultatele obținute de Mircea Lucescu rămân apreciate în fotbalul turc și după ce acesta s-a stins din viață.

Bilanțul lui Mircea Lucescu la Galatasaray

, între iulie 2000 și iunie 2002. În acea perioadă, fotbalul turc era la cel mai înalt nivel, iar fotbaliștii români precum Gheorghe Hagi sau Gheorghe Popescu erau văzuți drept idoli în fotbalul turc, moștenirea lor fiind apreciată până în prezent.

În mandatul petrecut la Galatasaray, Mircea Lucescu a reușit să triumfe în Supercupa Europei din sezonul 2000/2001, dar și să pună mâna pe trofeul de campion la finalul stagiunii 2001/2002. După despărțirea de Galatasaray, „Il Luce” semna cu Beșiktaș, club la care cucerea titlul la finalul campaniei din 2002/2003.

