Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il Luce”

Mircea Lucescu a fost omagiat de către toți jucătorii de la Galatasaray înainte de meciul din campionatul Turciei. Cum au apărut elevii lui Okan Buruk la partida cu Goztepe.
Iulian Stoica
08.04.2026 | 20:29
Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie, la ora 20:36, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Problemele de sănătate ale „Il Luce” au debutat după barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial, când acesta a leșinat în timpul unui antrenament al echipei naționale. După internare, starea fostului selecționer dădea semne de ameliorare, fiind chiar aproape de externare vineri, 3 aprilie. Din păcate, în dimineața acelei zile a suferit un infarct, iar patru zile mai târziu, inima sa a încetat să mai bată. În semn de omagiu, jucătorii lui Galatasaray au purtat tricouri speciale.

Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii de la Galatasaray

Mircea Lucescu nu a fost un nume important doar pentru fotbalul românesc, ci și pentru cel mondial. „Il Luce” le-a pregătit pe Galatasaray și Beșiktaș în campionatul Turciei, iar jucătorii pregătiți de Okan Buruk, în semn de omagiu, au purtat tricouri speciale înaintea meciului cu Goztepe din etapa a 27-a a SuperLigii.

Mai exact, toți jucătorii lui Galatasaray au purtat tricouri negre speciale înainte de fluierul de start. Pe echipamentele de încălzire era imprimat chipul lui Mircea Lucescu, un antrenor care a scris istorie pentru formația din Istanbul, astfel că amintirea sa a rămas vie și după decesul din 7 aprilie.

Mesajul oferit de turci a fost unul puternic: „Echipa noastră a ieșit la încălzire cu tricouri pregătite pentru fostul nostru antrenor decedat Mircea Lucescu”, semn că rezultatele obținute de Mircea Lucescu rămân apreciate în fotbalul turc și după ce acesta s-a stins din viață.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev

Bilanțul lui Mircea Lucescu la Galatasaray

Mircea Lucescu a pregătit-o pe Galatasaray preț de două sezoane, între iulie 2000 și iunie 2002. În acea perioadă, fotbalul turc era la cel mai înalt nivel, iar fotbaliștii români precum Gheorghe Hagi sau Gheorghe Popescu erau văzuți drept idoli în fotbalul turc, moștenirea lor fiind apreciată până în prezent.

S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea...
Digisport.ro
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu

În mandatul petrecut la Galatasaray, Mircea Lucescu a reușit să triumfe în Supercupa Europei din sezonul 2000/2001, dar și să pună mâna pe trofeul de campion la finalul stagiunii 2001/2002. După despărțirea de Galatasaray, „Il Luce” semna cu Beșiktaș, club la care cucerea titlul la finalul campaniei din 2002/2003.

Gică Hagi, dialog cu Mircea Lucescu înainte de infarct: „Se simțea bine”
Fanatik
Gică Hagi, dialog cu Mircea Lucescu înainte de infarct: „Se simțea bine”
UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Vezi cu cine se duelează Ionuț...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Vezi cu cine se duelează Ionuț Radu. Minut de reculegere pentru Mircea Lucescu înainte de Braga – Betis
România – Norvegia a început cu un moment special în memoria lui Mircea...
Fanatik
România – Norvegia a început cu un moment special în memoria lui Mircea Lucescu
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
