Mircea Lucescu, omagiat și în Rusia! Moment emoționant la meciul Zenit – Spartak Moscova. Video

Fotbalul mondial a primit o veste tulburătoare pe parcursul zilei de marți, 7 aprilie. În Săptămâna Mare, Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Printre cluburile pregătite de „Il Luce” se numără și Zenit, iar rușii au ținut un moment de reculegere impresionant în etapa de campionat cu Spartak Moscova.

Moment emoționant dedicat lui Mircea Lucescu la meciul Zenit – Spartak Moscova

Rezultatele obținute de Mircea Lucescu de-a lungul carierei au fost amintite la scurt timp după decesul său. Cele mai mari echipe din Europa, dar și oficialii UEFA și FIFA au transmis mesaje de condoleanțe după ce «Il Luce» s-a stins din viață la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Pe lângă partidele din UEFA Champions League și UEFA Europa League, fostele sale echipe au ținut momente de reculegere în memoria a ceea ce a însemnat Mircea Lucescu. După Galatasaray, în Turcia, și Zenit a oferit un omagiu marelui antrenor român. , echipa din Sankt Petersburg a pregătit un moment special în amintirea lui «Il Luce».

Mai exact, la meciul cu Spartak Moscova, stadionul lui Zenit a afișat o imagine cu Mircea Lucescu, iar fanii au păstrat un moment de reculegere, pentru ca apoi să ofere un val de aplauze în memoria antrenorului român. Mai mult decât atât, suporterii au afișat un banner impresionant reprezentând un sfânt. Alături de Zenit, «Il Luce» a cucerit Supercupa Rusiei, în sezonul 2016/2017.

We remember Mircea Lucescu with a minute's silence before kick off 🙏 — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en)

Ce echipe a pregătit Mircea Lucescu de-a lungul vieții

, când a îndeplinit rolul de jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara. După patru ani petrecuți la club, a acceptat provocarea de a prelua echipa națională, pe care a condus-o timp de cinci ani, până în 1986. Începând cu 1985, a antrenat în paralel și Dinamo București.

Apreciat în perioada regimului comunist, „Il Luce” a obținut performanțe importante la Dinamo, club de care a rămas profund atașat. Rezultatele nu au întârziat să apară: titlul din sezonul 1989/1990, precum și Cupele României câștigate în 1985/1986 și 1989/1990 au confirmat valoarea muncii sale. După căderea regimului, în 1990, a făcut pasul în fotbalul occidental, semnând cu Pisa SC. În Italia le-a mai antrenat pe Brescia Calcio și AC Reggiana, dar și pe Inter Milano. După experiența din „Cizmă”, a revenit în România, la Rapid București.

De-a lungul carierei, a mai pregătit echipe importante precum Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, naționala Turciei și Dinamo Kiev. Ultima sa experiență pe banca tehnică a fost la echipa națională a României, unde a activat în perioada august 2024 – martie 2026, reușind să ducă „Generația de Suflet” la barajul pentru Campionatul Mondial.”