Mircea Lucescu, omagiu impresionant la 10.000 de kilometri de România! Gestul făcut de o echipă din SUA

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La aproape patru luni de la dispariția lui Mircea Lucescu, memoria celui mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc continuă să fie cinstită în toate colțurile lumii. , unde o echipă de amatori din statul Wyoming va evolua pe parcursul întregului sezon în echipamente dedicate fostului selecționer.

Mircea Lucescu, omagiat în SUA de o echipă de amatori din Wyoming

Ziua de naștere a marelui antrenor nu a trecut neobservată peste Ocean. În Jackson, un orășel din statul american Wyoming, membrii formației de amatori EEC United au decis să îi dedice noul echipament legendarului antrenor român, potrivit

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Formația este alcătuită din români, moldoveni, turci și americani, iar conducătorii proiectului au comandat un nou set de tricouri în culorile României, pe care este imprimat chipul lui Mircea Lucescu. Pe partea frontală apare mesajul „Legend. Mentor. Builder” (n.r. – Legendă. Mentor. Creator), alături de semnătura lui „Il Luce”, iar pe spate, deasupra numelui fiecărui jucător, este inscripționat textul „In honor of Mircea Lucescu” (n.r. – În onoarea lui Mircea Lucescu).

Noile echipamente ale lui EEC United JH au ajuns deja în Statele Unite ale Americii și vor fi purtate de fotbaliști începând cu următorul meci de campionat. Echipamentul dedicat lui Mircea Lucescu va fi echipamentul oficial al echipei până la finalul sezonului.

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Motivul pentru care americanii au ales să îl omagieze pe Mircea Lucescu

Tomas Klus, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat că echipa face parte din organizația nonprofit European Horizons Jackson Hole, înființată la începutul acestui an. Ideea tricourilor a venit imediat după dispariția lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer al României s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. „Echipamentul a fost gândit astfel încât să aducă un omagiu antrenorului, dar și omului Mircea Lucescu. Aici, în SUA, nu este la fel de cunoscut precum Hagi sau Nadia, însă pentru noi reprezintă una dintre cele mai mari personalități sportive ale României”, a declarat Klus.

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Tomas Klus a dezvăluit că vede în Mircea Lucescu un model pentru generațiile viitoare și un simbol al pasiunii pentru fotbal, apreciind faptul că și-a dedicat întreaga viață sportului pe care l-a iubit