Mircea Lucescu, operație delicată după infarct: i-a fost pus al 5-lea stent! Medicii au avut mari emoții. Exclusiv

Momente de panică au izbucnit în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie. Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei naționale, a suferit un infarct în spitalul Universitar din București cu puțin timp înainte de a fi externat. „Il Luce” a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar FANATIK a aflat cum a decurs operația celui mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc.

Mircea Lucescu, operație delicată după infarct

Deși urma să fie externat, Mircea Lucescu (80 de ani) a suferit un infarct miocardic acut în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie. Norocul fostului selecționer a fost că se afla în continuare în Spitalul Universitar, iar medicii au putut interveni prompt. FANATIK a aflat că operația la care a fost supus „Il Luce” nu a fost deloc ușoară.

În ciuda faptului că s-a vehiculat că Mircea Lucescu ar fi suferit și un al doilea infarct, acest lucru nu este adevărat. Până în momentul operației, cel mai titrat antrenor român avea montate 4 stenturi, iar, potrivit informațiilor FANATIK, în timpul intervenției i-a fost montat un al 5-lea stent. În prezent, fostul selecționer se află sub monitorizare, în contextul în care, la vârsta sa, poate apărea oricând o nouă criză.

FANATIK a aflat că operația a fost una complicată, însă totul a decurs bine. Medicii au avut emoții, deoarece starea fizică a lui Mircea Lucescu era foarte fragilă, iar specialiștii se temeau că inima nu îi va rezista. Din fericire pentru iubitorii fotbalului românesc, intervenția chirurgicală a fost un succes, iar, cel puțin pentru moment, fostul selecționer se află în afara oricărui pericol. În acest moment, „Il Luce” este foarte slăbit din cauza stresului, dar și a bolii de sânge de care suferă.

Când poate fi externat Mircea Lucescu

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu au debutat la începutul acestui an, . Cum medicii au constatat că antrenorul poate continua pe banca României, „Il Luce” a fost prezent la barajul cu Turcia.

Într-o sesiune de antrenament înaintea meciului amical cu Slovacia, . „Il Luce” nu a putut face deplasarea la Bratislava, iar pe banca „tricolorilor” s-a aflat antrenorul secund, Ionel Gane. La doar două zile după înfrângerea de pe Tehelné pole, , iar la scurt timp a venit anunțul despărțirii de echipa națională.

Cum operația de la Spitalul Universitar a decurs bine, FANATIK a aflat că Mircea Lucescu urmează să stea sub monitorizarea atentă a medicilor. Dacă recuperarea nu va întâmpina probleme, fostul selecționer ar urma să fie externat peste 5 zile, adică în cursul zilei de joi, 9 aprilie. FANATIK vă va ține la curent cu întreaga evoluție a stării de sănătate a lui „Il Luce”.