Sport

Mircea Lucescu, ovaționat la primul meci al lui Gică Hagi la națională! Nici „Regele” nu a fost uitat

Fanii „tricolorilor” prezenți la meciul Georgia - România 1-1 nu au uitat de Mircea Lucescu, fostul selecționer. Ce au strigat suporterii după primul meci al „Regelui” în cel de-al doilea mandat la prima reprezentativă.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
02.06.2026 | 22:36
Mircea Lucescu ovationat la primul meci al lui Gica Hagi la nationala Nici Regele nu a fost uitat
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
Ovații din partea suporterilor români pentru Mircea Lucescu la primul meci al lui Gică Hagi de la revenirea la echipa națională. Foto: Colaj FANATIK.
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Gică Hagi a bifat primul meci din cel de-al doilea său mandat la echipa națională. „Regele” a revenit la prima reprezentativă cu un 1-1 în deplasare cu Georgia. Suporterii români prezenți la meciul de la Tbilisi au oferite momente deosebite, chiar dacă partida nu a avut nicio miză. Numele regretatului Mircea Lucescu, fostul selecționer, a fost scandat de către aceștia.

Mircea Lucescu, ovaționat de suporterii români la meciul Georgia – România 1-1

La fel ca acum 25 de ani, Gică Hagi a bifat o remiză cu Georgia, scor 1-1. „Tricolorii” au rezistat în prima repriză, însă gazdele au lovit în a doua repriză. Kvilitaia a profitat de o nouă gafă comisă de portarul Marian Aioani și a deschis scorul în debutul actului secund. În minutul 55, o centrare impecabilă a lui Screciu în careu l-a găsit pe Louis Munteanu, care a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap. Tabela a rămas apoi neschimbată până la fluierul final.

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Suporterii români prezenți pe stadionul „Mikheil Meskhi” din Tbilisi nu au uitat de Mircea Lucescu. Ultrașii i-au scandat numele fostului selecționer, decedat la 80 de ani pe 7 aprilie, în prelungiri. Ulterior, după fluierul final, fanii au strigat către jucători: „Dați-vă sufletul pentru Hagi!”. Ulterior, fanii au început să strige și numele „Regelui”.

Mesajul special al suporterilor români pentru Gică Hagi

FANATIK a urmărit de aproape cum a trăit Gică Hagi momentul în care imnul României a răsunat pe arena care a găzduit amicalul contra Georgiei. Selecționerul a fost vizibil emoționat, a pus mâna în dreptul inimii și a intonat cântecul reprezentativ la unison cu întreg staff-ul său. Suporterii români i-au pregătit un mesaj special cu ocazia debutului său pe banca tehnică a „tricolorilor”.

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Aceștia au afișat un banner pe care era inscripționat textul „armânlu nu cheari”. Mesajul înseamnă, de fapt, „armânul nu piere”, făcând trimitere la originile aromâne ale selecționerului. „Regele” a revenit la prima reprezentativă după 25 de ani de la precedentul mandat, în care bifase doar 4 meciuri.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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