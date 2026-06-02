Mircea Lucescu, ovaționat la primul meci al lui Gică Hagi la națională! Nici „Regele” nu a fost uitat

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Gică Hagi a bifat primul meci din cel de-al doilea său mandat la echipa națională. „Regele” a revenit la prima reprezentativă cu un 1-1 în deplasare cu Georgia. Suporterii români prezenți la meciul de la Tbilisi au oferite momente deosebite, chiar dacă partida nu a avut nicio miză. Numele regretatului Mircea Lucescu, fostul selecționer, a fost scandat de către aceștia.

Mircea Lucescu, ovaționat de suporterii români la meciul Georgia – România 1-1

„Tricolorii” au rezistat în prima repriză, însă gazdele au lovit în a doua repriză. În minutul 55, o centrare impecabilă a lui Screciu în careu l-a găsit pe Louis Munteanu, care a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap. Tabela a rămas apoi neschimbată până la fluierul final.

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Suporterii români prezenți pe stadionul „Mikheil Meskhi” din Tbilisi nu au uitat de Mircea Lucescu. Ultrașii i-au scandat numele fostului selecționer, decedat la 80 de ani pe 7 aprilie, în prelungiri. Ulterior, după fluierul final, fanii au strigat către jucători: „Dați-vă sufletul pentru Hagi!”. Ulterior, fanii au început să strige și numele „Regelui”.

Mesajul special al suporterilor români pentru Gică Hagi

Selecționerul a fost vizibil emoționat, a pus mâna în dreptul inimii și a intonat cântecul reprezentativ la unison cu întreg staff-ul său. Suporterii români i-au pregătit un mesaj special cu ocazia debutului său pe banca tehnică a „tricolorilor”.

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Aceștia au afișat un banner pe care era inscripționat textul „armânlu nu cheari”. Mesajul înseamnă, de fapt, „armânul nu piere”, făcând trimitere la originile aromâne ale selecționerului. „Regele” a revenit la prima reprezentativă după 25 de ani de la precedentul mandat, în care bifase doar 4 meciuri.